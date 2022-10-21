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Белый дом может начать проверять сделки Маска из-за его слов об Украине - РИА Новости, 21.10.2022
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Белый дом может начать проверять сделки Маска из-за его слов об Украине
Белый дом может начать проверять сделки Маска из-за его слов об Украине - РИА Новости, 21.10.2022
Белый дом может начать проверять сделки Маска из-за его слов об Украине
Белый дом может начать проверки некоторых сделок предпринимателя Илона Маска после его заявлений об Украине, сообщило Bloomberg со ссылкой на источники. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T09:04
2022-10-21T17:09
в мире
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Белый дом может начать проверки некоторых сделок предпринимателя Илона Маска после его заявлений об Украине, сообщило Bloomberg со ссылкой на источники.Отмечается, что в Белом доме испытывают "дискомфорт" из-за заявлений Маска о финансировании Starlink на Украине и его "все более дружественной позиции по отношению к России".Чиновники также обеспокоены его планами купить соцсеть Twitter совместно с группой иностранных инвесторов.Источники агентства утверждают, что обсуждение возможных проверок находится на начальной стадии.На минувшей неделе Маск заявил, что SpaceX больше не может финансировать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине. Затем он поменял решение и сообщил, что продолжит оказывать эти услуги. Между тем американские СМИ сообщали, что Евросоюз и Пентагон изучают возможность финансирования работы Starlink на Украине в случае необходимости.В начале октября Маск писал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. План предполагает "повторное голосование" в Донбассе "под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года до ошибки Хрущева", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.Позднее американский предприниматель заявил, что восточные регионы Украины, где русские составляют большинство, предпочитают Россию. В подтверждение своей позиции бизнесмен опубликовал карту результатов выборов на Украине 2012 года. На ней можно увидеть, что на востоке страны подавляющее большинство граждан проголосовали за Партию регионов, которую Маск называет пророссийской.
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в мире, spacex, министерство обороны сша, украина, россия, сша, илон маск
В мире, SpaceX, Министерство обороны США, Украина, Россия, США, Илон Маск
09:04 21.10.2022 (обновлено: 17:09 21.10.2022)
 
Белый дом может начать проверять сделки Маска из-за его слов об Украине

Блумберг: Белый дом может начать проверять сделки Маска из-за его высказываний об Украине

© AP Photo / Patrick PleulПредприниматель Илон Маск
Предприниматель Илон Маск - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© AP Photo / Patrick Pleul
Предприниматель Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Белый дом может начать проверки некоторых сделок предпринимателя Илона Маска после его заявлений об Украине, сообщило Bloomberg со ссылкой на источники.
"Чиновники администрации Байдена обсуждают, должны ли США подвергнуть проверке в области национальной безопасности некоторые сделки Илона Маска, в том числе покупку Twitter Inc. и спутниковую систему SpaceX Starlink", — говорится в публикации агентства.
Отмечается, что в Белом доме испытывают "дискомфорт" из-за заявлений Маска о финансировании Starlink на Украине и его "все более дружественной позиции по отношению к России".
Чиновники также обеспокоены его планами купить соцсеть Twitter совместно с группой иностранных инвесторов.
Источники агентства утверждают, что обсуждение возможных проверок находится на начальной стадии.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
01:38
СМИ раскрыло планы Маска по увольнению сотрудников Twitter
На минувшей неделе Маск заявил, что SpaceX больше не может финансировать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине. Затем он поменял решение и сообщил, что продолжит оказывать эти услуги. Между тем американские СМИ сообщали, что Евросоюз и Пентагон изучают возможность финансирования работы Starlink на Украине в случае необходимости.
В начале октября Маск писал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. План предполагает "повторное голосование" в Донбассе "под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года до ошибки Хрущева", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.
Позднее американский предприниматель заявил, что восточные регионы Украины, где русские составляют большинство, предпочитают Россию. В подтверждение своей позиции бизнесмен опубликовал карту результатов выборов на Украине 2012 года. На ней можно увидеть, что на востоке страны подавляющее большинство граждан проголосовали за Партию регионов, которую Маск называет пророссийской.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
Вчера, 02:10
Маск раскритиковал действия ФРС США по повышению учетных ставок
 
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