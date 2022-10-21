https://ria.ru/20221021/britaniya-1825581408.html

Британские букмекеры назвали фаворита на пост премьера

Британские букмекеры назвали фаворита на пост премьера - РИА Новости, 21.10.2022

Британские букмекеры назвали фаворита на пост премьера

Британские букмекеры считают экс-премьера Бориса Джонсона одним из фаворитов на пост главы правительства. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T10:27

2022-10-21T10:27

2022-10-21T10:27

в мире

борис джонсон

риши сунак

лиз трасс

великобритания

отставка трасс с поста премьера британии

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Британские букмекеры считают экс-премьера Бориса Джонсона одним из фаворитов на пост главы правительства.Ранее издание Express сообщило, что Джонсон, вероятно, будет баллотироваться на пост премьера. Согласно газете Telegraph, он призывает парламентариев-консерваторов поддержать его кандидатуру."Борис Джонсон - новый второй претендент на пост лидера тори после того, как он, похоже, заручился значительной поддержкой среди консервативных членов парламента", - говорится в сообщении букмекерской платформы Betfair.Лидером в гонке за пост премьера остается экс-глава минфина Риши Сунак. На третьем месте - лидер палаты общин Пенни Мордант.Накануне премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что уходит в отставку после 44 дней работы на этом посту. В историю Соединенного Королевства она вошла как премьер с самым коротким сроком пребывания в должности.

https://ria.ru/20221020/dzhonson-1825462866.html

https://ria.ru/20221021/britaniya-1825578401.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, борис джонсон, риши сунак, лиз трасс, великобритания, отставка трасс с поста премьера британии