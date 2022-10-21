https://ria.ru/20221021/kherson-1825550210.html

Херсонские власти сообщили о неудачных попытках наступления ВСУ

Херсонские власти сообщили о неудачных попытках наступления ВСУ - РИА Новости, 21.10.2022

Херсонские власти сообщили о неудачных попытках наступления ВСУ

Резких изменений на линии фронта в Херсонской области нет, все попытки наступления украинских войск не увенчались успехом, заявил заместитель главы... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T08:17

2022-10-21T08:17

2022-10-21T08:44

специальная военная операция на украине

херсонская область

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Резких изменений на линии фронта в Херсонской области нет, все попытки наступления украинских войск не увенчались успехом, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Пока мы не видим резких изменений на участке фронта. Если говорить объективно, то сейчас все попытки прорвать линию обороны не увенчались успехом для нацистов. Отбиваем все и готовимся как раз к крупному наступлению, которое может уже в ближайшие дни начаться на херсонском направлении", - сказал Стремоусов в эфире "Соловьев Live".Президент России Владимир Путин подписал указы о введении военного положения на территории четырех новых субъектов РФ и об особых режимах на других территориях страны.

https://ria.ru/20221021/slabost-1825543716.html

херсонская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , в мире