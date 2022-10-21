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Британские букмекеры назвали фаворита на пост премьера - РИА Новости, 21.10.2022
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Британские букмекеры назвали фаворита на пост премьера
Британские букмекеры назвали фаворита на пост премьера - РИА Новости, 21.10.2022
Британские букмекеры назвали фаворита на пост премьера
Британские букмекеры считают экс-премьера Бориса Джонсона одним из фаворитов на пост главы правительства. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T10:27
2022-10-21T10:27
в мире
борис джонсон
риши сунак
лиз трасс
великобритания
отставка трасс с поста премьера британии
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Британские букмекеры считают экс-премьера Бориса Джонсона одним из фаворитов на пост главы правительства.Ранее издание Express сообщило, что Джонсон, вероятно, будет баллотироваться на пост премьера. Согласно газете Telegraph, он призывает парламентариев-консерваторов поддержать его кандидатуру."Борис Джонсон - новый второй претендент на пост лидера тори после того, как он, похоже, заручился значительной поддержкой среди консервативных членов парламента", - говорится в сообщении букмекерской платформы Betfair.Лидером в гонке за пост премьера остается экс-глава минфина Риши Сунак. На третьем месте - лидер палаты общин Пенни Мордант.Накануне премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что уходит в отставку после 44 дней работы на этом посту. В историю Соединенного Королевства она вошла как премьер с самым коротким сроком пребывания в должности.
https://ria.ru/20221020/dzhonson-1825462866.html
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в мире, борис джонсон, риши сунак, лиз трасс, великобритания, отставка трасс с поста премьера британии
В мире, Борис Джонсон, Риши Сунак, Лиз Трасс, Великобритания, Отставка Трасс с поста премьера Британии
10:27 21.10.2022
 
Британские букмекеры назвали фаворита на пост премьера

Британские букмекеры считают Бориса Джонсона одним из фаворитов на пост премьера

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в медиабанкВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Британские букмекеры считают экс-премьера Бориса Джонсона одним из фаворитов на пост главы правительства.
Ранее издание Express сообщило, что Джонсон, вероятно, будет баллотироваться на пост премьера. Согласно газете Telegraph, он призывает парламентариев-консерваторов поддержать его кандидатуру.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
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В Британии предложили запретить Джонсону выдвигаться на пост премьера
"Борис Джонсон - новый второй претендент на пост лидера тори после того, как он, похоже, заручился значительной поддержкой среди консервативных членов парламента", - говорится в сообщении букмекерской платформы Betfair.
Лидером в гонке за пост премьера остается экс-глава минфина Риши Сунак. На третьем месте - лидер палаты общин Пенни Мордант.
Накануне премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что уходит в отставку после 44 дней работы на этом посту. В историю Соединенного Королевства она вошла как премьер с самым коротким сроком пребывания в должности.
Изображение салата, который одержал победу над подавшей в отставку премьером Британии Лиз Трасс, спроецировали на стенах британского парламента
Вчера, 10:17
Фото салата, "победившего" Трасс, показали на здании парламента Британии
 
В миреБорис ДжонсонРиши СунакЛиз ТрассВеликобританияОтставка Трасс с поста премьера Британии
 
 
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