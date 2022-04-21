https://ria.ru/20220421/triller-1784734021.html

"Кому ты там нужен": сын Александра Маршала остался недоволен жизнью в США

"Кому ты там нужен": сын Александра Маршала остался недоволен жизнью в США - РИА Новости, 21.04.2022

"Кому ты там нужен": сын Александра Маршала остался недоволен жизнью в США

Артем Триллер рассказал о недовольстве своим пребыванием в США. Сын Александра Маршала уехал в Америку в 2014, у него двойное гражданство, сообщил телеканал... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T18:20

2022-04-21T18:20

2022-04-21T18:20

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Артем Триллер рассказал о недовольстве своим пребыванием в США. Сын Александра Маршала уехал в Америку в 2014, у него двойное гражданство, сообщил телеканал Муз-ТВ. Певец отметил, что побывал в разных местах в стране.Он добавил, что многие хотят уехать в США, но не представляют себе реальной жизни там, а ориентируются только на образ в кинематографе.Он добавил, что любит Россию за душевность, а у американцев не оказалось определенных человеческих качеств.Ранее он принял участие в проекте "Две звезды. Отцы и дети" вместе с Александром Маршалом.

https://ria.ru/20211109/duety-1758019962.html

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Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, александр маршал, шоу-бизнес