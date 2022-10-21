https://ria.ru/20221021/donetsk-1825697368.html
Украинские войска обстреляли школу в Донецке
Украинские войска обстреляли школу в Донецке - РИА Новости, 21.10.2022
Украинские войска обстреляли школу в Донецке
Украинские войска обстреляли школу в Куйбышевском районе Донецка, повреждено здание, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T15:28
2022-10-21T15:28
2022-10-21T15:45
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
в мире
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ДОНЕЦК 21 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли школу в Куйбышевском районе Донецка, повреждено здание, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали школу в Куйбышевском районе Донецка. В результате обстрела по проспекту Кремлевскому повреждено здание школы № 50", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Другие подробности уточняются.
https://ria.ru/20221021/obstrel-1825678170.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, В мире
Материал дополняется
15:28 21.10.2022 (обновлено: 15:45 21.10.2022)
Украинские войска обстреляли школу в Донецке
В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли школу в Куйбышевском районе Донецка