https://ria.ru/20221021/er-1825663997.html

В ЛНР более 22 000 человек вступили в "Единую Россию"

В ЛНР более 22 000 человек вступили в "Единую Россию" - РИА Новости, 21.10.2022

В ЛНР более 22 000 человек вступили в "Единую Россию"

Региональное отделение "Единой России" создано в Луганской Народной Республике, его возглавил председатель парламента региона Денис Мирошниченко, а членами уже... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T13:55

2022-10-21T13:55

2022-10-21T13:56

политика

денис мирошниченко

луганская народная республика

донбасс

единая россия

андрей турчак

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Региональное отделение "Единой России" создано в Луганской Народной Республике, его возглавил председатель парламента региона Денис Мирошниченко, а членами уже стали более 22 тысяч человек, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак."Региональное отделение "Единой России" теперь создано и в Луганской Народной Республике. На первом общем собрании его секретарем избран председатель Народного Совета республики Денис Мирошниченко, приводят слова Турчака в пресс-службе ЕР.По его словам, что "в ЛНР уже более 22 тысяч человек вступили в наши ряды". "Это отличный старт, и одновременно – результат нашей работы в республике, которой мы начали заниматься на Донбассе задолго до СВО", - сказал секретарь генсовета ЕР.Турчак добавил, что "Единая Россия" давно и тесно сотрудничает с ведущей общественной силой региона – движением "Мир Луганщине". "Партия оказывала луганчанам помощь в пандемию, помогала принимать беженцев, а с началом спецоперации развернула гуманитарные центры и направила волонтеров", - рассказал он.Он отметил, что с открытием регионального отделения у партии появится значительно больше возможностей. "Партпроекты, Народная программа, партстроительство… Всем этим мы сможем заниматься вместе с жителями республики, восстанавливая мирную жизнь. Поздравляю наших луганских коллег и очень рад видеть в наших рядах неравнодушных людей, настоящих патриотов своей земли. Вместе победим!" - заключил Турчак.

https://ria.ru/20221021/er-1825533932.html

https://ria.ru/20221019/pomosch-1825066681.html

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политика, денис мирошниченко, луганская народная республика, донбасс, единая россия, андрей турчак