https://ria.ru/20221021/istrebiteli-1825616805.html

Турция ищет альтернативу американским истребителям F-16

Турция ищет альтернативу американским истребителям F-16 - РИА Новости, 21.10.2022

Турция ищет альтернативу американским истребителям F-16

Турция ведет переговоры по альтернативам американским истребителям F-16, США - не единственный выход для Анкары, заявил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T12:08

2022-10-21T12:08

2022-10-21T12:08

в мире

сша

турция

f-16

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 21 окт – РИА Новости. Турция ведет переговоры по альтернативам американским истребителям F-16, США - не единственный выход для Анкары, заявил президент страны Тайип Эрдоган.США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Вашингтон аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Вопрос нужно согласовать в конгрессе США - госдеп лоббирует его, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона"."На данный момент мнение администрации (президента США) развивается в положительном направлении. Конечно, Америка - не единственный выход для нас. При необходимости, как и в случае с системами С-400, мы ведем переговоры с альтернативными вариантами за пределами Соединенных Штатов…У нас есть альтернативы", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Азербайджана.

https://ria.ru/20221008/turtsiya-1822444254.html

сша

турция

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, турция, f-16, реджеп тайип эрдоган