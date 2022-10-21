https://ria.ru/20221021/khalatnost-1825748369.html

В Приморье возбудили дело о халатности сотрудников океанариума

В Приморье возбудили дело о халатности сотрудников океанариума - РИА Новости, 21.10.2022

В Приморье возбудили дело о халатности сотрудников океанариума

Уголовное дело о халатности сотрудников океанариума возбуждено в Приморье, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T17:21

2022-10-21T17:21

2022-10-21T19:27

происшествия

россия

культура

новости - туризм

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806625266_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_474fa0a68d6a391233b1029d8e658f5e.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 21 окт – РИА Новости. Уголовное дело о халатности сотрудников океанариума возбуждено в Приморье, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура."По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.При этом ведомство отмечает, что сотрудники океанариума не принимали мер к определению диагноза и лечению белухи Лер, не обеспечивали хранение кормовой рыбной продукции, а строительные отходы находились вне специально установленных мест.Как уточнил РИА Новости представитель Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры, уголовное дело о халатности на сотрудников океанариума "возбуждено впервые".Кроме того, ранее юридическое лицо было привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и ч. 1 ст.14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов).Летом в соцсетях со ссылкой на тренеров океанариума появилась информация, что животные в Приморском океанариуме болеют, нарушены правила их содержания, в том числе они едят куски гидроизоляции бассейнов. Широко разошлись видео, где белуху тошнит темной жидкостью. В самом океанариуме РИА Новости опровергли информацию о заболеваниях животных, а позже сообщили, что у афалины Васи выявили золотистый стафилококк, но лечение не требуется. У других животных этих бактерий не нашли, отмечали в учреждении. Позже в соцсетях разошлось видео выступления дельфинов, у одного из животных на боку была видна кровоточащая рана. В океанариуме сообщали РИА Новости, что по данному факту проводится служебное расследование, но дельфины могут получать царапины в стычках с сородичами.В Приморском океанариуме РИА Новости 10 октября сообщили о гибели дельфина Сэма. По словам сотрудника учреждения, "произошедшее было совершенно внезапным". Амурская бассейновая природоохранная прокуратура начала проверку.

https://ria.ru/20221021/most-1825695583.html

https://ria.ru/20211120/okeanarium-1759497532.html

https://ria.ru/20220728/delo-1805526474.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, новости - туризм, новости культуры