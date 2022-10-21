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Европейцы потребовали отставки фон дер Ляйен после ее заявления об Украине - РИА Новости, 21.10.2022
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Европейцы потребовали отставки фон дер Ляйен после ее заявления об Украине
Европейцы потребовали отставки фон дер Ляйен после ее заявления об Украине - РИА Новости, 21.10.2022
Европейцы потребовали отставки фон дер Ляйен после ее заявления об Украине
Интернет-пользователи высказались о новом обещании главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен оказывать киевскому режиму поддержку "столько, сколько потребуется"... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T17:30
2022-10-21T18:00
в мире
цены на нефть
урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Интернет-пользователи высказались о новом обещании главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен оказывать киевскому режиму поддержку "столько, сколько потребуется". Политик добавила, что для удовлетворения "растущих потребностей Украины" министры финансов стран ЕС разработают соответствующие механизмы.В комментариях к заявлению фон дер Ляйен в соцсетях заметили, что она не учитывает интересы и желания жителей Евросоюза. Многие пользователи призвали главу Еврокомиссии уйти с поста."У нас тут в Ирландии, реальном члене ЕС, тоже есть свои потребности — мир и стабильность из них на первом месте!" — заявил JerryMelinn."В отставку! Сейчас же!" — написала Catalin75573619."Может, пора провести референдум и узнать мнение народа, прежде чем опустошать финансовую казну ЕС в пользу Зеленского! Большинство людей не могут свести в этот месяц концы с концами, а вы снова и снова раздаете деньги Украине!" — возмутился Shalondon11."Страны, которые неправомерно наживаются на этом кризисе, продавая газ по астрономическим ценам, должны заплатить. Не несчастные европейцы, которые категорически не вовлечены в процесс и чьи активы были национализированы. Хоть раз встань на нашу защиту!" — призвал Destain131.Ранее на Украине заявили о получении финансовой помощи от Евросоюза в размере двух миллиардов евро для поддержания экономической стабильности страны. ЕК в мае анонсировала предоставление киевскому режиму до девяти миллиардов евро. Один миллиард из этой суммы был перечислен в августе, в октябре было согласовано выделение еще пяти миллиардов евро. Оставшиеся деньги могут быть перечислены в ноябре и декабре.
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в мире, цены на нефть, урсула фон дер ляйен, украина, ирландия, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Цены на нефть, Урсула фон дер Ляйен, Украина, Ирландия, Евросоюз, Еврокомиссия
17:30 21.10.2022 (обновлено: 18:00 21.10.2022)
 
Европейцы потребовали отставки фон дер Ляйен после ее заявления об Украине

Глава ЕК фон дер Ляйен разозлила европейцев новым обещанием денежной помощи Киеву

© AP Photo / Jean-Francois BadiasГлава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Интернет-пользователи высказались о новом обещании главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен оказывать киевскому режиму поддержку "столько, сколько потребуется". Политик добавила, что для удовлетворения "растущих потребностей Украины" министры финансов стран ЕС разработают соответствующие механизмы.
В комментариях к заявлению фон дер Ляйен в соцсетях заметили, что она не учитывает интересы и желания жителей Евросоюза. Многие пользователи призвали главу Еврокомиссии уйти с поста.
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"У нас тут в Ирландии, реальном члене ЕС, тоже есть свои потребности — мир и стабильность из них на первом месте!" — заявил JerryMelinn.
"В отставку! Сейчас же!" — написала Catalin75573619.
"Это вообще законно? Какова правовая основа для этого? Можете ли вы указать пункт в законодательстве ЕС, который позволяет вам это делать?" — потребовал louis_libertas.
"Может, пора провести референдум и узнать мнение народа, прежде чем опустошать финансовую казну ЕС в пользу Зеленского! Большинство людей не могут свести в этот месяц концы с концами, а вы снова и снова раздаете деньги Украине!" — возмутился Shalondon11.
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"Страны, которые неправомерно наживаются на этом кризисе, продавая газ по астрономическим ценам, должны заплатить. Не несчастные европейцы, которые категорически не вовлечены в процесс и чьи активы были национализированы. Хоть раз встань на нашу защиту!" — призвал Destain131.
"Вы лидер ЕС или Украины? Что вы скажете всем гражданам ЕС, которые стали беднее или были вынуждены закрыть свои предприятия из-за того, что вы не смогли использовать дипломатию для прекращения конфликта? Фон дер Ляйен в отставку!" — написал Bobebbop.
Ранее на Украине заявили о получении финансовой помощи от Евросоюза в размере двух миллиардов евро для поддержания экономической стабильности страны. ЕК в мае анонсировала предоставление киевскому режиму до девяти миллиардов евро. Один миллиард из этой суммы был перечислен в августе, в октябре было согласовано выделение еще пяти миллиардов евро. Оставшиеся деньги могут быть перечислены в ноябре и декабре.
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