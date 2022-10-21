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Опрос: более половины британцев не хотят видеть Джонсона на посту премьера - РИА Новости, 21.10.2022
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Опрос: более половины британцев не хотят видеть Джонсона на посту премьера
Опрос: более половины британцев не хотят видеть Джонсона на посту премьера - РИА Новости, 21.10.2022
Опрос: более половины британцев не хотят видеть Джонсона на посту премьера
Более половины жителей Великобритании (52%) не желают вновь видеть бывшего премьер-министра Бориса Джонсона у власти, свидетельствуют данные опроса,... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T18:03
2022-10-21T18:03
в мире
борис джонсон
великобритания
отставка трасс с поста премьера британии
лиз трасс
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Более половины жителей Великобритании (52%) не желают вновь видеть бывшего премьер-министра Бориса Джонсона у власти, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией YouGov.По данным опроса, 52% британцев ответили отрицательно на вопрос, будут ли они счастливы, если Джонсон вновь займет пост главы британского правительства. Из них 43% ответили, что относятся к идее крайне отрицательно.В поддержку Джонсона выступили 27% опрошенных. Еще 18% заявили, что не имеют определенного мнения по этому вопросу, и 4% затруднились ответить.При этом 71% респондентов считают, что он умышленно солгал о нарушении антиковидных правил во время пандемии, 15% высказали обратное мнение.Опрос проводился 21 октября среди 3 429 британцев.Британские букмекеры считают Джонсона одним из фаворитов на пост главы правительства, он является вторым претендентом на должность лидера тори. Как сообщала ранее газета Telegraph, Джонсон призывает парламентариев-консерваторов поддержать его кандидатуру на пост премьера. Лидером в гонке за пост премьера остается экс-глава минфина Риши Сунак. На третьем месте - лидер палаты общин Пенни Мордонт.Джонсон мог бы стать лучшим кандидатом на пост нового лидера Консервативной партии и главы кабмина, однако это будет слишком рискованно для тори, считает бывший высокопоставленный госслужащий ЕС Фрэнсис Коул. Это связано с парламентским расследованием в отношении бывшего премьера из-за вечеринок во время пандемии коронавируса и нарушения антиковидных правил, полагает эксперт.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс накануне заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
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60
в мире, борис джонсон, великобритания, отставка трасс с поста премьера британии, лиз трасс
В мире, Борис Джонсон, Великобритания, Отставка Трасс с поста премьера Британии, Лиз Трасс
18:03 21.10.2022
 
Опрос: более половины британцев не хотят видеть Джонсона на посту премьера

YouGov: 52 процента британцев не желают вновь видеть бывшего премьера Джонсона у власти

© AP Photo / Frank AugsteinБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Борис Джонсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Более половины жителей Великобритании (52%) не желают вновь видеть бывшего премьер-министра Бориса Джонсона у власти, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией YouGov.
По данным опроса, 52% британцев ответили отрицательно на вопрос, будут ли они счастливы, если Джонсон вновь займет пост главы британского правительства. Из них 43% ответили, что относятся к идее крайне отрицательно.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
12:54
Песков ответил на вопрос о кандидатуре Джонсона на пост премьера Британии
В поддержку Джонсона выступили 27% опрошенных. Еще 18% заявили, что не имеют определенного мнения по этому вопросу, и 4% затруднились ответить.
При этом 71% респондентов считают, что он умышленно солгал о нарушении антиковидных правил во время пандемии, 15% высказали обратное мнение.
Опрос проводился 21 октября среди 3 429 британцев.
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
10:27
Британские букмекеры назвали фаворита на пост премьера
Британские букмекеры считают Джонсона одним из фаворитов на пост главы правительства, он является вторым претендентом на должность лидера тори. Как сообщала ранее газета Telegraph, Джонсон призывает парламентариев-консерваторов поддержать его кандидатуру на пост премьера. Лидером в гонке за пост премьера остается экс-глава минфина Риши Сунак. На третьем месте - лидер палаты общин Пенни Мордонт.
Джонсон мог бы стать лучшим кандидатом на пост нового лидера Консервативной партии и главы кабмина, однако это будет слишком рискованно для тори, считает бывший высокопоставленный госслужащий ЕС Фрэнсис Коул. Это связано с парламентским расследованием в отношении бывшего премьера из-за вечеринок во время пандемии коронавируса и нарушения антиковидных правил, полагает эксперт.
Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс накануне заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
12:43
В Британии объяснили, как украинцы ведут Евросоюз к расколу
 
В миреБорис ДжонсонВеликобританияОтставка Трасс с поста премьера БританииЛиз Трасс
 
 
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