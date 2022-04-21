"Кому ты там нужен": сын Александра Маршала остался недоволен жизнью в США
Сын Александра Маршала Артем Триллер остался недоволен жизнью в США
© Фото : @artem.thrillerАртем Триллер
© Фото : @artem.thriller
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Артем Триллер рассказал о недовольстве своим пребыванием в США. Сын Александра Маршала уехал в Америку в 2014, у него двойное гражданство, сообщил телеканал Муз-ТВ. Певец отметил, что побывал в разных местах в стране.
"Помню, когда оказался на границе, услышал: "Добро пожаловать домой". Но мне от этого тепло на душе не стало. Ощущения дома там точно не было. При этом я пожил много где – и в Калифорнии, и во Флориде, и в Арканзас гонял", – рассказал Триллер.
Он добавил, что многие хотят уехать в США, но не представляют себе реальной жизни там, а ориентируются только на образ в кинематографе.
"Кому ты там нафиг нужен? Мы все так любим США по идеальной картинке из кино, которое было снято давно. Правила там сейчас совсем другие. И главное – мы оцениваем США по Калифорнии, Вашингтону, Нью-Йорку. А поехали в Юту или Арканзас, где нет ничего, кроме гор. Или в Аризону, где одни кукурузные поля. Это все глубинка, как и у нас. В общем, я вернулся в Россию раздосадованным", – отметил Артем.
Он добавил, что любит Россию за душевность, а у американцев не оказалось определенных человеческих качеств.
Ранее он принял участие в проекте "Две звезды. Отцы и дети" вместе с Александром Маршалом.
9 ноября 2021, 17:41ШоубизШоу "Дуэты": звездные дети на проекте