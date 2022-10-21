https://ria.ru/20221021/kirov-1825643240.html

Кировский губернатор рассказал о трех направлениях поддержки мобилизованных

Кировский губернатор рассказал о трех направлениях поддержки мобилизованных - РИА Новости, 21.10.2022

Кировский губернатор рассказал о трех направлениях поддержки мобилизованных

Губернатор Кировской области Александр Соколов назвал ключевые направления поддержки мобилизованных и их семей: региональные льготы, бесплатное санаторное... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T13:15

2022-10-21T13:15

2022-10-21T13:15

кировская область

общество

александр соколов

кировская область

вольск

частичная мобилизация в россии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 окт - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов назвал ключевые направления поддержки мобилизованных и их семей: региональные льготы, бесплатное санаторное лечение и компенсации на газификацию, сообщает пресс-служба правительства региона.Соколов принял участие в работе круглого стола, организованного Экспертным институтом социальных исследований. На федеральной площадке речь шла об опыте российских регионов в реализации мер поддержки мобилизованных."В Кировской области есть три ключевых направления, по которым ведется работа в части поддержки мобилизованных и их семей. Во-первых, льготы, предоставляемые самим регионом. Я подписал уже три указа, которыми установлен комплекс мер поддержки. Первым указом утвержден бесплатный проезд на общественном транспорте всех видов для несовершеннолетних детей военнослужащих, и все муниципальные образования приняли такое решение. Введена компенсация за посещение детьми мобилизованных муниципальных и частных детских садов, обеспечено бесплатное питание в школах: в первую смену – завтрак, во вторую – обед", - цитирует пресс-служба слова губернатора.Глава региона отметил, что в Кировской области работает специальная горячая линия для семей мобилизованных, куда можно обращаться не только за консультацией и советом, но и с просьбами о помощи по хозяйству, по присмотру за детьми. За семьями закрепляются социальные координаторы, волонтерское движение откликнулось на призыв, сотни ребят готовы помогать."Вторым указом мы ввели бесплатное санаторно-курортное лечение для тех ребят, которые вернутся с фронта, и для членов их семей. Также вышел новый – третий – указ, которым все льготы мы распространили не только на мобилизованных, но и на служащих по контракту, и на добровольцев, в том числе на бойцов именного батальона "Вятка". Кроме того, дополнительно введены бесплатное предоставление детям военнослужащих услуг дополнительного образования, физкультуры и спорта, бесплатное посещение концертов, спектаклей, выставок", - приводятся в сообщении слова Соколова.Глава региона также сообщил, что на военнослужащих и членов их семей распространена и компенсация расходов на газификацию до 100 тысяч рублей. Кроме того, готовится законопроект по освобождению военнослужащих от транспортного налога.Он также рассказал о работе недавно созданного фонда "За Вятку", который собирает средства в помощь тем, кто отправился на защиту Родины. "Фонд работает очень активно, откликаются предприятия, предприниматели, организации, есть взносы до 7 миллионов рублей. Участвуют и неравнодушные граждане. Все вместе мы уже собрали в фонд более 80 миллионов рублей. На эти средства закупаем то, что необходимо нашим ребятам: квадрокоптеры, тепловизоры, спальные мешки, теплые вещи. Уже отправили в Вольск более 30 тонн гуманитарного груза. А сейчас уехал груз и для именного батальона "Вятка", который несет службу непосредственно в зоне спецоперации. Будем продолжать эту помощь", - заявил Соколов.

https://realty.ria.ru/20221017/otstavka-1824621803.html

https://ria.ru/20221014/lgoty-1823974942.html

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общество, александр соколов, кировская область, вольск, частичная мобилизация в россии