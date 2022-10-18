https://ria.ru/20221018/marshal-1824926750.html

"Отнималась нога": Александр Маршал пожаловался на проблемы со здоровьем

"Отнималась нога": Александр Маршал пожаловался на проблемы со здоровьем - РИА Новости, 18.10.2022

"Отнималась нога": Александр Маршал пожаловался на проблемы со здоровьем

Александр Маршал пожаловался на проблемы со здоровьем. По словам певца, он уже много лет занимается лечебной гимнастикой для восстановления позвоночника... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T17:45

2022-10-18T17:45

2022-10-18T17:45

шоубиз

александр маршал

здоровье

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Александр Маршал пожаловался на проблемы со здоровьем. По словам певца, он уже много лет занимается лечебной гимнастикой для восстановления позвоночника. Несколько лет назад артисту поставили диагноз – межпозвонковая грыжа. Врачи установили Маршалу имплант и порекомендовали заниматься оздоровительной гимнастикой. По словам Маршала, ежедневная зарядка помогла ему забыть о болях в спине. Кроме того, музыкант сообщил о необходимости придерживаться правильного питания. Ранее сын Маршала пожаловался на жизнь в США. Молодой человек отметил, что там нет "ощущения дома".

https://ria.ru/20220922/seryabkina-1818735159.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

александр маршал, здоровье