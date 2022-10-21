https://ria.ru/20221021/eao-1825547127.html

Власти ЕАО прояснили ситуацию с выплатами мобилизованным

Власти ЕАО прояснили ситуацию с выплатами мобилизованным - РИА Новости, 21.10.2022

Власти ЕАО прояснили ситуацию с выплатами мобилизованным

Созданный в ЕАО оперативный штаб решил увеличить выплату мобилизованным жителям области до 150 тысяч рублей, сообщил в своём Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T07:52

2022-10-21T07:52

2022-10-21T07:52

ростислав гольдштейн

россия

частичная мобилизация в россии

еврейская автономная область

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 21 окт – РИА Новости. Созданный в ЕАО оперативный штаб решил увеличить выплату мобилизованным жителям области до 150 тысяч рублей, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Ростислав Гольдштейн.Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о введении военного положения на территории четырех новых субъектов РФ и об особых режимах в других регионах страны. В ЕАО создан оперштаб, начал действовать режим базовой готовности.Он отметил, что соответствующее постановление уже подписано, а средства выделены.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.

https://ria.ru/20221021/gosduma-1825545027.html

россия

еврейская автономная область

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ростислав гольдштейн, россия, частичная мобилизация в россии, еврейская автономная область, общество