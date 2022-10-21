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Инна Чурикова впервые вышла на связь после неудачного падения со сцены - РИА Новости, 21.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221021/churikova-1825736029.html
Инна Чурикова впервые вышла на связь после неудачного падения со сцены
Инна Чурикова впервые вышла на связь после неудачного падения со сцены - РИА Новости, 21.10.2022
Инна Чурикова впервые вышла на связь после неудачного падения со сцены
Инна Чурикова впервые вышла на связь после неудачного падения со сцены, за которым последовала госпитализация. Актриса рассказала о своих творческих планах... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T17:04
2022-10-21T17:04
шоубиз
инна чурикова
здоровье
новости культуры
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Инна Чурикова впервые вышла на связь после неудачного падения со сцены, за которым последовала госпитализация. Актриса рассказала о своих творческих планах изданию Teleprogramma.pro.Более подробной информации о своем состоянии здоровья она не дала. Этим летом артистка попала в реанимацию после неудачного падения со сцены, в результате которого она получила травму ребер, грудины и подвздошной кости. Спустя два дня актрису перевели в обычную палату. Затем ее отпустили домой и предписали постельный режим. На конец октября были запланированы спектакли с участием Чуриковой в Театре им. Вахтангова. Из-за самочувствия артистки их пришлось отменить. Ранее певец Александр Маршал пожаловался на проблемы со здоровьем. Она рассказал, что после операции на позвоночнике ему приходится заниматься лечебной гимнастикой.
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инна чурикова, здоровье, новости культуры
Шоубиз, Инна Чурикова, Здоровье, Новости культуры
17:04 21.10.2022
 
Инна Чурикова впервые вышла на связь после неудачного падения со сцены

Инна Чурикова вышла на связь после госпитализации и рассказала о планах вернуться на сцену

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкАктриса Инна Чурикова
Актриса Инна Чурикова - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Инна Чурикова впервые вышла на связь после неудачного падения со сцены, за которым последовала госпитализация. Актриса рассказала о своих творческих планах изданию Teleprogramma.pro.

"Как только организм скажет: "Подъем", я и буду играть" – поделилась Чурикова.

Более подробной информации о своем состоянии здоровья она не дала.
Этим летом артистка попала в реанимацию после неудачного падения со сцены, в результате которого она получила травму ребер, грудины и подвздошной кости. Спустя два дня актрису перевели в обычную палату. Затем ее отпустили домой и предписали постельный режим.
На конец октября были запланированы спектакли с участием Чуриковой в Театре им. Вахтангова. Из-за самочувствия артистки их пришлось отменить.
Ранее певец Александр Маршал пожаловался на проблемы со здоровьем. Она рассказал, что после операции на позвоночнике ему приходится заниматься лечебной гимнастикой.
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ШоубизИнна ЧуриковаЗдоровьеНовости культуры
 
 
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