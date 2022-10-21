На КПП "Верхний Ларс" ужесточили режим пропуска
Министр экономики Армении Керобян заявил об ужесточении контроля на КПП "Верхний Ларс"
© РИА Новости / Владимир Иванов / Перейти в медиабанкАвтомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" на грузино-российской границе
Автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" на грузино-российской границе. Архивное фото
ЕРЕВАН, 21 окт - РИА Новости. Министр экономики Армении Ваган Керобян заявил об ужесточении контроля на КПП "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе после теракта на Крымском мосту.
Через КПП "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе пролегает единственная сухопутная дорога, связывающая Армению с Россией. Из-за ухудшения погоды на дороге периодически вводятся ограничения для проезда транспортных средств, особенно для грузовиков и автобусов.
"На "Верхнем Ласе" с открытием новых полос пропускная способность вырастет, но сейчас есть две проблемы - погодные условия, вы знаете, что зимой движение там затруднено, и проблема с безопасностью. В связи со взрывом на Крымском мосту ужесточен режим пропуска на "Верхнем Ларсе", - сказал Керобян после встречи с армянскими предпринимателями, в которой участвовал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
По его словам, он обсудил с российским министром этот вопрос. "Чтобы мы смогли по возможности быстро восстановить более свободный пропуск для провоза грузов по обоим направлениям", - сказал глава Минэкономики Армении. Он отметил, что сейчас возникли большие очереди.
В этой связи он заявил о важности запуска альтернативного паромного сообщения между грузинским Поти и российским портом "Кавказ". "Кроме того, сегодня была обсуждена важность воздушных грузоперевозок", - сказал Керобян.
Ранее ФСБ России сообщила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. К переправке груза были привлечены граждане Украины, Грузии и Армении. Задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления. Всего, по информации СК РФ, в деле фигурируют 12 человек.
По данным ФСБ, взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны и в начале августа отправлено из порта Одессы в болгарский Русе по контракту между ООО "Транслогистик УА" (Киев) и Baltex Capital S.A. (Русе). По данным ФСБ, с 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале "Трансальянс" груз был растаможен по правилам ЕАЭС и произведена подмена документов, после чего его отправителем уже являлось ООО "ГУ АР ДЖИ ГРУП" (Армения, город Алаверди), а получателем ООО "Лидер" (Москва). На зарегистрированном в Грузии грузовом автомобиле DAF 4 октября груз пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира. На следующий день документы на груз снова были изменены, отправителем было указано ООО "ТЭК-34" (Ульяновск), а получателем несуществующая фирма в Крыму. В этот же день паллеты были загружены в грузовик Махира Юсубова, который и выехал в Симферополь.
12 октября, 16:21МВД Грузии заявило о непричастности страны к подрыву Крымского моста