https://ria.ru/20221021/gosduma-1825545027.html
В Госдуме предложили новый способ поддержки семей мобилизованных
В Госдуме предложили новый способ поддержки семей мобилизованных - РИА Новости, 21.10.2022
В Госдуме предложили новый способ поддержки семей мобилизованных
Депутат Госдумы от "Новых людей" Олег Леонов направил председателю правительства Михаилу Мишустину обращение с просьбой дать возможность призванным в рамках... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T07:04
2022-10-21T07:04
2022-10-21T10:34
общество
россия
госдума рф
частичная мобилизация в россии
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821502271_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_58fb5bbf846fe8a5c101f50415a0b52c.jpg
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Новых людей" Олег Леонов направил председателю правительства Михаилу Мишустину обращение с просьбой дать возможность призванным в рамках частичной мобилизации гражданам заводить дополнительные банковские карты на имя родственника для перевода довольствия членам семьи, копия запроса есть в распоряжении РИА Новости.Как напомнил Леонов, президент поручил установить минимальный уровень денежного довольствия для мобилизованного военнослужащего не менее 195 тысяч рублей. Но, добавил депутат, у находящихся в зоне боевых действий мобилизованных "отсутствует техническая возможность осуществления перевода получаемых ими денежных средств своим семьям и родственникам".Парламентарий предложил предоставить мобилизованным возможность заполнять соответствующий документ в финансовом отделении воинской части или же решать этот вопрос в момент написания заявления на выпуск зарплатной карты.Новая мера, добавил Леонов, может стать альтернативой ситуациям, когда мобилизованных исключают из состава семьи, чтобы ее признали малоимущей и начали выплачивать дополнительную соцпомощь, предложения о чем, по словам депутата, "звучат все чаще".Политик попросил премьер-министра поручить этот вопрос Минобороны, Минфину, Минтруду, Минэкономразвития и другим заинтересованным органам власти.Парламентарий также предложил создать межведомственную рабочую группу для выявления системных проблем в социальной поддержке мобилизованных граждан и "выработки оптимальных вариантов их решения".Президент Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в войсках военно-учетные специальности. В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.
https://ria.ru/20221010/mobilizatsiya-1822677445.html
https://ria.ru/20221010/kredity-1822908651.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821502271_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_e75cb54be9f3464f8aa213252e544b60.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф, частичная мобилизация в россии, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии)
Общество, Россия, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство финансов РФ (Минфин России)
07:04 21.10.2022 (обновлено: 10:34 21.10.2022)
В Госдуме предложили новый способ поддержки семей мобилизованных
Депутат ГД предложил завести дополнительные карты мобилизованным для передачи денег семье
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Новых людей" Олег Леонов направил председателю правительства Михаилу Мишустину обращение с просьбой дать возможность призванным в рамках частичной мобилизации гражданам заводить дополнительные банковские карты на имя родственника для перевода довольствия членам семьи, копия запроса есть в распоряжении РИА Новости.
Как напомнил Леонов, президент поручил установить минимальный уровень денежного довольствия для мобилизованного военнослужащего не менее 195 тысяч рублей. Но, добавил депутат, у находящихся в зоне боевых действий мобилизованных "отсутствует техническая возможность осуществления перевода получаемых ими денежных средств своим семьям и родственникам".
"Полагаю, что выходом из создавшейся негативной ситуации могло бы стать обеспечение мобилизованных граждан возможностью подачи заявления на выпуск дополнительной карты, привязанной к счету военнослужащего, на имя его конкретного родственника", — указывается в обращении.
Парламентарий предложил предоставить мобилизованным возможность заполнять соответствующий документ в финансовом отделении воинской части или же решать этот вопрос в момент написания заявления на выпуск зарплатной карты.
Новая мера, добавил Леонов, может стать альтернативой ситуациям, когда мобилизованных исключают из состава семьи, чтобы ее признали малоимущей и начали выплачивать дополнительную соцпомощь, предложения о чем, по словам депутата, "звучат все чаще".
Политик попросил премьер-министра поручить этот вопрос Минобороны, Минфину,
Минтруду, Минэкономразвития
и другим заинтересованным органам власти.
Парламентарий также предложил создать межведомственную рабочую группу для выявления системных проблем в социальной поддержке мобилизованных граждан и "выработки оптимальных вариантов их решения".
Президент Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в войсках военно-учетные специальности. В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу
уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.