https://ria.ru/20221021/mask-1825556959.html

Медведев пригласил Илона Маска в Москву на День Победы

Медведев пригласил Илона Маска в Москву на День Победы - РИА Новости, 21.10.2022

Медведев пригласил Илона Маска в Москву на День Победы

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в ответ на вопрос американского предпринимателя Илона Маска о военной ситуации в Донбассе... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T09:11

2022-10-21T09:11

2022-10-21T10:45

москва

дмитрий медведев

илон маск

россия

донбасс

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в ответ на вопрос американского предпринимателя Илона Маска о военной ситуации в Донбассе пригласил его в Москву на День Победы."Увидимся в Москве на День Победы", — написал российский политик в Twitter.Обмен репликами начался с комментария Медведева на отставку премьера Великобритании Лиз Трасс: "Пока-пока, поздравляю латук". Он сделал отсылку к британским таблоидам, которые запустили по соцсетям кампанию: кто "продержится" дольше — Трасс на посту или салат латук, который разлагается за 35 дней. Далее отреагировал Маск, который назвал твит Медведева "хорошим троллингом". При этом американский миллиардер поинтересовался, как у России "обстоят дела" в Бахмуте (Артемовске).

https://ria.ru/20221021/mask-1825555985.html

москва

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, дмитрий медведев, илон маск, россия, донбасс