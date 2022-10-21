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Власти ЕАО прояснили ситуацию с выплатами мобилизованным - РИА Новости, 21.10.2022
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Власти ЕАО прояснили ситуацию с выплатами мобилизованным
Власти ЕАО прояснили ситуацию с выплатами мобилизованным - РИА Новости, 21.10.2022
Власти ЕАО прояснили ситуацию с выплатами мобилизованным
Созданный в ЕАО оперативный штаб решил увеличить выплату мобилизованным жителям области до 150 тысяч рублей, сообщил в своём Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T07:52
2022-10-21T07:52
ростислав гольдштейн
россия
частичная мобилизация в россии
еврейская автономная область
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 21 окт – РИА Новости. Созданный в ЕАО оперативный штаб решил увеличить выплату мобилизованным жителям области до 150 тысяч рублей, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Ростислав Гольдштейн.Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о введении военного положения на территории четырех новых субъектов РФ и об особых режимах в других регионах страны. В ЕАО создан оперштаб, начал действовать режим базовой готовности.Он отметил, что соответствующее постановление уже подписано, а средства выделены.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.
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ростислав гольдштейн, россия, частичная мобилизация в россии, еврейская автономная область, общество
Ростислав Гольдштейн, Россия, Частичная мобилизация в России, Еврейская автономная область, Общество
07:52 21.10.2022
 
Власти ЕАО прояснили ситуацию с выплатами мобилизованным

Губернатор Гольдштейн: выплаты мобилизованным в регионе увеличены до 150 тысяч рублей

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкРостислав Гольдштейн
Ростислав Гольдштейн - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Ростислав Гольдштейн. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 21 окт – РИА Новости. Созданный в ЕАО оперативный штаб решил увеличить выплату мобилизованным жителям области до 150 тысяч рублей, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Ростислав Гольдштейн.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о введении военного положения на территории четырех новых субъектов РФ и об особых режимах в других регионах страны. В ЕАО создан оперштаб, начал действовать режим базовой готовности.
"Благодаря поддержке …Трутнева (полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева – ред.) на штабе приняли решение увеличить единовременную выплату мобилизованным жителям области до 150 тысяч рублей", - заявил глава региона.
Он отметил, что соответствующее постановление уже подписано, а средства выделены.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.
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Ростислав ГольдштейнРоссияЧастичная мобилизация в РоссииЕврейская автономная областьОбщество
 
 
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