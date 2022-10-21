https://ria.ru/20221021/dnr-1825674571.html

Глава Колымы сообщил Путину об объектах, отремонтированных в Ждановке в ДНР

Глава Колымы сообщил Путину об объектах, отремонтированных в Ждановке в ДНР - РИА Новости, 21.10.2022

Глава Колымы сообщил Путину об объектах, отремонтированных в Ждановке в ДНР

Строители из Магаданской области отремонтировали 29 социальных объектов, включая школы, детские сады, котельные, в подшефном региону городе Ждановке Донецкой... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T14:25

2022-10-21T14:25

2022-10-21T14:25

общество

сергей носов

владимир путин

магаданская область

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Строители из Магаданской области отремонтировали 29 социальных объектов, включая школы, детские сады, котельные, в подшефном региону городе Ждановке Донецкой Народной Республики, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Сергей Носов.Онлайн-встреча Путина с Носовым прошла в пятницу."Двадцать девять мероприятий, объектов было отремонтировано, включая все подстанции, котельные. Прежде всего задача – обеспечить их функционирование в зимний отопительный период. Отремонтировано две школы, два детских садика, сделаны работы по благоустройству", - сказал Носов.Он отметил, что 190 детей из Ждановки отдохнули в Крыму, 20 человек приезжали на Колыму. "Настолько душевно и трогательно это было – подружились, не хотели уезжать многие. Этот контакт сохранился и будет дальше продолжаться", - добавил губернатор.По его словам, к поддержке Донбасса подключились простые жители региона с "не самыми высокими зарплатами", включая его водителя, диалог с которым Носов пересказал президенту РФ."Сергей Константинович, отправили помощь вместе с супругой. Дойдёт? Мы по QR-коду, на "России 24" смотрели". – "Конечно, обязательно дойдёт". Хочу сказать, что каждый человек сегодня участвует в этом и хочет быть сопричастным", - уточнил губернатор Магаданской области.

https://ria.ru/20221014/stroiteli-1824073779.html

https://ria.ru/20221007/trutnev-1822141545.html

магаданская область

россия

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сергей носов, владимир путин, магаданская область, россия, донецкая народная республика