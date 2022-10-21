https://ria.ru/20221021/ktk-1825668995.html

В КТК заявили, что ремонт на терминале в Черном море еще не начали

В КТК заявили, что ремонт на терминале в Черном море еще не начали - РИА Новости, 21.10.2022

В КТК заявили, что ремонт на терминале в Черном море еще не начали

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) пока не спешит с прогнозами по срокам ремонта выносных причальных устройств (ВПУ) на терминале в Черном море, работы... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T14:08

2022-10-21T14:08

2022-10-21T14:08

каспийский трубопроводный консорциум-р

экономика

черное море

казахстан

россия

нефть

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) пока не спешит с прогнозами по срокам ремонта выносных причальных устройств (ВПУ) на терминале в Черном море, работы еще не начаты, в процессе подготовки существуют ограничения, связанные с погодой, сообщили журналистам в компании.КТК 22 августа сообщил, что временно вывел из эксплуатации два из трех ВПУ на нефтеналивном терминале под Новороссийском из-за обнаружения в них неполадок, в связи с чем заявки грузоотправителей будут выполняться в сниженных объемах. Минэнерго Казахстана заявляло, что ожидает завершения ремонта в конце октября. В частности, ранее в пятницу министр Болат Акчулаков сказал, что на полную мощность проект выйдет после 25 октября."КТК комментирует только фактическое начало ремонтных работ по замене танков плавучести ВПУ. В настоящее время судно их проведения прибыло в акваторию морского терминала КТК, но мы не спешим с прогнозами, которые могут не сбыться", - сообщили в пресс-службе компании."Ремонтные работы не начаты, осуществляется подготовка к их проведению, существуют ограничения. Сегодня объявлено, к примеру, штормовое предупреждение и некоторые подготовительные и инспекционные операции были приостановлены", - добавили в КТК.

https://ria.ru/20220707/postavki-1800908024.html

https://ria.ru/20221013/eaes-1823569386.html

черное море

казахстан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

каспийский трубопроводный консорциум-р, экономика, черное море, казахстан, россия, нефть