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Мишустин пригласил ЕАЭС принять участие в Российской промышленной зоне - РИА Новости, 21.10.2022
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Мишустин пригласил ЕАЭС принять участие в Российской промышленной зоне
Мишустин пригласил ЕАЭС принять участие в Российской промышленной зоне - РИА Новости, 21.10.2022
Мишустин пригласил ЕАЭС принять участие в Российской промышленной зоне
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пригласил страны ЕАЭС принять участие в Российской промышленной зоне в Египте. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T11:28
2022-10-21T11:28
экономика
михаил мишустин
россия
египет
суэцкий канал
евразийский экономический союз
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ЕРЕВАН, 21 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пригласил страны ЕАЭС принять участие в Российской промышленной зоне в Египте."Мы приглашаем наших партнеров по Союзу принять участие в Российской промышленной зоне в Египте. При локализации на ее территории 30% производства компании получат существенные преимущества. Среди них – близость к основной морской транспортной инфраструктуре и льготы при использовании портов Суэцкого канала. Но главное – освобождение от уплаты таможенных пошлин при экспорте в Африку и на Ближний Восток, в Латинскую Америку, ну и другие государства, у которых есть соответственно торговые соглашения с Египтом", - сказал российский премьер на заседании Евразийского межправсовета в расширенном составе.Такие преференции распространяются на всех потенциальных резидентов без привязки к стране происхождения, добавил Мишустин.Основными отраслями российской промышленной зоны являются машиностроение, химическая, автомобильная и лесная промышленность, металлургия, напомнил глава правительства РФ."Усиливая взаимодействие на международных рынках, мы выступаем за максимально полное раскрытие потенциала роста общего рынка ЕврАзЭС. Обеспечение свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы", - сказал он.Мишустин добавил, что за все время было устранено около 60 барьеров, а за первое полугодие текущего года было выявлено три новых, ликвидировано – пять существовавших барьеров и два препятствия, а также одно изъятие."Сегодня мы с коллегами, еще раз скажу, договорились о совместных действиях. Примем меры, чтобы не допустить появления новых препятствий в торговле", - отметил он.
https://ria.ru/20221021/mishustin-1825591833.html
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экономика, михаил мишустин, россия, египет, суэцкий канал, евразийский экономический союз
Экономика, Михаил Мишустин, Россия, Египет, Суэцкий канал, Евразийский экономический союз
11:28 21.10.2022
 
Мишустин пригласил ЕАЭС принять участие в Российской промышленной зоне

Мишустин пригласил страны ЕАЭС принять участие в Российской промышленной зоне в Египте

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 21 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пригласил страны ЕАЭС принять участие в Российской промышленной зоне в Египте.
"Мы приглашаем наших партнеров по Союзу принять участие в Российской промышленной зоне в Египте. При локализации на ее территории 30% производства компании получат существенные преимущества. Среди них – близость к основной морской транспортной инфраструктуре и льготы при использовании портов Суэцкого канала. Но главное – освобождение от уплаты таможенных пошлин при экспорте в Африку и на Ближний Восток, в Латинскую Америку, ну и другие государства, у которых есть соответственно торговые соглашения с Египтом", - сказал российский премьер на заседании Евразийского межправсовета в расширенном составе.
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 11:07
Мишустин: экономики стран ЕАЭС адаптировались к внешним шокам
Такие преференции распространяются на всех потенциальных резидентов без привязки к стране происхождения, добавил Мишустин.
Основными отраслями российской промышленной зоны являются машиностроение, химическая, автомобильная и лесная промышленность, металлургия, напомнил глава правительства РФ.
"Усиливая взаимодействие на международных рынках, мы выступаем за максимально полное раскрытие потенциала роста общего рынка ЕврАзЭС. Обеспечение свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы", - сказал он.
Мишустин добавил, что за все время было устранено около 60 барьеров, а за первое полугодие текущего года было выявлено три новых, ликвидировано – пять существовавших барьеров и два препятствия, а также одно изъятие.
"Сегодня мы с коллегами, еще раз скажу, договорились о совместных действиях. Примем меры, чтобы не допустить появления новых препятствий в торговле", - отметил он.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств и международных организаций, принимающих участие в Шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 13:28
Путин рассказал о сотрудничестве ЕАЭС с другими странами
 
ЭкономикаМихаил МишустинРоссияЕгипетСуэцкий каналЕвразийский экономический союз
 
 
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