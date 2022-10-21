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Энергосистема Китая выдержала испытания пандемией - РИА Новости, 21.10.2022
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https://ria.ru/20221021/kitay-1825678066.html
Энергосистема Китая выдержала испытания пандемией
Энергосистема Китая выдержала испытания пандемией - РИА Новости, 21.10.2022
Энергосистема Китая выдержала испытания пандемией
Система энергоснабжения Китая выдержала испытания эпидемией COVID-19 и серьезными стихийными бедствиями, а также эффективно реагировала на влияние колебаний цен РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T15:24
2022-10-21T15:24
россия-китай: главное
китай
экономика
коронавирус covid-19
энергетика
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МОСКВА, 21 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Система энергоснабжения Китая выдержала испытания эпидемией COVID-19 и серьезными стихийными бедствиями, а также эффективно реагировала на влияние колебаний цен энергоносителей на международном рынке, заявил заместитель главы Государственного управления по делам энергетики КНР Жэнь Цзиндун на пресс-конференции в рамках XXсъезда КПК.По словам чиновника, за последнее десятилетие система энергоснабжения страны постепенно совершенствовалась, а уровень самообеспечения энергией поддерживался на уровне более 80%.Подчеркнув роль Китая как крупного производителя и потребителя энергии, он обещал приложить больше усилий для обеспечения энергетической безопасности страны.Китай будет в полной мере использовать уголь в качестве балласта в энергоструктуре, активно расширять разведку нефти и газа и разработку соответствующих месторождений, ставя целью достичь к 2025 году повышение объема ежегодных производственных мощностей по выработке энергии до более, чем 4,6 миллиарда тонн условного топлива в угольном эквиваленте.В долгосрочной перспективе Китай построит систему экологически чистого энергоснабжения, охватывающую ветровую, солнечную, атомную энергетику, а также гидроэнергетику. "Мы будем работать над тем, чтобы доля неископаемых источников энергии в общей структуре энергопотребления выросла примерно до 20% к 2025 году и до 25% к 2030 году", - заявил чиновник.
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китай, экономика, коронавирус covid-19, энергетика
Россия-Китай: Главное, Китай, Экономика, Коронавирус COVID-19, Энергетика
15:24 21.10.2022
 

Энергосистема Китая выдержала испытания пандемией

© AFP 2022 / STRГидроэлектростанция в Чжаотуне в юго-западной китайской провинции Юньнань
Гидроэлектростанция в Чжаотуне в юго-западной китайской провинции Юньнань - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© AFP 2022 / STR
Гидроэлектростанция в Чжаотуне в юго-западной китайской провинции Юньнань
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МОСКВА, 21 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Система энергоснабжения Китая выдержала испытания эпидемией COVID-19 и серьезными стихийными бедствиями, а также эффективно реагировала на влияние колебаний цен энергоносителей на международном рынке, заявил заместитель главы Государственного управления по делам энергетики КНР Жэнь Цзиндун на пресс-конференции в рамках XXсъезда КПК.
По словам чиновника, за последнее десятилетие система энергоснабжения страны постепенно совершенствовалась, а уровень самообеспечения энергией поддерживался на уровне более 80%.
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Подчеркнув роль Китая как крупного производителя и потребителя энергии, он обещал приложить больше усилий для обеспечения энергетической безопасности страны.
Китай будет в полной мере использовать уголь в качестве балласта в энергоструктуре, активно расширять разведку нефти и газа и разработку соответствующих месторождений, ставя целью достичь к 2025 году повышение объема ежегодных производственных мощностей по выработке энергии до более, чем 4,6 миллиарда тонн условного топлива в угольном эквиваленте.
В долгосрочной перспективе Китай построит систему экологически чистого энергоснабжения, охватывающую ветровую, солнечную, атомную энергетику, а также гидроэнергетику. "Мы будем работать над тем, чтобы доля неископаемых источников энергии в общей структуре энергопотребления выросла примерно до 20% к 2025 году и до 25% к 2030 году", - заявил чиновник.
 
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