https://ria.ru/20221021/kallas-1825824120.html

Премьер Эстонии предложила направить российские активы на помощь Украине

Премьер Эстонии предложила направить российские активы на помощь Украине - РИА Новости, 21.10.2022

Премьер Эстонии предложила направить российские активы на помощь Украине

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на заседании Евросовета предложила направить замороженные российские активы на помощь Украине, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T22:50

2022-10-21T22:50

2022-10-21T22:50

кая каллас

россия

эстония

украина

в мире

экономика

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792011248_0:132:2047:1283_1920x0_80_0_0_a4030e395f4a5ef5cd17930717a11d47.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 21 окт - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на заседании Евросовета предложила направить замороженные российские активы на помощь Украине, сообщила пресс-служба эстонского правительства.Главы государств и правительств ЕС на заседании Европейского совета в Брюсселе сосредоточились на обсуждении возможностей дополнительной помощи Украине.По словам Каллас, Эстония уже предоставила Украине дополнительный пакет военной помощи и начинает миссию по обучению украинских военных."Что касается предоставления Украине экономической помощи, то тут ключевую роль играет использование замороженного российского имущества - его общая стоимость превышает 300 миллиардов евро. Мы должны найти возможности использовать замороженное имущество, чтобы Россия заплатила за причиненные ею разрушения. Европейская комиссия получила задание вскоре предложить конкретное решение",- цитирует Каллас пресс-служба.Премьер отметила, что Европейская комиссия приступит также к составлению следующего пакета антироссийских санкций. "Важно, чтобы он включал в себя запрет российских пропагандистских каналов, отключение новых финансовых учреждений от системы SWIFT, а также запрет на экспорт алмазов", - подчеркнула Каллас.Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны на 330 миллиардов долларов, в том числе, более 30 миллиардов долларов на финансовых счетах и в виде экономических ресурсов, а также около 300 миллиардов долларов активов Центрального банка.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, говоря о возможности передачи замороженных финансов России Киеву, заявил, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. Он также отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.

https://ria.ru/20221007/razmorozka-1822159345.html

https://ria.ru/20221013/sanktsii-1823739290.html

https://ria.ru/20221021/aktivy-1825765692.html

россия

эстония

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кая каллас, россия, эстония, украина, в мире, экономика, евросоюз