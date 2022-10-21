https://ria.ru/20221021/lg-1825539252.html
Ъ: LG может перенести производство из России в Узбекистан или Казахстан
Ъ: LG может перенести производство из России в Узбекистан или Казахстан - РИА Новости, 21.10.2022
Ъ: LG может перенести производство из России в Узбекистан или Казахстан
Южнокорейский производитель бытовой техники LG планирует перенести производство из России в Узбекистан или Казахстан, пишет в пятницу газета "Коммерсантъ". РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T03:31
2022-10-21T03:31
2022-10-21T03:31
экономика
технологии
казахстан
россия
узбекистан
lg electronics
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Южнокорейский производитель бытовой техники LG планирует перенести производство из России в Узбекистан или Казахстан, пишет в пятницу газета "Коммерсантъ"."Источник "Ъ" на рынке бытовой техники рассказал, что руководство южнокорейской LG обсуждает возможность закрытия завода в России (выпускает холодильники, стиральные машины и телевизоры) и переноса производства в Узбекистан на мощности Artel. По его словам, часть топ-менеджмента российского LG уже релоцировали в Ташкент... В Artel Electronics "Ъ" уточнили, что на данный момент партнерства с LG нет, а информация о переговорах не раскрывается", - говорится в сообщении издания.Отмечается, что в Казахстане у LG с 1998 года уже был завод, выпускавший тот же ассортимент, что и российский."Но источник "Ъ", близкий к правительству Казахстана, сообщил, что несколько лет назад завод был закрыт, а сейчас министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны обсуждает с LG открытие нового", - пишет газета.
https://ria.ru/20221020/volvo-1825399655.html
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экономика, технологии, казахстан, россия, узбекистан, lg electronics
Экономика, Технологии, Казахстан, Россия, Узбекистан, LG Electronics
Ъ: LG может перенести производство из России в Узбекистан или Казахстан
"Коммерсантъ": LG планирует перенести производство из России в Узбекистан или Казахстан