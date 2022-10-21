https://ria.ru/20221021/kallas-1825824120.html
Премьер Эстонии предложила направить российские активы на помощь Украине
Премьер Эстонии предложила направить российские активы на помощь Украине - РИА Новости, 21.10.2022
Премьер Эстонии предложила направить российские активы на помощь Украине
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на заседании Евросовета предложила направить замороженные российские активы на помощь Украине, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T22:50
2022-10-21T22:50
2022-10-21T22:50
кая каллас
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 окт - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на заседании Евросовета предложила направить замороженные российские активы на помощь Украине, сообщила пресс-служба эстонского правительства.Главы государств и правительств ЕС на заседании Европейского совета в Брюсселе сосредоточились на обсуждении возможностей дополнительной помощи Украине.По словам Каллас, Эстония уже предоставила Украине дополнительный пакет военной помощи и начинает миссию по обучению украинских военных."Что касается предоставления Украине экономической помощи, то тут ключевую роль играет использование замороженного российского имущества - его общая стоимость превышает 300 миллиардов евро. Мы должны найти возможности использовать замороженное имущество, чтобы Россия заплатила за причиненные ею разрушения. Европейская комиссия получила задание вскоре предложить конкретное решение",- цитирует Каллас пресс-служба.Премьер отметила, что Европейская комиссия приступит также к составлению следующего пакета антироссийских санкций. "Важно, чтобы он включал в себя запрет российских пропагандистских каналов, отключение новых финансовых учреждений от системы SWIFT, а также запрет на экспорт алмазов", - подчеркнула Каллас.Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны на 330 миллиардов долларов, в том числе, более 30 миллиардов долларов на финансовых счетах и в виде экономических ресурсов, а также около 300 миллиардов долларов активов Центрального банка.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, говоря о возможности передачи замороженных финансов России Киеву, заявил, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. Он также отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.
https://ria.ru/20221007/razmorozka-1822159345.html
https://ria.ru/20221013/sanktsii-1823739290.html
https://ria.ru/20221021/aktivy-1825765692.html
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кая каллас, россия, эстония, украина, в мире, экономика, евросоюз
Кая Каллас, Россия, Эстония, Украина, В мире, Экономика, Евросоюз
Премьер Эстонии предложила направить российские активы на помощь Украине
Премьер Эстонии Каллас предложила направить замороженные российские активы на помощь Киеву
ХЕЛЬСИНКИ, 21 окт - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на заседании Евросовета предложила направить замороженные российские активы на помощь Украине, сообщила пресс-служба эстонского правительства.
Главы государств и правительств ЕС на заседании Европейского совета в Брюсселе сосредоточились на обсуждении возможностей дополнительной помощи Украине.
По словам Каллас, Эстония уже предоставила Украине дополнительный пакет военной помощи и начинает миссию по обучению украинских военных.
"Что касается предоставления Украине экономической помощи, то тут ключевую роль играет использование замороженного российского имущества - его общая стоимость превышает 300 миллиардов евро. Мы должны найти возможности использовать замороженное имущество, чтобы Россия заплатила за причиненные ею разрушения. Европейская комиссия получила задание вскоре предложить конкретное решение",- цитирует Каллас пресс-служба.
Премьер отметила, что Европейская комиссия приступит также к составлению следующего пакета антироссийских санкций. "Важно, чтобы он включал в себя запрет российских пропагандистских каналов, отключение новых финансовых учреждений от системы SWIFT, а также запрет на экспорт алмазов", - подчеркнула Каллас.
Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны на 330 миллиардов долларов, в том числе, более 30 миллиардов долларов на финансовых счетах и в виде экономических ресурсов, а также около 300 миллиардов долларов активов Центрального банка.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
в интервью РИА Новости, говоря о возможности передачи замороженных финансов России Киеву
, заявил, что США
и Европа
, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. Он также отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.
Президент РФ Владимир Путин
заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.