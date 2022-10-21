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Посол Индонезии заявил о готовности организовать встречу Путина с Байденом - РИА Новости, 21.10.2022
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Посол Индонезии заявил о готовности организовать встречу Путина с Байденом
Посол Индонезии заявил о готовности организовать встречу Путина с Байденом - РИА Новости, 21.10.2022
Посол Индонезии заявил о готовности организовать встречу Путина с Байденом
Если президент России Владимир Путин примет решение лично участвовать в саммите G20, Индонезия готова организовать его встречу с американским коллегой Джо... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T05:04
2022-10-21T10:15
в мире
индонезия
большая двадцатка
саммит g20
владимир путин
джо байден
россия
сша
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Если президент России Владимир Путин примет решение лично участвовать в саммите G20, Индонезия готова организовать его встречу с американским коллегой Джо Байденом, заявил в интервью РИА Новости посол Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес."Индонезия была бы очень рада сделать это. Мы уже делали подобное ранее. Например, во время конфликта в Камбодже Индонезия устраивала в Джакарте неофициальные встречи лидеров Вьетнама и Камбоджи, между которыми в то время были разногласия. Они начали с коктейлей, но развитию отношений был дан толчок. Таким образом, мы не обещаем, что это немедленно что-то решит, но простое общение (лидеров. — Прим. ред.) друг с другом может помочь продвижению обсуждений", — отметил дипломат.Он добавил, что Джакарта передала приглашение Путину, но решение об участии остается за Москвой."Президент Индонезии лично приезжал в Москву, чтобы пригласить Россию к участию в саммите. Россия как член G20 так же важна, как и любая другая страна или союз. Более того, Индонезия не имеет права отзывать приглашения — но мы имеем исключительное право приглашать дополнительных участников как принимающая страна", — заключил посол.Так называемые "встречи за коктейлем" прошли по инициативе Индонезии в 1988 году в Богоре и в 1989 году в Джакарте в качестве усилий по урегулированию конфликта в Камбодже. В них приняли участие представители всех противоборствующих сторон, а также стран АСЕАН, Вьетнама и Лаоса. Это позволило завязать прямые контакты и договориться о созыве международной конференции в Париже и со временем достичь соглашения о всеобъемлющем политическом урегулировании.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20221018/peregovory-1824712216.html
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в мире, индонезия, большая двадцатка, саммит g20, владимир путин, джо байден, россия, сша
В мире, Индонезия, Большая двадцатка, Саммит G20, Владимир Путин, Джо Байден, Россия, США
05:04 21.10.2022 (обновлено: 10:15 21.10.2022)
 
Посол Индонезии заявил о готовности организовать встречу Путина с Байденом

Посол Индонезии Таварес заявил о готовности организовать встречу Путина и Байдена на G20

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров в расширенном составе на вилле Ла Гранж в Женеве
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров в расширенном составе на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров в расширенном составе на вилле Ла Гранж в Женеве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Если президент России Владимир Путин примет решение лично участвовать в саммите G20, Индонезия готова организовать его встречу с американским коллегой Джо Байденом, заявил в интервью РИА Новости посол Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес.
"Индонезия была бы очень рада сделать это. Мы уже делали подобное ранее. Например, во время конфликта в Камбодже Индонезия устраивала в Джакарте неофициальные встречи лидеров Вьетнама и Камбоджи, между которыми в то время были разногласия. Они начали с коктейлей, но развитию отношений был дан толчок. Таким образом, мы не обещаем, что это немедленно что-то решит, но простое общение (лидеров. — Прим. ред.) друг с другом может помочь продвижению обсуждений", — отметил дипломат.
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Он добавил, что Джакарта передала приглашение Путину, но решение об участии остается за Москвой.
"Президент Индонезии лично приезжал в Москву, чтобы пригласить Россию к участию в саммите. Россия как член G20 так же важна, как и любая другая страна или союз. Более того, Индонезия не имеет права отзывать приглашения — но мы имеем исключительное право приглашать дополнительных участников как принимающая страна", — заключил посол.
Так называемые "встречи за коктейлем" прошли по инициативе Индонезии в 1988 году в Богоре и в 1989 году в Джакарте в качестве усилий по урегулированию конфликта в Камбодже. В них приняли участие представители всех противоборствующих сторон, а также стран АСЕАН, Вьетнама и Лаоса. Это позволило завязать прямые контакты и договориться о созыве международной конференции в Париже и со временем достичь соглашения о всеобъемлющем политическом урегулировании.
Читайте полный текст интервью >>
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В миреИндонезияБольшая двадцаткаСаммит G20Владимир ПутинДжо БайденРоссияСША
 
 
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