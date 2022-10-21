Турция ищет альтернативу американским истребителям F-16
Эрдоган заявил, что США — не единственный выход для Турции, когда нужны истребители
© AP Photo / SELCAN HACAOGLUТурецкий истребитель F-16
© AP Photo / SELCAN HACAOGLU
Турецкий истребитель F-16. Архивное фото
АНКАРА, 21 окт – РИА Новости. Турция ведет переговоры по альтернативам американским истребителям F-16, США - не единственный выход для Анкары, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Вашингтон аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Вопрос нужно согласовать в конгрессе США - госдеп лоббирует его, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".
"На данный момент мнение администрации (президента США) развивается в положительном направлении. Конечно, Америка - не единственный выход для нас. При необходимости, как и в случае с системами С-400, мы ведем переговоры с альтернативными вариантами за пределами Соединенных Штатов…У нас есть альтернативы", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Азербайджана.