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"Чувствуете себя уверенно?" Путин посмотрел, как готовят мобилизованных - РИА Новости, 21.10.2022
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"Чувствуете себя уверенно?" Путин посмотрел, как готовят мобилизованных
"Чувствуете себя уверенно?" Путин посмотрел, как готовят мобилизованных - РИА Новости, 21.10.2022
"Чувствуете себя уверенно?" Путин посмотрел, как готовят мобилизованных
Владимир Путин приехал в четверг на полигон Западного военного округа в Рязанской области и проинспектировал занятия по тактической, огневой, инженерной и... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T11:50
2022-10-21T11:50
фото
владимир путин
рязанская область
военные
частичная мобилизация в россии
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Владимир Путин приехал в четверг на полигон Западного военного округа в Рязанской области и проинспектировал занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке мобилизованных. Общение президента с военнослужащими — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, владимир путин, рязанская область, военные, частичная мобилизация в россии
Фото, Владимир Путин, Рязанская область, Военные, Частичная мобилизация в России
11:50 21.10.2022
 

"Чувствуете себя уверенно?" Путин посмотрел, как готовят мобилизованных

Читать ria.ru в
Владимир Путин приехал в четверг на полигон Западного военного округа в Рязанской области и проинспектировал занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке мобилизованных. Общение президента с военнослужащими — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанк

Владимир Путин проверил, готовы ли мобилизованные к выполнению задач в районах спецоперации.

Верховный Главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин во время посещения военного полигона Западного военного округа в Рязанской области для проверки хода подготовки мобилизованных военнослужащих
1 из 8

Владимир Путин проверил, готовы ли мобилизованные к выполнению задач в районах спецоперации.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанк

Посещение полигона в Рязанской области президент начал с изучения экипировки мобилизованных.

Верховный Главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин во время посещения военного полигона Западного военного округа в Рязанской области
2 из 8

Посещение полигона в Рязанской области президент начал с изучения экипировки мобилизованных.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанк

Затем глава государства пошел на стрельбище, где пообщался с одним из мобилизованных. "Навык возвращается? Чувствуете себя уверенно?" — спросил он Руслана из Рязани и пожелал ему удачи.

Верховный Главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин во время посещения военного полигона Западного военного округа в Рязанской области для проверки хода подготовки мобилизованных военнослужащих
3 из 8

Затем глава государства пошел на стрельбище, где пообщался с одним из мобилизованных. "Навык возвращается? Чувствуете себя уверенно?" — спросил он Руслана из Рязани и пожелал ему удачи.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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CC BY 4.0 / Минобороны России/Vadim Savitsky /

Президенту предложили пострелять самому.

Верховный Главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин во время посещения военного полигона Западного военного округа в Рязанской области
4 из 8

Президенту предложили пострелять самому.

CC BY 4.0 / Минобороны России/Vadim Savitsky /
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанк

Путин надел наушники и сделал несколько выстрелов из винтовки Драгунова.

Верховный Главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин во время посещения военного полигона Западного военного округа в Рязанской области для проверки хода подготовки мобилизованных военнослужащих
5 из 8

Путин надел наушники и сделал несколько выстрелов из винтовки Драгунова.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанк

Президент проинспектировал практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке.

Верховный Главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин во время посещения военного полигона Западного военного округа в Рязанской области
6 из 8

Президент проинспектировал практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанк

Главе государства показали, как обучаемые преодолевают десантно-штурмовую полосу и выполняют упражнение по борьбе с бронетехникой условного противника в ближнем бою.

 Верховный Главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин во время посещения военного полигона Западного военного округа в Рязанской области для проверки хода подготовки мобилизованных военнослужащих
7 из 8

Главе государства показали, как обучаемые преодолевают десантно-штурмовую полосу и выполняют упражнение по борьбе с бронетехникой условного противника в ближнем бою.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанк

Владимир Путин во время посещения военного полигона Западного военного округа в Рязанской области.

Верховный Главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин во время посещения военного полигона Западного военного округа в Рязанской области для проверки хода подготовки мобилизованных военнослужащих
8 из 8

Владимир Путин во время посещения военного полигона Западного военного округа в Рязанской области.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ФотоВладимир ПутинРязанская областьВоенныеЧастичная мобилизация в России
 
 
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