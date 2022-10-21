https://ria.ru/20221021/churikova-1825736029.html

Инна Чурикова впервые вышла на связь после неудачного падения со сцены

Инна Чурикова впервые вышла на связь после неудачного падения со сцены - РИА Новости, 21.10.2022

Инна Чурикова впервые вышла на связь после неудачного падения со сцены

Инна Чурикова впервые вышла на связь после неудачного падения со сцены, за которым последовала госпитализация. Актриса рассказала о своих творческих планах... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T17:04

2022-10-21T17:04

2022-10-21T17:04

шоубиз

инна чурикова

здоровье

новости культуры

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Инна Чурикова впервые вышла на связь после неудачного падения со сцены, за которым последовала госпитализация. Актриса рассказала о своих творческих планах изданию Teleprogramma.pro.Более подробной информации о своем состоянии здоровья она не дала. Этим летом артистка попала в реанимацию после неудачного падения со сцены, в результате которого она получила травму ребер, грудины и подвздошной кости. Спустя два дня актрису перевели в обычную палату. Затем ее отпустили домой и предписали постельный режим. На конец октября были запланированы спектакли с участием Чуриковой в Театре им. Вахтангова. Из-за самочувствия артистки их пришлось отменить. Ранее певец Александр Маршал пожаловался на проблемы со здоровьем. Она рассказал, что после операции на позвоночнике ему приходится заниматься лечебной гимнастикой.

https://ria.ru/20220624/skoraya-1797883611.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

инна чурикова, здоровье, новости культуры