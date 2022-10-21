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В Совфеде заявили, что власти сделают все для безопасности жителей Херсона
В Совфеде заявили, что власти сделают все для безопасности жителей Херсона - РИА Новости, 21.10.2022
В Совфеде заявили, что власти сделают все для безопасности жителей Херсона
Власти сделают все для безопасности жителей Херсона, заявил зампред Совета Федерации, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T00:23
2022-10-21T00:23
2022-10-21T00:24
специальная военная операция на украине
андрей турчак
херсон
россия
совет федерации рф
единая россия
общество
безопасность
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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Власти сделают все для безопасности жителей Херсона, заявил зампред Совета Федерации, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.Ранее командующий объединенной группировкой войск РФ в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин заявил, что в Херсоне сложилась непростая ситуация, в этих условиях первоочередной задачей является сохранение жизни и здоровья мирных граждан.
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андрей турчак, херсон, россия, совет федерации рф, единая россия, общество, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Андрей Турчак, Херсон, Россия, Совет Федерации РФ, Единая Россия, Общество, Безопасность
00:23 21.10.2022 (обновлено: 00:24 21.10.2022)
В Совфеде заявили, что власти сделают все для безопасности жителей Херсона
Зампред Совфеда Турчак заявил, что власти сделают все для безопасности жителей Херсона