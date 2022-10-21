https://ria.ru/20221021/dzhonson-1825632405.html

Песков ответил на вопрос о кандидатуре Джонсона на пост премьера Британии

Песков ответил на вопрос о кандидатуре Джонсона на пост премьера Британии - РИА Новости, 21.10.2022

Песков ответил на вопрос о кандидатуре Джонсона на пост премьера Британии

Возможное выдвижение бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на должность главы британского кабмина является внутренним делом страны, Россия, в... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T12:54

2022-10-21T12:54

2022-10-21T12:54

в мире

борис джонсон

великобритания

лиз трасс

россия

отставка трасс с поста премьера британии

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Возможное выдвижение бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на должность главы британского кабмина является внутренним делом страны, Россия, в отличие от других государств, не вмешивается в чужие дела, сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это не наше дело, это внутреннее дело Великобритании. Мы вмешиваться в чужие дела, в отличие от других стран, обыкновения не имеем. Ожидать, конечно, сейчас какого-то прозрения и какой-то политической мудрости от кого бы то ни было, от коллективного Запада, в том числе и Великобритании, не приходится. Тем более от Великобритании, где, собственно, действующего фактически главу исполнительной власти люди не выбирают, а он появляется в результате каких-то партийных перетрясок. Но опять же - это внутреннее дело Великобритании", - сказал Песков.Накануне премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.Затем появились сообщения, что свою кандидатуру на выборы может выдвинуть бывший премьер Британии Джонсон. Он 7 июля заявил об уходе с должности главы Консервативной партии после массовой отставки членов кабмина и критики в свой адрес.

https://ria.ru/20221021/britaniya-1825581408.html

https://ria.ru/20221021/britaniya-1825578401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, борис джонсон, великобритания, лиз трасс, россия, отставка трасс с поста премьера британии, дмитрий песков