https://ria.ru/20221021/gosduma-1825545027.html

В Госдуме предложили новый способ поддержки семей мобилизованных

В Госдуме предложили новый способ поддержки семей мобилизованных - РИА Новости, 21.10.2022

В Госдуме предложили новый способ поддержки семей мобилизованных

Депутат Госдумы от "Новых людей" Олег Леонов направил председателю правительства Михаилу Мишустину обращение с просьбой дать возможность призванным в рамках... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T07:04

2022-10-21T07:04

2022-10-21T10:34

общество

россия

госдума рф

частичная мобилизация в россии

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Новых людей" Олег Леонов направил председателю правительства Михаилу Мишустину обращение с просьбой дать возможность призванным в рамках частичной мобилизации гражданам заводить дополнительные банковские карты на имя родственника для перевода довольствия членам семьи, копия запроса есть в распоряжении РИА Новости.Как напомнил Леонов, президент поручил установить минимальный уровень денежного довольствия для мобилизованного военнослужащего не менее 195 тысяч рублей. Но, добавил депутат, у находящихся в зоне боевых действий мобилизованных "отсутствует техническая возможность осуществления перевода получаемых ими денежных средств своим семьям и родственникам".Парламентарий предложил предоставить мобилизованным возможность заполнять соответствующий документ в финансовом отделении воинской части или же решать этот вопрос в момент написания заявления на выпуск зарплатной карты.Новая мера, добавил Леонов, может стать альтернативой ситуациям, когда мобилизованных исключают из состава семьи, чтобы ее признали малоимущей и начали выплачивать дополнительную соцпомощь, предложения о чем, по словам депутата, "звучат все чаще".Политик попросил премьер-министра поручить этот вопрос Минобороны, Минфину, Минтруду, Минэкономразвития и другим заинтересованным органам власти.Парламентарий также предложил создать межведомственную рабочую группу для выявления системных проблем в социальной поддержке мобилизованных граждан и "выработки оптимальных вариантов их решения".Президент Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в войсках военно-учетные специальности. В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.

https://ria.ru/20221010/mobilizatsiya-1822677445.html

https://ria.ru/20221010/kredity-1822908651.html

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общество, россия, госдума рф, частичная мобилизация в россии, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии)