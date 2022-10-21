05:04 21.10.2022 (обновлено: 10:15 21.10.2022)
Посол Индонезии заявил о готовности организовать встречу Путина с Байденом
Посол Индонезии Таварес заявил о готовности организовать встречу Путина и Байдена на G20
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров в расширенном составе на вилле Ла Гранж в Женеве
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров в расширенном составе на вилле Ла Гранж в Женеве. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Если президент России Владимир Путин примет решение лично участвовать в саммите G20, Индонезия готова организовать его встречу с американским коллегой Джо Байденом, заявил в интервью РИА Новости посол Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес.
"Индонезия была бы очень рада сделать это. Мы уже делали подобное ранее. Например, во время конфликта в Камбодже Индонезия устраивала в Джакарте неофициальные встречи лидеров Вьетнама и Камбоджи, между которыми в то время были разногласия. Они начали с коктейлей, но развитию отношений был дан толчок. Таким образом, мы не обещаем, что это немедленно что-то решит, но простое общение (лидеров. — Прим. ред.) друг с другом может помочь продвижению обсуждений", — отметил дипломат.
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Он добавил, что Джакарта передала приглашение Путину, но решение об участии остается за Москвой.
"Президент Индонезии лично приезжал в Москву, чтобы пригласить Россию к участию в саммите. Россия как член G20 так же важна, как и любая другая страна или союз. Более того, Индонезия не имеет права отзывать приглашения — но мы имеем исключительное право приглашать дополнительных участников как принимающая страна", — заключил посол.
Так называемые "встречи за коктейлем" прошли по инициативе Индонезии в 1988 году в Богоре и в 1989 году в Джакарте в качестве усилий по урегулированию конфликта в Камбодже. В них приняли участие представители всех противоборствующих сторон, а также стран АСЕАН, Вьетнама и Лаоса. Это позволило завязать прямые контакты и договориться о созыве международной конференции в Париже и со временем достичь соглашения о всеобъемлющем политическом урегулировании.
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