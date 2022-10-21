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Медведев пригласил Илона Маска в Москву на День Победы - РИА Новости, 21.10.2022
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Медведев пригласил Илона Маска в Москву на День Победы
Медведев пригласил Илона Маска в Москву на День Победы - РИА Новости, 21.10.2022
Медведев пригласил Илона Маска в Москву на День Победы
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в ответ на вопрос американского предпринимателя Илона Маска о военной ситуации в Донбассе... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T09:11
2022-10-21T10:45
москва
дмитрий медведев
илон маск
россия
донбасс
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в ответ на вопрос американского предпринимателя Илона Маска о военной ситуации в Донбассе пригласил его в Москву на День Победы."Увидимся в Москве на День Победы", — написал российский политик в Twitter.Обмен репликами начался с комментария Медведева на отставку премьера Великобритании Лиз Трасс: "Пока-пока, поздравляю латук". Он сделал отсылку к британским таблоидам, которые запустили по соцсетям кампанию: кто "продержится" дольше — Трасс на посту или салат латук, который разлагается за 35 дней. Далее отреагировал Маск, который назвал твит Медведева "хорошим троллингом". При этом американский миллиардер поинтересовался, как у России "обстоят дела" в Бахмуте (Артемовске).
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москва, дмитрий медведев, илон маск, россия, донбасс
Москва, Дмитрий Медведев, Илон Маск, Россия, Донбасс
09:11 21.10.2022 (обновлено: 10:45 21.10.2022)
 
Медведев пригласил Илона Маска в Москву на День Победы

Медведев в ответ на вопрос Маска об Артемовском направлении пригласил его на День Победы

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в ответ на вопрос американского предпринимателя Илона Маска о военной ситуации в Донбассе пригласил его в Москву на День Победы.
"Увидимся в Москве на День Победы", — написал российский политик в Twitter.
Обмен репликами начался с комментария Медведева на отставку премьера Великобритании Лиз Трасс: "Пока-пока, поздравляю латук". Он сделал отсылку к британским таблоидам, которые запустили по соцсетям кампанию: кто "продержится" дольше — Трасс на посту или салат латук, который разлагается за 35 дней.
Далее отреагировал Маск, который назвал твит Медведева "хорошим троллингом". При этом американский миллиардер поинтересовался, как у России "обстоят дела" в Бахмуте (Артемовске).
Предприниматель Илон Маск - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 09:04
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МоскваДмитрий МедведевИлон МаскРоссияДонбасс
 
 
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