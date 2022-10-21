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"Ты — слуга Украины": поляки осудили Дуду за высказывание против России - РИА Новости, 21.10.2022
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"Ты — слуга Украины": поляки осудили Дуду за высказывание против России
"Ты — слуга Украины": поляки осудили Дуду за высказывание против России - РИА Новости, 21.10.2022
"Ты — слуга Украины": поляки осудили Дуду за высказывание против России
Подписчики официального аккаунта президента Польши Анджея Дуды в Twitter осудили его публикацию в поддержку Украины. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T13:29
2022-10-21T14:35
в мире
анджей дуда
владимир путин
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Подписчики официального аккаунта президента Польши Анджея Дуды в Twitter осудили его публикацию в поддержку Украины.Политик написал, что "если Украина падет, мы (Польша. — Прим. ред.) можем стать следующими". Также он добавил, что "победа над российским империализмом необходима для безопасности Европы"."Какой еще российский империализм?" — возмутился nostromo242, добавив, что с Польшей Россия "столько лет вела дела"."Запомни, дружище, ты должен поддерживать поляков, а не украинцев. А пока, как выразился один из ваших, ты — слуга Украины", — написал подписчик."Если основываешь безопасность Польши на украинском конфликте, то ты не достоин быть моим президентом, никогда им не был; нам нет дела до этого конфликта", — высказал свое отношение к происходящему Wernyhora."Говори за себя!" — выразил негодование читатель."Господин президент, у вас крыша поехала, я большей чуши в жизни не слыхал", — заключил один из подписчиков.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221010/konsultatsii-1822785311.html
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в мире, анджей дуда, владимир путин, украина, польша, россия, twitter
В мире, Анджей Дуда, Владимир Путин, Украина, Польша, Россия, Twitter
13:29 21.10.2022 (обновлено: 14:35 21.10.2022)
 
"Ты — слуга Украины": поляки осудили Дуду за высказывание против России

Пользователи Twitter набросились на Дуду за публикацию о России и Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Подписчики официального аккаунта президента Польши Анджея Дуды в Twitter осудили его публикацию в поддержку Украины.
Политик написал, что "если Украина падет, мы (Польша. — Прим. ред.) можем стать следующими". Также он добавил, что "победа над российским империализмом необходима для безопасности Европы".
"Какой еще российский империализм?" — возмутился nostromo242, добавив, что с Польшей Россия "столько лет вела дела".
"Запомни, дружище, ты должен поддерживать поляков, а не украинцев. А пока, как выразился один из ваших, ты — слуга Украины", — написал подписчик.
"Если основываешь безопасность Польши на украинском конфликте, то ты не достоин быть моим президентом, никогда им не был; нам нет дела до этого конфликта", — высказал свое отношение к происходящему Wernyhora.
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"Говори за себя!" — выразил негодование читатель.
"Господин президент, у вас крыша поехала, я большей чуши в жизни не слыхал", — заключил один из подписчиков.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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