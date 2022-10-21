https://ria.ru/20221021/arest-1825553648.html

Суд арестовал жителя Ленинградской области, ранившего девятилетнего сына

Суд арестовал жителя Ленинградской области, ранившего девятилетнего сына - РИА Новости, 21.10.2022

Суд арестовал жителя Ленинградской области, ранившего девятилетнего сына

Суд арестовал жителя Ленинградской области, который в пьяном виде тяжело ранил ножом своего девятилетнего сына, сообщило региональное следственное управление. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T08:43

2022-10-21T08:43

2022-10-21T08:43

ленинградская область

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Суд арестовал жителя Ленинградской области, который в пьяном виде тяжело ранил ножом своего девятилетнего сына, сообщило региональное следственное управление.Полиция в среду сообщила о задержании 38-летнего жителя города Кудрово, который, будучи пьяным, заперся в квартире с девятилетним сыном и тяжело ранил его ножом в шею. Мужчину удалось обезвредить, когда полицейские под предлогом медпомощи мальчику убедили хозяина квартиры открыть дверь. Как выяснилось, в среду утром он в нетрезвом виде подкараулил сына по дороге в школу, увел в квартиру и стал звонить с угрозами жене, которая после конфликта около двух месяцев назад переехала к матери вместе с детьми. Раненого ребенка направили во Всеволожскую больницу, где успешно прооперировали. Против отца возбудили уголовное дело о покушении на убийство."По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 18 декабря 2022 года", - информирует Telegram-канал СУСК по Ленобласти.После задержания мужчина признался полицейским, что не понимает, что натворил. Ранее региональные власти сообщали, что ребенок после операции находится в тяжелом, но стабильном состоянии, угрозы жизни нет.

https://ria.ru/20221019/rebenok-1825052525.html

ленинградская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ленинградская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)