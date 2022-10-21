https://ria.ru/20221021/eaes-1825598770.html

Мишустин пригласил ЕАЭС принять участие в Российской промышленной зоне

Мишустин пригласил ЕАЭС принять участие в Российской промышленной зоне - РИА Новости, 21.10.2022

Мишустин пригласил ЕАЭС принять участие в Российской промышленной зоне

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пригласил страны ЕАЭС принять участие в Российской промышленной зоне в Египте. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T11:28

2022-10-21T11:28

2022-10-21T11:28

экономика

михаил мишустин

россия

египет

суэцкий канал

евразийский экономический союз

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ЕРЕВАН, 21 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пригласил страны ЕАЭС принять участие в Российской промышленной зоне в Египте."Мы приглашаем наших партнеров по Союзу принять участие в Российской промышленной зоне в Египте. При локализации на ее территории 30% производства компании получат существенные преимущества. Среди них – близость к основной морской транспортной инфраструктуре и льготы при использовании портов Суэцкого канала. Но главное – освобождение от уплаты таможенных пошлин при экспорте в Африку и на Ближний Восток, в Латинскую Америку, ну и другие государства, у которых есть соответственно торговые соглашения с Египтом", - сказал российский премьер на заседании Евразийского межправсовета в расширенном составе.Такие преференции распространяются на всех потенциальных резидентов без привязки к стране происхождения, добавил Мишустин.Основными отраслями российской промышленной зоны являются машиностроение, химическая, автомобильная и лесная промышленность, металлургия, напомнил глава правительства РФ."Усиливая взаимодействие на международных рынках, мы выступаем за максимально полное раскрытие потенциала роста общего рынка ЕврАзЭС. Обеспечение свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы", - сказал он.Мишустин добавил, что за все время было устранено около 60 барьеров, а за первое полугодие текущего года было выявлено три новых, ликвидировано – пять существовавших барьеров и два препятствия, а также одно изъятие."Сегодня мы с коллегами, еще раз скажу, договорились о совместных действиях. Примем меры, чтобы не допустить появления новых препятствий в торговле", - отметил он.

https://ria.ru/20221021/mishustin-1825591833.html

https://ria.ru/20221014/putin-1824003566.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

экономика, михаил мишустин, россия, египет, суэцкий канал, евразийский экономический союз