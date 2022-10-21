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В Приморье возбудили дело о халатности сотрудников океанариума
В Приморье возбудили дело о халатности сотрудников океанариума - РИА Новости, 21.10.2022
В Приморье возбудили дело о халатности сотрудников океанариума
Уголовное дело о халатности сотрудников океанариума возбуждено в Приморье, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T17:21
2022-10-21T17:21
2022-10-21T19:27
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ВЛАДИВОСТОК, 21 окт – РИА Новости. Уголовное дело о халатности сотрудников океанариума возбуждено в Приморье, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура."По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.При этом ведомство отмечает, что сотрудники океанариума не принимали мер к определению диагноза и лечению белухи Лер, не обеспечивали хранение кормовой рыбной продукции, а строительные отходы находились вне специально установленных мест.Как уточнил РИА Новости представитель Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры, уголовное дело о халатности на сотрудников океанариума "возбуждено впервые".Кроме того, ранее юридическое лицо было привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и ч. 1 ст.14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов).Летом в соцсетях со ссылкой на тренеров океанариума появилась информация, что животные в Приморском океанариуме болеют, нарушены правила их содержания, в том числе они едят куски гидроизоляции бассейнов. Широко разошлись видео, где белуху тошнит темной жидкостью. В самом океанариуме РИА Новости опровергли информацию о заболеваниях животных, а позже сообщили, что у афалины Васи выявили золотистый стафилококк, но лечение не требуется. У других животных этих бактерий не нашли, отмечали в учреждении. Позже в соцсетях разошлось видео выступления дельфинов, у одного из животных на боку была видна кровоточащая рана. В океанариуме сообщали РИА Новости, что по данному факту проводится служебное расследование, но дельфины могут получать царапины в стычках с сородичами.В Приморском океанариуме РИА Новости 10 октября сообщили о гибели дельфина Сэма. По словам сотрудника учреждения, "произошедшее было совершенно внезапным". Амурская бассейновая природоохранная прокуратура начала проверку.
https://ria.ru/20221021/most-1825695583.html
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Происшествия, Россия, Культура, Новости - Туризм, Новости культуры
17:21 21.10.2022 (обновлено: 19:27 21.10.2022)
В Приморье возбудили дело о халатности сотрудников океанариума
В Приморье возбудили дело о халатности сотрудников океанариума
ВЛАДИВОСТОК, 21 окт – РИА Новости.
Уголовное дело о халатности сотрудников океанариума возбуждено в Приморье, сообщает
Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.
"По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
При этом ведомство отмечает, что сотрудники океанариума не принимали мер к определению диагноза и лечению белухи Лер, не обеспечивали хранение кормовой рыбной продукции, а строительные отходы находились вне специально установленных мест.
Как уточнил РИА Новости представитель Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры, уголовное дело о халатности на сотрудников океанариума "возбуждено впервые".
Кроме того, ранее юридическое лицо было привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и ч. 1 ст.14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов).
Летом в соцсетях со ссылкой на тренеров океанариума появилась информация, что животные в Приморском океанариуме болеют, нарушены правила их содержания, в том числе они едят куски гидроизоляции бассейнов. Широко разошлись видео, где белуху тошнит темной жидкостью. В самом океанариуме РИА Новости опровергли информацию о заболеваниях животных, а позже сообщили, что у афалины Васи выявили золотистый стафилококк, но лечение не требуется. У других животных этих бактерий не нашли, отмечали в учреждении. Позже в соцсетях разошлось видео выступления дельфинов, у одного из животных на боку была видна кровоточащая рана. В океанариуме сообщали РИА Новости, что по данному факту проводится служебное расследование, но дельфины могут получать царапины в стычках с сородичами.
В Приморском океанариуме
РИА Новости 10 октября сообщили о гибели дельфина Сэма. По словам сотрудника учреждения, "произошедшее было совершенно внезапным". Амурская бассейновая природоохранная прокуратура начала проверку.