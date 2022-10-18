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"Отнималась нога": Александр Маршал пожаловался на проблемы со здоровьем - РИА Новости, 18.10.2022
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Шоубиз
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"Отнималась нога": Александр Маршал пожаловался на проблемы со здоровьем
"Отнималась нога": Александр Маршал пожаловался на проблемы со здоровьем - РИА Новости, 18.10.2022
"Отнималась нога": Александр Маршал пожаловался на проблемы со здоровьем
Александр Маршал пожаловался на проблемы со здоровьем. По словам певца, он уже много лет занимается лечебной гимнастикой для восстановления позвоночника... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T17:45
2022-10-18T17:45
шоубиз
александр маршал
здоровье
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Александр Маршал пожаловался на проблемы со здоровьем. По словам певца, он уже много лет занимается лечебной гимнастикой для восстановления позвоночника. Несколько лет назад артисту поставили диагноз – межпозвонковая грыжа. Врачи установили Маршалу имплант и порекомендовали заниматься оздоровительной гимнастикой. По словам Маршала, ежедневная зарядка помогла ему забыть о болях в спине. Кроме того, музыкант сообщил о необходимости придерживаться правильного питания. Ранее сын Маршала пожаловался на жизнь в США. Молодой человек отметил, что там нет "ощущения дома".
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Александра Липатова
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александр маршал, здоровье
Шоубиз, Александр Маршал, Здоровье
17:45 18.10.2022
 
"Отнималась нога": Александр Маршал пожаловался на проблемы со здоровьем

Александр Маршал пожаловался на проблемы с позвоночником и ногой

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкПевец Александр Маршал выступает на праздничном шоу в честь пятилетия всекрымского референдума и воссоединения полуострова с Россией у горы Гасфорта в Севастополе
Певец Александр Маршал выступает на праздничном шоу в честь пятилетия всекрымского референдума и воссоединения полуострова с Россией у горы Гасфорта в Севастополе - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Александр Маршал пожаловался на проблемы со здоровьем. По словам певца, он уже много лет занимается лечебной гимнастикой для восстановления позвоночника. Несколько лет назад артисту поставили диагноз – межпозвонковая грыжа.
"Позвоночник – он разрушился просто, раскрошился. У меня отнималась нога", – рассказал музыкант Пятому каналу.
Врачи установили Маршалу имплант и порекомендовали заниматься оздоровительной гимнастикой.
"Доктор сказал, если я не буду выполнять эти упражнения, я буду постоянным его пациентом", – поделился певец.
По словам Маршала, ежедневная зарядка помогла ему забыть о болях в спине. Кроме того, музыкант сообщил о необходимости придерживаться правильного питания.
"Свинину не ем уже много лет. Мне тяжело от нее. Употребляю курицу, рыбу и много зелени", – сообщил артист.
Ранее сын Маршала пожаловался на жизнь в США. Молодой человек отметил, что там нет "ощущения дома".
Ольга Серябкина - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 17:01Шоубиз
Ольга Серябкина пожаловалась на проблемы со здоровьем
 
ШоубизАлександр МаршалЗдоровье
 
 
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