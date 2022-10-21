https://ria.ru/20221021/er-1825663997.html
В ЛНР более 22 000 человек вступили в "Единую Россию"
В ЛНР более 22 000 человек вступили в "Единую Россию" - РИА Новости, 21.10.2022
В ЛНР более 22 000 человек вступили в "Единую Россию"
Региональное отделение "Единой России" создано в Луганской Народной Республике, его возглавил председатель парламента региона Денис Мирошниченко, а членами уже... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T13:55
2022-10-21T13:55
2022-10-21T13:56
политика
денис мирошниченко
луганская народная республика
донбасс
единая россия
андрей турчак
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Региональное отделение "Единой России" создано в Луганской Народной Республике, его возглавил председатель парламента региона Денис Мирошниченко, а членами уже стали более 22 тысяч человек, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак."Региональное отделение "Единой России" теперь создано и в Луганской Народной Республике. На первом общем собрании его секретарем избран председатель Народного Совета республики Денис Мирошниченко, приводят слова Турчака в пресс-службе ЕР.По его словам, что "в ЛНР уже более 22 тысяч человек вступили в наши ряды". "Это отличный старт, и одновременно – результат нашей работы в республике, которой мы начали заниматься на Донбассе задолго до СВО", - сказал секретарь генсовета ЕР.Турчак добавил, что "Единая Россия" давно и тесно сотрудничает с ведущей общественной силой региона – движением "Мир Луганщине". "Партия оказывала луганчанам помощь в пандемию, помогала принимать беженцев, а с началом спецоперации развернула гуманитарные центры и направила волонтеров", - рассказал он.Он отметил, что с открытием регионального отделения у партии появится значительно больше возможностей. "Партпроекты, Народная программа, партстроительство… Всем этим мы сможем заниматься вместе с жителями республики, восстанавливая мирную жизнь. Поздравляю наших луганских коллег и очень рад видеть в наших рядах неравнодушных людей, настоящих патриотов своей земли. Вместе победим!" - заключил Турчак.
https://ria.ru/20221021/er-1825533932.html
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политика, денис мирошниченко, луганская народная республика, донбасс, единая россия, андрей турчак
Политика, Денис Мирошниченко, Луганская Народная Республика, Донбасс, Единая Россия, Андрей Турчак
13:55 21.10.2022 (обновлено: 13:56 21.10.2022)
В ЛНР более 22 000 человек вступили в "Единую Россию"
Секретарь генсовета ЕР Турчак: уже более 22 000 человек в ЛНР вступили в "Единую Россию"