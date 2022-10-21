Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде заявили, что власти сделают все для безопасности жителей Херсона - РИА Новости, 21.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221021/kherson-1825532996.html
В Совфеде заявили, что власти сделают все для безопасности жителей Херсона
В Совфеде заявили, что власти сделают все для безопасности жителей Херсона - РИА Новости, 21.10.2022
В Совфеде заявили, что власти сделают все для безопасности жителей Херсона
Власти сделают все для безопасности жителей Херсона, заявил зампред Совета Федерации, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T00:23
2022-10-21T00:24
специальная военная операция на украине
андрей турчак
херсон
россия
совет федерации рф
единая россия
общество
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577639676_0:0:2888:1624_1920x0_80_0_0_743e92b16eba616f059eecb576e58afe.jpg
ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Власти сделают все для безопасности жителей Херсона, заявил зампред Совета Федерации, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.Ранее командующий объединенной группировкой войск РФ в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин заявил, что в Херсоне сложилась непростая ситуация, в этих условиях первоочередной задачей является сохранение жизни и здоровья мирных граждан.
херсон
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577639676_83:0:2756:2005_1920x0_80_0_0_b0f4effd9af466899637d80eaeee7a3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей турчак, херсон, россия, совет федерации рф, единая россия, общество, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Андрей Турчак, Херсон, Россия, Совет Федерации РФ, Единая Россия, Общество, Безопасность
00:23 21.10.2022 (обновлено: 00:24 21.10.2022)
 
В Совфеде заявили, что власти сделают все для безопасности жителей Херсона

Зампред Совфеда Турчак заявил, что власти сделают все для безопасности жителей Херсона

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкЗампред Совета Федерации, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак
Зампред Совета Федерации, секретарь генсовета партии Единая Россия Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Зампред Совета Федерации, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Власти сделают все для безопасности жителей Херсона, заявил зампред Совета Федерации, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
"Обстановка там напряженная... Мы сделаем все, чтобы мирные жители Херсона были в безопасности", - сказал Турчак на заседании донецкого регионального отделения "Единой России".
Ранее командующий объединенной группировкой войск РФ в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин заявил, что в Херсоне сложилась непростая ситуация, в этих условиях первоочередной задачей является сохранение жизни и здоровья мирных граждан.
 
Специальная военная операция на УкраинеАндрей ТурчакХерсонРоссияСовет Федерации РФЕдиная РоссияОбществоБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала