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Историк объяснил высылку бандеровских симпатизантов с Украины 75 лет назад - РИА Новости, 21.10.2022
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Историк объяснил высылку бандеровских симпатизантов с Украины 75 лет назад
Историк объяснил высылку бандеровских симпатизантов с Украины 75 лет назад - РИА Новости, 21.10.2022
Историк объяснил высылку бандеровских симпатизантов с Украины 75 лет назад
Выселение с земель Западной Украины лиц, связанных с бандеровцами, проведенное 75 лет назад, было совершенно оправданной мерой для обеспечения спокойной жизни... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T16:36
2022-10-21T16:39
ссср
украина
организация украинских националистов
украинская повстанческая армия
общество
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Выселение с земель Западной Украины лиц, связанных с бандеровцами, проведенное 75 лет назад, было совершенно оправданной мерой для обеспечения спокойной жизни на этих территориях, причем та акция проводилась гуманно, заявил РИА Новости член научного совета Российского военно-исторического общества доктор исторических наук Владимир Кикнадзе.В пятницу исполняется 75 лет со дня начала операции "Запад" по выселению вглубь Советского Союза антисоветски настроенной части населения Западной Украины. Проведение органами госбезопасности СССР той операции позволило ослабить и уничтожить подпольные ячейки и банды Организации украинских националистов - Украинской повстанческой армии*, терроризировавшие мирных граждан на западе Украинской ССР."Мы с полным основанием должны говорить, что, во-первых, та операция была совершенно вынужденной мерой в той ситуации, что сложилась на западе Украины к 1947 году. Во-вторых, операция прошла гуманно - выселенным людям дали возможность жить и работать на новом месте", - подчеркнул Кикнадзе, главный редактор журнала "Наука. Общество. Оборона"."Если мы посмотрим данные из донесений министерства государственной безопасности Украинской СССР за 1946 год, то увидим значительный рост бандеровского бандитизма на Западной Украине по сравнению даже с 1945 годом", - отметил историк.По словам Кикнадзе, бандеровцы ставили целью с помощью террора полностью парализовать мирную жизнь на западе Украинской ССР."Ими выводились из строя заводы, фабрики, совершались нападения на колхозы, нарушалось движение на железных и шоссейных дорогах, убивали военнослужащих, участковых избирательных комиссий и так далее. И те методы террора, которые бандеровцы применяли, находясь до этого в лесах, они в 1946-47 годах переносили в городские условия", - сказал Кикнадзе."Что особенно важно - власти создавали условия для явки бандитов с повинной. Но тех, кто приходил с повинной, и их родственников бандеровцы убивали", - напомнил он."Поэтому проведение операции "Запад" было безусловно оправданно. Решение о ее проведении принималось на государственном уровне, и она прорабатывалась так, чтобы соответствовать нормативно-правовой базе", - сказал Кикнадзе.Историк отметил и гуманность операции на всех ее этапах."Во-первых, людей не переселяли скопом, а только после предварительного решения по каждому", - пояснил Кикнадзе. Всего переселению подлежали около 76 тысяч человек."Во-вторых, выселяемым сохранили семьи. 20 тысяч семей переселили", - сказал он. - Далее, на период доставки семьи были обеспечены питанием и медицинской помощью. То есть были созданы благоприятные условия, чтобы этим людям сохранить жизнь".Им дали возможность трудиться и зарабатывать на жизнь на новом месте: "Для этого еще до начала операции вышло постановление Совета министров СССР, по которому все переселяемые семьи был распределены между предприятиями различных отраслей".Например, они могли работать на предприятиях угольной промышленности в Сибири и Казахстане, в сельском хозяйстве в Омской области."Здесь надо отметить, что в европейских странах, в той же Польше, с теми, кого считали причастными к преступлениям в годы Второй мировой войны, и их родными обходились куда как жестче", - сказал Кикнадзе."Еще раз подчеркну оправданность той меры, осуществленной осенью 1947 года, с точки зрения необходимости обеспечить спокойную жизнь на западных землях Украины", - подытожил он.*Запрещенная в России экстремистская организация
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ссср, украина, организация украинских националистов, украинская повстанческая армия, общество
СССР, Украина, Организация украинских националистов, Украинская повстанческая армия, Общество
16:36 21.10.2022 (обновлено: 16:39 21.10.2022)
 
Историк объяснил высылку бандеровских симпатизантов с Украины 75 лет назад

Историк назвал выселение с Западной Украины сторонников бандеровцев обоснованным

© Pixabay / Pixabay/PavlofoxУкраинский город Львов
Украинский город Львов - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© Pixabay / Pixabay/Pavlofox
Украинский город Львов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Выселение с земель Западной Украины лиц, связанных с бандеровцами, проведенное 75 лет назад, было совершенно оправданной мерой для обеспечения спокойной жизни на этих территориях, причем та акция проводилась гуманно, заявил РИА Новости член научного совета Российского военно-исторического общества доктор исторических наук Владимир Кикнадзе.
В пятницу исполняется 75 лет со дня начала операции "Запад" по выселению вглубь Советского Союза антисоветски настроенной части населения Западной Украины. Проведение органами госбезопасности СССР той операции позволило ослабить и уничтожить подпольные ячейки и банды Организации украинских националистов - Украинской повстанческой армии*, терроризировавшие мирных граждан на западе Украинской ССР.
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"Мы с полным основанием должны говорить, что, во-первых, та операция была совершенно вынужденной мерой в той ситуации, что сложилась на западе Украины к 1947 году. Во-вторых, операция прошла гуманно - выселенным людям дали возможность жить и работать на новом месте", - подчеркнул Кикнадзе, главный редактор журнала "Наука. Общество. Оборона".
"Если мы посмотрим данные из донесений министерства государственной безопасности Украинской СССР за 1946 год, то увидим значительный рост бандеровского бандитизма на Западной Украине по сравнению даже с 1945 годом", - отметил историк.
По словам Кикнадзе, бандеровцы ставили целью с помощью террора полностью парализовать мирную жизнь на западе Украинской ССР.
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"Ими выводились из строя заводы, фабрики, совершались нападения на колхозы, нарушалось движение на железных и шоссейных дорогах, убивали военнослужащих, участковых избирательных комиссий и так далее. И те методы террора, которые бандеровцы применяли, находясь до этого в лесах, они в 1946-47 годах переносили в городские условия", - сказал Кикнадзе.
"Что особенно важно - власти создавали условия для явки бандитов с повинной. Но тех, кто приходил с повинной, и их родственников бандеровцы убивали", - напомнил он.
"Поэтому проведение операции "Запад" было безусловно оправданно. Решение о ее проведении принималось на государственном уровне, и она прорабатывалась так, чтобы соответствовать нормативно-правовой базе", - сказал Кикнадзе.
Историк отметил и гуманность операции на всех ее этапах.
"Во-первых, людей не переселяли скопом, а только после предварительного решения по каждому", - пояснил Кикнадзе. Всего переселению подлежали около 76 тысяч человек.
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"Во-вторых, выселяемым сохранили семьи. 20 тысяч семей переселили", - сказал он. - Далее, на период доставки семьи были обеспечены питанием и медицинской помощью. То есть были созданы благоприятные условия, чтобы этим людям сохранить жизнь".
Им дали возможность трудиться и зарабатывать на жизнь на новом месте: "Для этого еще до начала операции вышло постановление Совета министров СССР, по которому все переселяемые семьи был распределены между предприятиями различных отраслей".
Например, они могли работать на предприятиях угольной промышленности в Сибири и Казахстане, в сельском хозяйстве в Омской области.
"Здесь надо отметить, что в европейских странах, в той же Польше, с теми, кого считали причастными к преступлениям в годы Второй мировой войны, и их родными обходились куда как жестче", - сказал Кикнадзе.
"Еще раз подчеркну оправданность той меры, осуществленной осенью 1947 года, с точки зрения необходимости обеспечить спокойную жизнь на западных землях Украины", - подытожил он.
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