https://ria.ru/20221021/putin-1825588767.html

"Чувствуете себя уверенно?" Путин посмотрел, как готовят мобилизованных

"Чувствуете себя уверенно?" Путин посмотрел, как готовят мобилизованных - РИА Новости, 21.10.2022

"Чувствуете себя уверенно?" Путин посмотрел, как готовят мобилизованных

Владимир Путин приехал в четверг на полигон Западного военного округа в Рязанской области и проинспектировал занятия по тактической, огневой, инженерной и... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T11:50

2022-10-21T11:50

2022-10-21T11:50

фото

владимир путин

рязанская область

военные

частичная мобилизация в россии

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Владимир Путин приехал в четверг на полигон Западного военного округа в Рязанской области и проинспектировал занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке мобилизованных. Общение президента с военнослужащими — в фотоленте Ria.ru.

рязанская область

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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