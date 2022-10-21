"Чувствуете себя уверенно?" Путин посмотрел, как готовят мобилизованных
Владимир Путин проверил, готовы ли мобилизованные к выполнению задач в районах спецоперации.
Владимир Путин проверил, готовы ли мобилизованные к выполнению задач в районах спецоперации.
Посещение полигона в Рязанской области президент начал с изучения экипировки мобилизованных.
Посещение полигона в Рязанской области президент начал с изучения экипировки мобилизованных.
Затем глава государства пошел на стрельбище, где пообщался с одним из мобилизованных. "Навык возвращается? Чувствуете себя уверенно?" — спросил он Руслана из Рязани и пожелал ему удачи.
Затем глава государства пошел на стрельбище, где пообщался с одним из мобилизованных. "Навык возвращается? Чувствуете себя уверенно?" — спросил он Руслана из Рязани и пожелал ему удачи.
Президенту предложили пострелять самому.
Путин надел наушники и сделал несколько выстрелов из винтовки Драгунова.
Путин надел наушники и сделал несколько выстрелов из винтовки Драгунова.
Президент проинспектировал практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке.
Президент проинспектировал практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке.
Главе государства показали, как обучаемые преодолевают десантно-штурмовую полосу и выполняют упражнение по борьбе с бронетехникой условного противника в ближнем бою.
Главе государства показали, как обучаемые преодолевают десантно-штурмовую полосу и выполняют упражнение по борьбе с бронетехникой условного противника в ближнем бою.
Владимир Путин во время посещения военного полигона Западного военного округа в Рязанской области.
Владимир Путин во время посещения военного полигона Западного военного округа в Рязанской области.