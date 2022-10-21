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Турция ищет альтернативу американским истребителям F-16 - РИА Новости, 21.10.2022
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Турция ищет альтернативу американским истребителям F-16
Турция ищет альтернативу американским истребителям F-16 - РИА Новости, 21.10.2022
Турция ищет альтернативу американским истребителям F-16
Турция ведет переговоры по альтернативам американским истребителям F-16, США - не единственный выход для Анкары, заявил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T12:08
2022-10-21T12:08
в мире
сша
турция
f-16
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 21 окт – РИА Новости. Турция ведет переговоры по альтернативам американским истребителям F-16, США - не единственный выход для Анкары, заявил президент страны Тайип Эрдоган.США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Вашингтон аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Вопрос нужно согласовать в конгрессе США - госдеп лоббирует его, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона"."На данный момент мнение администрации (президента США) развивается в положительном направлении. Конечно, Америка - не единственный выход для нас. При необходимости, как и в случае с системами С-400, мы ведем переговоры с альтернативными вариантами за пределами Соединенных Штатов…У нас есть альтернативы", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Азербайджана.
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в мире, сша, турция, f-16, реджеп тайип эрдоган
В мире, США, Турция, F-16, Реджеп Тайип Эрдоган
12:08 21.10.2022
 
Турция ищет альтернативу американским истребителям F-16

Эрдоган заявил, что США — не единственный выход для Турции, когда нужны истребители

© AP Photo / SELCAN HACAOGLUТурецкий истребитель F-16
Турецкий истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© AP Photo / SELCAN HACAOGLU
Турецкий истребитель F-16. Архивное фото
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АНКАРА, 21 окт – РИА Новости. Турция ведет переговоры по альтернативам американским истребителям F-16, США - не единственный выход для Анкары, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Вашингтон аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Вопрос нужно согласовать в конгрессе США - госдеп лоббирует его, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".
"На данный момент мнение администрации (президента США) развивается в положительном направлении. Конечно, Америка - не единственный выход для нас. При необходимости, как и в случае с системами С-400, мы ведем переговоры с альтернативными вариантами за пределами Соединенных Штатов…У нас есть альтернативы", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Азербайджана.
Истребитель Eurofighter Typhoon - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
8 октября, 12:19
Турция может рассмотреть закупку истребителей Typhoon, сообщили CМИ
 
В миреСШАТурцияF-16Реджеп Тайип Эрдоган
 
 
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