https://ria.ru/20221021/britaniya-1825795902.html

Опрос показал, кого британцы хотят видеть премьером

Опрос показал, кого британцы хотят видеть премьером - РИА Новости, 21.10.2022

Опрос показал, кого британцы хотят видеть премьером

Британцы предпочитают, чтобы новым премьером стал экс-глава минфина Риши Сунак или лидер палаты общин Пенни Мордонт, а не бывший глава кабмина Борис Джонсон,... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T19:28

2022-10-21T19:28

2022-10-21T19:28

в мире

великобритания

пенни мордонт

риши сунак

борис джонсон

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Британцы предпочитают, чтобы новым премьером стал экс-глава минфина Риши Сунак или лидер палаты общин Пенни Мордонт, а не бывший глава кабмина Борис Джонсон, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством маркетинговых исследований и анализа Opinium.Опрос проводился с 20 по 21 октября. В нем приняли участие 1350 человек в возрасте старше 18 лет.Опрошенным задали вопрос "Как вы думаете, кого из перечисленных ниже кандидатов Консервативная партия должна выбрать в качестве следующего премьер-министра?". Агентство предложило три варианта ответа: Сунак, Мордонт и Джонсон. В опросе по два кандидата противостояли друг другу, опрос проходил в три этапа.Согласно данным опроса, выбирая между Сунаком и Мордонт, 45% опрошенных проголосовали за Сунака, лишь 23% предпочли Мордонт, 32% затруднились с ответом.Далее опрошенные должны выбирали между экс-главой минфина Великобритании и Джонсоном. За Сунака проголосовали 44%, а за бывшего премьера 31%, среди опрошенных 25 % затруднились ответить.Данные опроса показали, что выбирая между Мордонт и Джонсоном, около 36% респондентов предпочли лидера палаты общин Джонсону, за которого проголосовали 33% опрошенных, 31% не смог ответить на вопрос.Таким образом, согласно данным опроса, Джонсон проиграл как экс-главе минфина Британии, так и лидеру палаты общин.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс накануне заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.Кандидатам для участия в выборах нужно заручиться поддержкой не менее 100 членов парламента от партии. При таком условии кандидатов может быть максимум трое, поскольку всего 357 парламентариев от тори. Выдвижение кандидатов открылось в четверг и завершится в понедельник днем. Если кандидатов будет двое, то выбирать из двух финалистов будут, в том числе, все члены Консервативной партии, которых около 170 тысяч.Сейчас трое возможных кандидатов заручились большей публичной поддержкой парламентариев-однопартийцев: Сунак (до 60 членов партии публично высказались за него), Джонсон (с примерно 36 сторонниками) и Мордонт (16 заявлений в поддержку). Пока о выдвижении своей кандидатуры заявила только Мордонт, до понедельника ей нужно получить поддержку не менее 100 депутатов-тори.

https://ria.ru/20221021/dzhonson-1825632405.html

https://ria.ru/20221021/britaniya-1825581408.html

https://ria.ru/20221021/bardak-1825558240.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, великобритания, пенни мордонт, риши сунак, борис джонсон