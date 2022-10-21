https://ria.ru/20221021/erdogan-1825642728.html

Песков не исключил телефонного разговора Путина с Эрдоганом

Песков не исключил телефонного разговора Путина с Эрдоганом - РИА Новости, 21.10.2022

Песков не исключил телефонного разговора Путина с Эрдоганом

В графике президента России Владимира Путина пока нет телефонного разговора с лидером Турции Тайипом Эрдоганом, при необходимости он может быть оперативно... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T13:14

2022-10-21T13:14

2022-10-21T13:14

политика

владимир путин

турция

россия

реджеп тайип эрдоган

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В графике президента России Владимира Путина пока нет телефонного разговора с лидером Турции Тайипом Эрдоганом, при необходимости он может быть оперативно согласован, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Что касается телефонного разговора с Эрдоганом - пока его в графике нет, но они говорят часто, и разговоры порой согласовываются за считанные часы", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, что планируется ли в ближайшее время телефонный разговор президентов России и Турции.Ранее в пятницу Эрдоган заявил журналистам, что в ближайшее время собирается провести телефонные переговоры с Путиным и Владимиром Зеленским.

https://ria.ru/20221012/erdogan-1823452744.html

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Кирилл Волков

политика, владимир путин, турция, россия, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков