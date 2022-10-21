https://ria.ru/20221021/dzhonson-1825769834.html

Опрос: более половины британцев не хотят видеть Джонсона на посту премьера

Опрос: более половины британцев не хотят видеть Джонсона на посту премьера - РИА Новости, 21.10.2022

Опрос: более половины британцев не хотят видеть Джонсона на посту премьера

Более половины жителей Великобритании (52%) не желают вновь видеть бывшего премьер-министра Бориса Джонсона у власти, свидетельствуют данные опроса,... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T18:03

2022-10-21T18:03

2022-10-21T18:03

в мире

борис джонсон

великобритания

отставка трасс с поста премьера британии

лиз трасс

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Более половины жителей Великобритании (52%) не желают вновь видеть бывшего премьер-министра Бориса Джонсона у власти, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией YouGov.По данным опроса, 52% британцев ответили отрицательно на вопрос, будут ли они счастливы, если Джонсон вновь займет пост главы британского правительства. Из них 43% ответили, что относятся к идее крайне отрицательно.В поддержку Джонсона выступили 27% опрошенных. Еще 18% заявили, что не имеют определенного мнения по этому вопросу, и 4% затруднились ответить.При этом 71% респондентов считают, что он умышленно солгал о нарушении антиковидных правил во время пандемии, 15% высказали обратное мнение.Опрос проводился 21 октября среди 3 429 британцев.Британские букмекеры считают Джонсона одним из фаворитов на пост главы правительства, он является вторым претендентом на должность лидера тори. Как сообщала ранее газета Telegraph, Джонсон призывает парламентариев-консерваторов поддержать его кандидатуру на пост премьера. Лидером в гонке за пост премьера остается экс-глава минфина Риши Сунак. На третьем месте - лидер палаты общин Пенни Мордонт.Джонсон мог бы стать лучшим кандидатом на пост нового лидера Консервативной партии и главы кабмина, однако это будет слишком рискованно для тори, считает бывший высокопоставленный госслужащий ЕС Фрэнсис Коул. Это связано с парламентским расследованием в отношении бывшего премьера из-за вечеринок во время пандемии коронавируса и нарушения антиковидных правил, полагает эксперт.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс накануне заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.

https://ria.ru/20221021/dzhonson-1825632405.html

https://ria.ru/20221021/britaniya-1825581408.html

https://ria.ru/20221021/evrosoyuz-1825626626.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, борис джонсон, великобритания, отставка трасс с поста премьера британии, лиз трасс