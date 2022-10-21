Опрос: более половины британцев не хотят видеть Джонсона на посту премьера
YouGov: 52 процента британцев не желают вновь видеть бывшего премьера Джонсона у власти
© AP Photo / Frank AugsteinБорис Джонсон
© AP Photo / Frank Augstein
Борис Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Более половины жителей Великобритании (52%) не желают вновь видеть бывшего премьер-министра Бориса Джонсона у власти, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией YouGov.
По данным опроса, 52% британцев ответили отрицательно на вопрос, будут ли они счастливы, если Джонсон вновь займет пост главы британского правительства. Из них 43% ответили, что относятся к идее крайне отрицательно.
В поддержку Джонсона выступили 27% опрошенных. Еще 18% заявили, что не имеют определенного мнения по этому вопросу, и 4% затруднились ответить.
При этом 71% респондентов считают, что он умышленно солгал о нарушении антиковидных правил во время пандемии, 15% высказали обратное мнение.
Опрос проводился 21 октября среди 3 429 британцев.
Британские букмекеры считают Джонсона одним из фаворитов на пост главы правительства, он является вторым претендентом на должность лидера тори. Как сообщала ранее газета Telegraph, Джонсон призывает парламентариев-консерваторов поддержать его кандидатуру на пост премьера. Лидером в гонке за пост премьера остается экс-глава минфина Риши Сунак. На третьем месте - лидер палаты общин Пенни Мордонт.
Джонсон мог бы стать лучшим кандидатом на пост нового лидера Консервативной партии и главы кабмина, однако это будет слишком рискованно для тори, считает бывший высокопоставленный госслужащий ЕС Фрэнсис Коул. Это связано с парламентским расследованием в отношении бывшего премьера из-за вечеринок во время пандемии коронавируса и нарушения антиковидных правил, полагает эксперт.
Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс накануне заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.