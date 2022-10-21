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Херсонские власти сообщили о неудачных попытках наступления ВСУ - РИА Новости, 21.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Херсонские власти сообщили о неудачных попытках наступления ВСУ
Херсонские власти сообщили о неудачных попытках наступления ВСУ - РИА Новости, 21.10.2022
Херсонские власти сообщили о неудачных попытках наступления ВСУ
Резких изменений на линии фронта в Херсонской области нет, все попытки наступления украинских войск не увенчались успехом, заявил заместитель главы... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T08:17
2022-10-21T08:44
специальная военная операция на украине
херсонская область
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Резких изменений на линии фронта в Херсонской области нет, все попытки наступления украинских войск не увенчались успехом, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Пока мы не видим резких изменений на участке фронта. Если говорить объективно, то сейчас все попытки прорвать линию обороны не увенчались успехом для нацистов. Отбиваем все и готовимся как раз к крупному наступлению, которое может уже в ближайшие дни начаться на херсонском направлении", - сказал Стремоусов в эфире "Соловьев Live".Президент России Владимир Путин подписал указы о введении военного положения на территории четырех новых субъектов РФ и об особых режимах на других территориях страны.
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херсонская область , в мире
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , В мире
08:17 21.10.2022 (обновлено: 08:44 21.10.2022)
 
Херсонские власти сообщили о неудачных попытках наступления ВСУ

Херсонские власти заявили, что попытки наступления ВСУ не увенчались успехом

Последствия обстрела Херсона со стороны ВСУ
Последствия обстрела Херсона со стороны ВСУ
Последствия обстрела Херсона со стороны ВСУ . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Резких изменений на линии фронта в Херсонской области нет, все попытки наступления украинских войск не увенчались успехом, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Пока мы не видим резких изменений на участке фронта. Если говорить объективно, то сейчас все попытки прорвать линию обороны не увенчались успехом для нацистов. Отбиваем все и готовимся как раз к крупному наступлению, которое может уже в ближайшие дни начаться на херсонском направлении", - сказал Стремоусов в эфире "Соловьев Live".
Президент России Владимир Путин подписал указы о введении военного положения на территории четырех новых субъектов РФ и об особых режимах на других территориях страны.
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