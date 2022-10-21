https://ria.ru/20221021/erdogan-1825642728.html
Песков не исключил телефонного разговора Путина с Эрдоганом
Песков не исключил телефонного разговора Путина с Эрдоганом - РИА Новости, 21.10.2022
Песков не исключил телефонного разговора Путина с Эрдоганом
В графике президента России Владимира Путина пока нет телефонного разговора с лидером Турции Тайипом Эрдоганом, при необходимости он может быть оперативно... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T13:14
2022-10-21T13:14
2022-10-21T13:14
политика
владимир путин
турция
россия
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В графике президента России Владимира Путина пока нет телефонного разговора с лидером Турции Тайипом Эрдоганом, при необходимости он может быть оперативно согласован, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Что касается телефонного разговора с Эрдоганом - пока его в графике нет, но они говорят часто, и разговоры порой согласовываются за считанные часы", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, что планируется ли в ближайшее время телефонный разговор президентов России и Турции.Ранее в пятницу Эрдоган заявил журналистам, что в ближайшее время собирается провести телефонные переговоры с Путиным и Владимиром Зеленским.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, турция, россия, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков
Политика, Владимир Путин, Турция, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков
Песков не исключил телефонного разговора Путина с Эрдоганом
Песков: Путин пока не планирует созваниваться с Эрдоганом, но согласовать можно быстро