https://ria.ru/20221021/krizis-1825638722.html

Экономист Рубини спрогнозировал глобальный экономический кризис

Экономист Рубини спрогнозировал глобальный экономический кризис - РИА Новости, 21.10.2022

Экономист Рубини спрогнозировал глобальный экономический кризис

Нуриэль Рубини, который предсказал кризис 2008 года, прогнозирует, что мировая экономика окажется в более ужасной ситуации, чем в 1970-х годах, поскольку... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T13:07

2022-10-21T13:07

2022-10-21T13:07

экономика

европа

китай

россия

цены на нефть

российская академия наук

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Нуриэль Рубини, который предсказал кризис 2008 года, прогнозирует, что мировая экономика окажется в более ужасной ситуации, чем в 1970-х годах, поскольку стагфляция соединится с долговыми проблемами, передает агентство Блумберг со ссылкой на этого известного американского экономиста."Будет хуже, чем в семидесятых. Потому что в семидесятые годы у нас было два стагфляционных шока и спад инфляции, но коэффициенты долга составляли 100% ВВП для частного и государственного секторов с развитой экономикой... Таким образом, мы могли смягчить кредитно-денежную и фискальную политику, как и хотели. Сегодня наш уровень долга по отношению к ВВП составляет 350% от ВВП в мире, 420% в странах с развитой экономикой", - считает он."Так что у нас не будет только инфляции, у нас не будет только стагфляции. У нас будет стагфляционный долговой кризис, худший, чем в семидесятых", - также сказал в интервью аналитик."Я не верю центральным банкам, когда они говорят, что будут бороться с инфляцией любой ценой, даже если будет рецессия, даже если будет жестко. Во-первых, это не будет короткая и неглубокая рецессия, это будет крахом, а затем у вас будут финансовые трудности, финансовый и долговой кризисы", - добавил эксперт.К основным причинам сложившейся ситуации экономист относит ковид, конфликт между Россией и Украиной и внешнюю политику Китая. В результате темпы экономического роста будут замедляться, а стоимость продуктов питания - продолжать расти, добавил Рубини.Рубини уточняет, что по его прогнозу если в США будет рецессия, то в Европе она будет еще сильнее по причине того, что доллар укрепляется к евро, а уровень инфляции в Европе уже достиг двузначного числа. Кроме того, Европа зависима от импорта из Китая.МАСШТАБЫ ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ?Доктор экономических наук, руководитель отделения макроэкономики и моделирования региональных систем ЦЭМИ РАН Елена Устюжанина прокомментировали РИА Новости прогнозы Рубини, отметив, что его опасения оправданы."Судя по всему, его суждения верны. Если рвутся кооперационные связи и падают темпы роста, стагфляция практически неизбежна. Стагфляция в свою очередь ведет к разорению ряда компаний, что оказывает цепное воздействие на их контрагентов. Платежеспособность и компаний, и населения снижается. Как следствие - долговой кризис", - сказала Устюжанина.При этом, по ее словам, оценки масштаба грядущего кризиса являются спорными. "Здесь многое зависит от тех мер, которые будут приняты финансовыми институтами", - добавила она.

https://ria.ru/20221020/ekonomika-1825368642.html

https://ria.ru/20221020/krizis-1825347091.html

https://ria.ru/20221020/petro-1825248952.html

https://ria.ru/20221020/mir-1825228535.html

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экономика, европа, китай, россия, цены на нефть, российская академия наук