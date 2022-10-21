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"Всего лишь пешка". Байдену предложили решить "судьбоносную дилемму" - РИА Новости, 21.10.2022
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Религия
https://ria.ru/20221021/bayden-1825474657.html
"Всего лишь пешка". Байдену предложили решить "судьбоносную дилемму"
"Всего лишь пешка". Байдену предложили решить "судьбоносную дилемму" - РИА Новости, 21.10.2022
"Всего лишь пешка". Байдену предложили решить "судьбоносную дилемму"
Социологические данные показывают: большинство американских католиков негативно оценивают политику Джо Байдена. И это перед промежуточными выборами. О том,... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T08:00
2022-10-21T12:54
религия
джо байден
дональд трамп
камала харрис
техас
сша
вашингтон (штат)
российская академия наук
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости, Никита Бизин. Социологические данные показывают: большинство американских католиков негативно оценивают политику Джо Байдена. И это перед промежуточными выборами. О том, почему президент разочаровал единоверцев, — в материале РИА Новости.Всем не угодилПрезидент-демократ Джозеф Байден усиленно призывает голосовать за однопартийцев. Сейчас они контролируют обе палаты парламента.Чтобы упрочить позиции, он хочет пойти на второй срок, о чем сообщил СМИ источник, близкий к Белому дому. Как оказалось, столь активная агитация главы государства небезосновательна. Во-первых, судя по последним опросам, 49 процентов избирателей отдают предпочтение республиканцам. За демократов — 45. Даже столь небольшой разрыв может стать решающим для США.Во-вторых, у Байдена серьезные проблемы с ядерным электоратом. Речь о католиках, к которым он причисляет и себя. Почти 60 процентов единоверцев считают, что хозяину Белого дома не следует баллотироваться в 2024-м. Также они не поддерживают в целом нынешний курс Демпартии.Учитывая, что католичество в стране исповедует почти треть граждан — около 70 миллионов, у республиканцев в кармане может оказаться еще один козырь. Но что же не устроило католиков?Прежде всего, проблемы в экономике. Верующие переживают из-за инфляции — об этом заявляет 81 процент опрошенных. И винят в этом Овальный кабинет.Еще одним триггером стал вопрос абортов. Летом Верховный суд отменил конституционное право женщин на прерывание беременности. Байден ответил громко — подписал указ о сохранении конфиденциальности клиенток абортариев. И высказался за создание сети мобильных клиник.Около двух третей избирателей-католиков категорически не согласны с тем, что государство должно финансировать подобные центры. Что же касается самих абортов, мнения разделились. За полный запрет — лишь восемь процентов. Большинство респондентов (почти 80 процентов) полагают операцию возможной. Но в строго определенных ситуациях: в случае изнасилования, инцеста, угрозы жизни и здоровью матери или плода.Исследование, кроме того, выявило существенное падение президентского рейтинга — десять процентов — среди латиноамериканских единоверцев. Хотя традиционно их считают надежными избирателями демократов.Ищут виноватогоПоводом для недовольства стала иммиграционная политика Байдена. На первый взгляд парадокс: он делал все ровно наоборот, если сравнивать с предшественником Дональдом Трампом.Строительство стены, которое тот затеял вдоль границы с Мексикой, "славный католик Джо" приостановил в первый же день президентства. Позже отменил программу "Оставайся в Мексике" и заморозил на 100 дней депортации.Сразу после этого в Америку въехали около 12 тысяч мигрантов. И с каждым месяцем их число росло. Контролировать потоки становилось все сложнее. Ситуация усугубилась, когда к американо-мексиканской границе устремились беженцы из Венесуэлы, Никарагуа и Кубы.В итоге в южных штатах возник коллапс. По данным таможенной и пограничной служб, только через один сектор Эль-Пасо (штат Техас) ежедневно проходят около 1300 иностранцев.Одним из первых проблему попытался решить губернатор Техаса Грег Эбботт: стал высылать людей авиарейсами в Нью-Йорк и Вашингтон. А еще демонстративно отправил два автобуса с нелегалами прямиком к резиденции вице-президента Камалы Харрис, которая курирует миграционную политику.Примеру Эбботта последовали коллеги из других штатов. Так, губернатор Флориды Рон Десантис распорядился перевезти группу беженцев в фешенебельный район острова Мартас-Винъярд (штат Массачусетс). Аналогичные высылки (в Чикаго) предприняли и власти Аризоны.Такой подход сразу же осудили католические священнослужители. "Использование несчастных в качестве пешек оскорбляет Бога, разрушает общество и показывает, насколько низко можно опуститься ради личной выгоды", — заявил архиепископ Техаса Густаво Гарсия-Силлер.Он также добавил, что подобная тактика "равносильна торговле людьми". И назвал "ненормальными" действия политических лидеров, которые "несерьезно относятся к проблеме".Другой техасский прелат, епископ Браунсвилля Даниэль Флорес, пригрозил "божьим судом" над скандальными чиновниками. Те, кстати, регулярно ходят на мессы.Губернаторы оправдываются: их действия — протест против либеральной политики администрации Байдена.Ставка не сыгралаВ Белом доме, в свою очередь, обвинили руководителей штатов в "наращивании собственного рейтинга". И в нечестной игре: Техасом, Флоридой, Аризоной и другими "взбунтовавшимися" регионами руководят республиканцы. Несмотря на это, простые граждане во всем винят Байдена."Это естественно — возлагать ответственность на верховную власть. К тому же губернаторы — лишь исполнители, а политический вектор исходит из Вашингтона. И люди видят, к каким последствиям это привело", — отмечает руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.Эксперт объясняет, почему латиноамериканские католики больше не поддерживают президента-единоверца. По его словам, американский лидер "не на тех поставил"."В конфессиональном многообразии США, как и в политике, действует двухпартийная модель: консерваторы против либералов. Поэтому и среди католиков встречаются защитники библейских ценностей и сторонники новых общественных норм. Байден решил опереться на последних", — говорит Лункин.Однако маятник общественного одобрения качнулся в сторону традиционалистов. Немаловажную роль сыграла и экономика. Ощутив на себе последствия инфляции, некоторые католики отдали предпочтение не праву на аборты, а стабильным ценам на продукты и бензин.Поэтому сейчас, заключает эксперт, перед Байденом дилемма, от которой зависит его политическое будущее: бороться с республиканцами — или найти новый подход к некогда верным избирателям.
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техас
сша
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Никита Бизин
Никита Бизин
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РИА Новости
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джо байден, дональд трамп, камала харрис, техас, сша, вашингтон (штат), российская академия наук, аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Джо Байден, Дональд Трамп, Камала Харрис, Техас, США, Вашингтон (штат), Российская академия наук, Аналитика - Религия и мировоззрение
08:00 21.10.2022 (обновлено: 12:54 21.10.2022)
 

"Всего лишь пешка". Байдену предложили решить "судьбоносную дилемму"

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© AP Photo / Susan Walsh
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости, Никита Бизин. Социологические данные показывают: большинство американских католиков негативно оценивают политику Джо Байдена. И это перед промежуточными выборами. О том, почему президент разочаровал единоверцев, — в материале РИА Новости.

Всем не угодил

Президент-демократ Джозеф Байден усиленно призывает голосовать за однопартийцев. Сейчас они контролируют обе палаты парламента.
Чтобы упрочить позиции, он хочет пойти на второй срок, о чем сообщил СМИ источник, близкий к Белому дому. Как оказалось, столь активная агитация главы государства небезосновательна. Во-первых, судя по последним опросам, 49 процентов избирателей отдают предпочтение республиканцам. За демократов — 45. Даже столь небольшой разрыв может стать решающим для США.
Во-вторых, у Байдена серьезные проблемы с ядерным электоратом. Речь о католиках, к которым он причисляет и себя. Почти 60 процентов единоверцев считают, что хозяину Белого дома не следует баллотироваться в 2024-м. Также они не поддерживают в целом нынешний курс Демпартии.
Учитывая, что католичество в стране исповедует почти треть граждан — около 70 миллионов, у республиканцев в кармане может оказаться еще один козырь. Но что же не устроило католиков?
Прежде всего, проблемы в экономике. Верующие переживают из-за инфляции — об этом заявляет 81 процент опрошенных. И винят в этом Овальный кабинет.
© AP Photo / Alex BrandonАкция против абортов у Верховного суда США
Акция против абортов у Верховного суда США - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Акция против абортов у Верховного суда США
Еще одним триггером стал вопрос абортов. Летом Верховный суд отменил конституционное право женщин на прерывание беременности. Байден ответил громко — подписал указ о сохранении конфиденциальности клиенток абортариев. И высказался за создание сети мобильных клиник.
Около двух третей избирателей-католиков категорически не согласны с тем, что государство должно финансировать подобные центры. Что же касается самих абортов, мнения разделились. За полный запрет — лишь восемь процентов. Большинство респондентов (почти 80 процентов) полагают операцию возможной. Но в строго определенных ситуациях: в случае изнасилования, инцеста, угрозы жизни и здоровью матери или плода.
Исследование, кроме того, выявило существенное падение президентского рейтинга — десять процентов — среди латиноамериканских единоверцев. Хотя традиционно их считают надежными избирателями демократов.

Ищут виноватого

Поводом для недовольства стала иммиграционная политика Байдена. На первый взгляд парадокс: он делал все ровно наоборот, если сравнивать с предшественником Дональдом Трампом.
Строительство стены, которое тот затеял вдоль границы с Мексикой, "славный католик Джо" приостановил в первый же день президентства. Позже отменил программу "Оставайся в Мексике" и заморозил на 100 дней депортации.
© РИА Новости / Иван Пьерре Агирре / Перейти в медиабанкМашина пограничного патруля США едет вдоль конструкций недостроенной стены на границе между США и Мексикой
Машина пограничного патруля США едет вдоль конструкций недостроенной стены на границе между США и Мексикой - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Иван Пьерре Агирре
Перейти в медиабанк
Машина пограничного патруля США едет вдоль конструкций недостроенной стены на границе между США и Мексикой
Сразу после этого в Америку въехали около 12 тысяч мигрантов. И с каждым месяцем их число росло. Контролировать потоки становилось все сложнее. Ситуация усугубилась, когда к американо-мексиканской границе устремились беженцы из Венесуэлы, Никарагуа и Кубы.
В итоге в южных штатах возник коллапс. По данным таможенной и пограничной служб, только через один сектор Эль-Пасо (штат Техас) ежедневно проходят около 1300 иностранцев.
Одним из первых проблему попытался решить губернатор Техаса Грег Эбботт: стал высылать людей авиарейсами в Нью-Йорк и Вашингтон. А еще демонстративно отправил два автобуса с нелегалами прямиком к резиденции вице-президента Камалы Харрис, которая курирует миграционную политику.
Примеру Эбботта последовали коллеги из других штатов. Так, губернатор Флориды Рон Десантис распорядился перевезти группу беженцев в фешенебельный район острова Мартас-Винъярд (штат Массачусетс). Аналогичные высылки (в Чикаго) предприняли и власти Аризоны.
Такой подход сразу же осудили католические священнослужители. "Использование несчастных в качестве пешек оскорбляет Бога, разрушает общество и показывает, насколько низко можно опуститься ради личной выгоды", — заявил архиепископ Техаса Густаво Гарсия-Силлер.
© AP Photo / Christian ChavezМигранты около моста через реку Рио-Гранде на границе США и Мексики
Мигранты около моста через реку Рио-Гранде на границе США и Мексики - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© AP Photo / Christian Chavez
Мигранты около моста через реку Рио-Гранде на границе США и Мексики
Он также добавил, что подобная тактика "равносильна торговле людьми". И назвал "ненормальными" действия политических лидеров, которые "несерьезно относятся к проблеме".
Другой техасский прелат, епископ Браунсвилля Даниэль Флорес, пригрозил "божьим судом" над скандальными чиновниками. Те, кстати, регулярно ходят на мессы.
Губернаторы оправдываются: их действия — протест против либеральной политики администрации Байдена.

Ставка не сыграла

В Белом доме, в свою очередь, обвинили руководителей штатов в "наращивании собственного рейтинга". И в нечестной игре: Техасом, Флоридой, Аризоной и другими "взбунтовавшимися" регионами руководят республиканцы. Несмотря на это, простые граждане во всем винят Байдена.
"Это естественно — возлагать ответственность на верховную власть. К тому же губернаторы — лишь исполнители, а политический вектор исходит из Вашингтона. И люди видят, к каким последствиям это привело", — отмечает руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.
Эксперт объясняет, почему латиноамериканские католики больше не поддерживают президента-единоверца. По его словам, американский лидер "не на тех поставил".
© AFP 2022 / Stefani ReynoldsМигранты из Венесуэлы около резиденции Камалы Харрис в Вашингтоне
Мигранты из Венесуэлы около резиденции Камалы Харрис в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© AFP 2022 / Stefani Reynolds
Мигранты из Венесуэлы около резиденции Камалы Харрис в Вашингтоне
"В конфессиональном многообразии США, как и в политике, действует двухпартийная модель: консерваторы против либералов. Поэтому и среди католиков встречаются защитники библейских ценностей и сторонники новых общественных норм. Байден решил опереться на последних", — говорит Лункин.
Однако маятник общественного одобрения качнулся в сторону традиционалистов. Немаловажную роль сыграла и экономика. Ощутив на себе последствия инфляции, некоторые католики отдали предпочтение не праву на аборты, а стабильным ценам на продукты и бензин.
Поэтому сейчас, заключает эксперт, перед Байденом дилемма, от которой зависит его политическое будущее: бороться с республиканцами — или найти новый подход к некогда верным избирателям.
Акция протеста против отмены прав на аборт перед зданием Верховного суда США в Вашингтоне, округ Колумбия - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
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"Страна откатилась назад". Что граждане США уготовили Байдену
 
РелигияДжо БайденДональд ТрампКамала ХаррисТехасСШАВашингтон (штат)Российская академия наукАналитика - Религия и мировоззрение
 
 
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