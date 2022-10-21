https://ria.ru/20221021/metro-1825809441.html
Участок Замоскворецкой линии метро закроют на полгода
Участок Замоскворецкой линии метро закроют на полгода - РИА Новости, 21.10.2022
Участок Замоскворецкой линии метро закроют на полгода
Участок Замоскворецкой линии столичного метро между станциями "Автозаводская" и "Орехово" закроют с 12 ноября 2022 года на срок около полугода, сообщается в... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T20:45
2022-10-21T20:45
2022-10-21T21:58
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департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Участок Замоскворецкой линии столичного метро между станциями "Автозаводская" и "Орехово" закроют с 12 ноября 2022 года на срок около полугода, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Отмечается также, что ремонт необходим из-за технических недоработок при постройке этого участка в начале 1980-х годов.На закрытом участке в период работ запустят бесплатные автобусы. Схемы проезда появятся к концу следующей недели на всех информационных ресурсах транспортного комплекса.Также в столичном Дептрансе пообещали "сделать все, чтобы в ближайшие месяцы пассажиры получили достойную транспортную компенсацию" — "альтернативные маршруты, в том числе бесплатные".
https://ria.ru/20221021/metro-1825762044.html
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общество, департамент транспорта г. москвы, городское хозяйство москвы
Общество, Департамент транспорта г. Москвы, Городское хозяйство Москвы
20:45 21.10.2022 (обновлено: 21:58 21.10.2022)
Участок Замоскворецкой линии метро закроют на полгода
Участок "Автозаводская" — "Орехово" Замоскворецкой линии закроют с 12 ноября на полгода