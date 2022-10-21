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На КПП "Верхний Ларс" ужесточили режим пропуска - РИА Новости, 21.10.2022
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На КПП "Верхний Ларс" ужесточили режим пропуска
На КПП "Верхний Ларс" ужесточили режим пропуска - РИА Новости, 21.10.2022
На КПП "Верхний Ларс" ужесточили режим пропуска
Министр экономики Армении Ваган Керобян заявил об ужесточении контроля на КПП "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе после теракта на Крымском мосту. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T19:48
2022-10-21T19:48
россия
армения
в мире
авто
республика северная осетия - алания
грузия
чп на крымском мосту
крымский мост
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ЕРЕВАН, 21 окт - РИА Новости. Министр экономики Армении Ваган Керобян заявил об ужесточении контроля на КПП "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе после теракта на Крымском мосту.Через КПП "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе пролегает единственная сухопутная дорога, связывающая Армению с Россией. Из-за ухудшения погоды на дороге периодически вводятся ограничения для проезда транспортных средств, особенно для грузовиков и автобусов."На "Верхнем Ласе" с открытием новых полос пропускная способность вырастет, но сейчас есть две проблемы - погодные условия, вы знаете, что зимой движение там затруднено, и проблема с безопасностью. В связи со взрывом на Крымском мосту ужесточен режим пропуска на "Верхнем Ларсе", - сказал Керобян после встречи с армянскими предпринимателями, в которой участвовал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.По его словам, он обсудил с российским министром этот вопрос. "Чтобы мы смогли по возможности быстро восстановить более свободный пропуск для провоза грузов по обоим направлениям", - сказал глава Минэкономики Армении. Он отметил, что сейчас возникли большие очереди.В этой связи он заявил о важности запуска альтернативного паромного сообщения между грузинским Поти и российским портом "Кавказ". "Кроме того, сегодня была обсуждена важность воздушных грузоперевозок", - сказал Керобян.Ранее ФСБ России сообщила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. К переправке груза были привлечены граждане Украины, Грузии и Армении. Задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления. Всего, по информации СК РФ, в деле фигурируют 12 человек.По данным ФСБ, взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны и в начале августа отправлено из порта Одессы в болгарский Русе по контракту между ООО "Транслогистик УА" (Киев) и Baltex Capital S.A. (Русе). По данным ФСБ, с 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале "Трансальянс" груз был растаможен по правилам ЕАЭС и произведена подмена документов, после чего его отправителем уже являлось ООО "ГУ АР ДЖИ ГРУП" (Армения, город Алаверди), а получателем ООО "Лидер" (Москва). На зарегистрированном в Грузии грузовом автомобиле DAF 4 октября груз пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира. На следующий день документы на груз снова были изменены, отправителем было указано ООО "ТЭК-34" (Ульяновск), а получателем несуществующая фирма в Крыму. В этот же день паллеты были загружены в грузовик Махира Юсубова, который и выехал в Симферополь.
https://ria.ru/20221021/kpp-1825709963.html
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россия, армения, в мире, авто, республика северная осетия - алания, грузия, чп на крымском мосту, крымский мост
Россия, Армения, В мире, Авто, Республика Северная Осетия - Алания, Грузия, ЧП на Крымском мосту, Крымский мост
19:48 21.10.2022
 
На КПП "Верхний Ларс" ужесточили режим пропуска

Министр экономики Армении Керобян заявил об ужесточении контроля на КПП "Верхний Ларс"

© РИА Новости / Владимир Иванов / Перейти в медиабанкАвтомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" на грузино-российской границе
Автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс на грузино-российской границе - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Владимир Иванов
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Автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" на грузино-российской границе. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 21 окт - РИА Новости. Министр экономики Армении Ваган Керобян заявил об ужесточении контроля на КПП "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе после теракта на Крымском мосту.
Через КПП "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе пролегает единственная сухопутная дорога, связывающая Армению с Россией. Из-за ухудшения погоды на дороге периодически вводятся ограничения для проезда транспортных средств, особенно для грузовиков и автобусов.
Автомобильный пункте пропуска через государственную границу РФ Верхний Ларс - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
15:57
С границы Северной Осетии и Грузии уберут мобильные пункты призыва
"На "Верхнем Ласе" с открытием новых полос пропускная способность вырастет, но сейчас есть две проблемы - погодные условия, вы знаете, что зимой движение там затруднено, и проблема с безопасностью. В связи со взрывом на Крымском мосту ужесточен режим пропуска на "Верхнем Ларсе", - сказал Керобян после встречи с армянскими предпринимателями, в которой участвовал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
По его словам, он обсудил с российским министром этот вопрос. "Чтобы мы смогли по возможности быстро восстановить более свободный пропуск для провоза грузов по обоим направлениям", - сказал глава Минэкономики Армении. Он отметил, что сейчас возникли большие очереди.
В этой связи он заявил о важности запуска альтернативного паромного сообщения между грузинским Поти и российским портом "Кавказ". "Кроме того, сегодня была обсуждена важность воздушных грузоперевозок", - сказал Керобян.
Пожар на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
15 октября, 13:03
В "офисе" армянской фирмы, фигурирующей в теракте в Крыму, живут туристы
Ранее ФСБ России сообщила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. К переправке груза были привлечены граждане Украины, Грузии и Армении. Задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления. Всего, по информации СК РФ, в деле фигурируют 12 человек.
По данным ФСБ, взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны и в начале августа отправлено из порта Одессы в болгарский Русе по контракту между ООО "Транслогистик УА" (Киев) и Baltex Capital S.A. (Русе). По данным ФСБ, с 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале "Трансальянс" груз был растаможен по правилам ЕАЭС и произведена подмена документов, после чего его отправителем уже являлось ООО "ГУ АР ДЖИ ГРУП" (Армения, город Алаверди), а получателем ООО "Лидер" (Москва). На зарегистрированном в Грузии грузовом автомобиле DAF 4 октября груз пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира. На следующий день документы на груз снова были изменены, отправителем было указано ООО "ТЭК-34" (Ульяновск), а получателем несуществующая фирма в Крыму. В этот же день паллеты были загружены в грузовик Махира Юсубова, который и выехал в Симферополь.
Железнодорожный состав с цистернами на Крымском мосту, на автомобильной части которого произошел подрыв грузового автомобиля - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 16:21
МВД Грузии заявило о непричастности страны к подрыву Крымского моста
 
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