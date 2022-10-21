https://ria.ru/20221021/donetsk-1825697368.html

Украинские войска обстреляли школу в Донецке

Украинские войска обстреляли школу в Донецке - РИА Новости, 21.10.2022

Украинские войска обстреляли школу в Донецке

Украинские войска обстреляли школу в Куйбышевском районе Донецка, повреждено здание, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T15:28

2022-10-21T15:28

2022-10-21T15:45

специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК 21 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли школу в Куйбышевском районе Донецка, повреждено здание, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали школу в Куйбышевском районе Донецка. В результате обстрела по проспекту Кремлевскому повреждено здание школы № 50", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Другие подробности уточняются.

https://ria.ru/20221021/obstrel-1825678170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, в мире