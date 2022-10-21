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Песков не исключил телефонного разговора Путина с Эрдоганом - РИА Новости, 21.10.2022
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Песков не исключил телефонного разговора Путина с Эрдоганом
Песков не исключил телефонного разговора Путина с Эрдоганом - РИА Новости, 21.10.2022
Песков не исключил телефонного разговора Путина с Эрдоганом
В графике президента России Владимира Путина пока нет телефонного разговора с лидером Турции Тайипом Эрдоганом, при необходимости он может быть оперативно... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T13:14
2022-10-21T13:14
политика
владимир путин
турция
россия
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В графике президента России Владимира Путина пока нет телефонного разговора с лидером Турции Тайипом Эрдоганом, при необходимости он может быть оперативно согласован, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Что касается телефонного разговора с Эрдоганом - пока его в графике нет, но они говорят часто, и разговоры порой согласовываются за считанные часы", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, что планируется ли в ближайшее время телефонный разговор президентов России и Турции.Ранее в пятницу Эрдоган заявил журналистам, что в ближайшее время собирается провести телефонные переговоры с Путиным и Владимиром Зеленским.
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политика, владимир путин, турция, россия, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков
Политика, Владимир Путин, Турция, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков
13:14 21.10.2022
 
Песков не исключил телефонного разговора Путина с Эрдоганом

Песков: Путин пока не планирует созваниваться с Эрдоганом, но согласовать можно быстро

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В графике президента России Владимира Путина пока нет телефонного разговора с лидером Турции Тайипом Эрдоганом, при необходимости он может быть оперативно согласован, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Что касается телефонного разговора с Эрдоганом - пока его в графике нет, но они говорят часто, и разговоры порой согласовываются за считанные часы", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, что планируется ли в ближайшее время телефонный разговор президентов России и Турции.
Ранее в пятницу Эрдоган заявил журналистам, что в ближайшее время собирается провести телефонные переговоры с Путиным и Владимиром Зеленским.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 17:10
В Кремле рассказали о частоте общения Путина с Эрдоганом
 
ПолитикаВладимир ПутинТурцияРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганДмитрий Песков
 
 
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