Энергосистема Китая выдержала испытания пандемией
Гидроэлектростанция в Чжаотуне в юго-западной китайской провинции Юньнань
МОСКВА, 21 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Система энергоснабжения Китая выдержала испытания эпидемией COVID-19 и серьезными стихийными бедствиями, а также эффективно реагировала на влияние колебаний цен энергоносителей на международном рынке, заявил заместитель главы Государственного управления по делам энергетики КНР Жэнь Цзиндун на пресс-конференции в рамках XXсъезда КПК.
По словам чиновника, за последнее десятилетие система энергоснабжения страны постепенно совершенствовалась, а уровень самообеспечения энергией поддерживался на уровне более 80%.
Подчеркнув роль Китая как крупного производителя и потребителя энергии, он обещал приложить больше усилий для обеспечения энергетической безопасности страны.
Китай будет в полной мере использовать уголь в качестве балласта в энергоструктуре, активно расширять разведку нефти и газа и разработку соответствующих месторождений, ставя целью достичь к 2025 году повышение объема ежегодных производственных мощностей по выработке энергии до более, чем 4,6 миллиарда тонн условного топлива в угольном эквиваленте.
В долгосрочной перспективе Китай построит систему экологически чистого энергоснабжения, охватывающую ветровую, солнечную, атомную энергетику, а также гидроэнергетику. "Мы будем работать над тем, чтобы доля неископаемых источников энергии в общей структуре энергопотребления выросла примерно до 20% к 2025 году и до 25% к 2030 году", - заявил чиновник.