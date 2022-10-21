https://ria.ru/20221021/britaniya-1825581408.html
Британские букмекеры назвали фаворита на пост премьера
Британские букмекеры назвали фаворита на пост премьера - РИА Новости, 21.10.2022
Британские букмекеры назвали фаворита на пост премьера
Британские букмекеры считают экс-премьера Бориса Джонсона одним из фаворитов на пост главы правительства. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T10:27
2022-10-21T10:27
2022-10-21T10:27
в мире
борис джонсон
риши сунак
лиз трасс
великобритания
отставка трасс с поста премьера британии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156312/37/1563123776_0:0:2934:1650_1920x0_80_0_0_defeca673eae56d9009b82d15c2a77f7.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Британские букмекеры считают экс-премьера Бориса Джонсона одним из фаворитов на пост главы правительства.Ранее издание Express сообщило, что Джонсон, вероятно, будет баллотироваться на пост премьера. Согласно газете Telegraph, он призывает парламентариев-консерваторов поддержать его кандидатуру."Борис Джонсон - новый второй претендент на пост лидера тори после того, как он, похоже, заручился значительной поддержкой среди консервативных членов парламента", - говорится в сообщении букмекерской платформы Betfair.Лидером в гонке за пост премьера остается экс-глава минфина Риши Сунак. На третьем месте - лидер палаты общин Пенни Мордант.Накануне премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что уходит в отставку после 44 дней работы на этом посту. В историю Соединенного Королевства она вошла как премьер с самым коротким сроком пребывания в должности.
https://ria.ru/20221020/dzhonson-1825462866.html
https://ria.ru/20221021/britaniya-1825578401.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156312/37/1563123776_205:0:2934:2047_1920x0_80_0_0_5bd355bf6761542798df4fc070f28b22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, борис джонсон, риши сунак, лиз трасс, великобритания, отставка трасс с поста премьера британии
В мире, Борис Джонсон, Риши Сунак, Лиз Трасс, Великобритания, Отставка Трасс с поста премьера Британии
Британские букмекеры назвали фаворита на пост премьера
Британские букмекеры считают Бориса Джонсона одним из фаворитов на пост премьера