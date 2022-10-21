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Медведев пригласил Илона Маска в Москву на День Победы
Медведев пригласил Илона Маска в Москву на День Победы - РИА Новости, 21.10.2022
Медведев пригласил Илона Маска в Москву на День Победы
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в ответ на вопрос американского предпринимателя Илона Маска о военной ситуации в Донбассе... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T09:11
2022-10-21T09:11
2022-10-21T10:45
москва
дмитрий медведев
илон маск
россия
донбасс
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в ответ на вопрос американского предпринимателя Илона Маска о военной ситуации в Донбассе пригласил его в Москву на День Победы."Увидимся в Москве на День Победы", — написал российский политик в Twitter.Обмен репликами начался с комментария Медведева на отставку премьера Великобритании Лиз Трасс: "Пока-пока, поздравляю латук". Он сделал отсылку к британским таблоидам, которые запустили по соцсетям кампанию: кто "продержится" дольше — Трасс на посту или салат латук, который разлагается за 35 дней. Далее отреагировал Маск, который назвал твит Медведева "хорошим троллингом". При этом американский миллиардер поинтересовался, как у России "обстоят дела" в Бахмуте (Артемовске).
https://ria.ru/20221021/mask-1825555985.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, дмитрий медведев, илон маск, россия, донбасс
Москва, Дмитрий Медведев, Илон Маск, Россия, Донбасс
09:11 21.10.2022 (обновлено: 10:45 21.10.2022)
Медведев пригласил Илона Маска в Москву на День Победы
Медведев в ответ на вопрос Маска об Артемовском направлении пригласил его на День Победы