https://ria.ru/20221021/g20-1825541384.html

Посол Индонезии заявил о готовности организовать встречу Путина с Байденом

Посол Индонезии заявил о готовности организовать встречу Путина с Байденом - РИА Новости, 21.10.2022

Посол Индонезии заявил о готовности организовать встречу Путина с Байденом

Если президент России Владимир Путин примет решение лично участвовать в саммите G20, Индонезия готова организовать его встречу с американским коллегой Джо... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T05:04

2022-10-21T05:04

2022-10-21T10:15

в мире

индонезия

большая двадцатка

саммит g20

владимир путин

джо байден

россия

сша

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Если президент России Владимир Путин примет решение лично участвовать в саммите G20, Индонезия готова организовать его встречу с американским коллегой Джо Байденом, заявил в интервью РИА Новости посол Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес."Индонезия была бы очень рада сделать это. Мы уже делали подобное ранее. Например, во время конфликта в Камбодже Индонезия устраивала в Джакарте неофициальные встречи лидеров Вьетнама и Камбоджи, между которыми в то время были разногласия. Они начали с коктейлей, но развитию отношений был дан толчок. Таким образом, мы не обещаем, что это немедленно что-то решит, но простое общение (лидеров. — Прим. ред.) друг с другом может помочь продвижению обсуждений", — отметил дипломат.Он добавил, что Джакарта передала приглашение Путину, но решение об участии остается за Москвой."Президент Индонезии лично приезжал в Москву, чтобы пригласить Россию к участию в саммите. Россия как член G20 так же важна, как и любая другая страна или союз. Более того, Индонезия не имеет права отзывать приглашения — но мы имеем исключительное право приглашать дополнительных участников как принимающая страна", — заключил посол.Так называемые "встречи за коктейлем" прошли по инициативе Индонезии в 1988 году в Богоре и в 1989 году в Джакарте в качестве усилий по урегулированию конфликта в Камбодже. В них приняли участие представители всех противоборствующих сторон, а также стран АСЕАН, Вьетнама и Лаоса. Это позволило завязать прямые контакты и договориться о созыве международной конференции в Париже и со временем достичь соглашения о всеобъемлющем политическом урегулировании.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20221018/peregovory-1824712216.html

https://ria.ru/20221014/peregovory-1824080319.html

индонезия

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в мире, индонезия, большая двадцатка, саммит g20, владимир путин, джо байден, россия, сша