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Суд арестовал жителя Ленинградской области, ранившего девятилетнего сына - РИА Новости, 21.10.2022
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Суд арестовал жителя Ленинградской области, ранившего девятилетнего сына
Суд арестовал жителя Ленинградской области, ранившего девятилетнего сына - РИА Новости, 21.10.2022
Суд арестовал жителя Ленинградской области, ранившего девятилетнего сына
Суд арестовал жителя Ленинградской области, который в пьяном виде тяжело ранил ножом своего девятилетнего сына, сообщило региональное следственное управление. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T08:43
2022-10-21T08:43
ленинградская область
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Суд арестовал жителя Ленинградской области, который в пьяном виде тяжело ранил ножом своего девятилетнего сына, сообщило региональное следственное управление.Полиция в среду сообщила о задержании 38-летнего жителя города Кудрово, который, будучи пьяным, заперся в квартире с девятилетним сыном и тяжело ранил его ножом в шею. Мужчину удалось обезвредить, когда полицейские под предлогом медпомощи мальчику убедили хозяина квартиры открыть дверь. Как выяснилось, в среду утром он в нетрезвом виде подкараулил сына по дороге в школу, увел в квартиру и стал звонить с угрозами жене, которая после конфликта около двух месяцев назад переехала к матери вместе с детьми. Раненого ребенка направили во Всеволожскую больницу, где успешно прооперировали. Против отца возбудили уголовное дело о покушении на убийство."По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 18 декабря 2022 года", - информирует Telegram-канал СУСК по Ленобласти.После задержания мужчина признался полицейским, что не понимает, что натворил. Ранее региональные власти сообщали, что ребенок после операции находится в тяжелом, но стабильном состоянии, угрозы жизни нет.
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ленинградская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Ленинградская область, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
08:43 21.10.2022
 
Суд арестовал жителя Ленинградской области, ранившего девятилетнего сына

Суд арестовал жителя Ленинградской области, тяжело ранившего ножом девятилетнего сына

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Суд арестовал жителя Ленинградской области, который в пьяном виде тяжело ранил ножом своего девятилетнего сына, сообщило региональное следственное управление.
Полиция в среду сообщила о задержании 38-летнего жителя города Кудрово, который, будучи пьяным, заперся в квартире с девятилетним сыном и тяжело ранил его ножом в шею. Мужчину удалось обезвредить, когда полицейские под предлогом медпомощи мальчику убедили хозяина квартиры открыть дверь. Как выяснилось, в среду утром он в нетрезвом виде подкараулил сына по дороге в школу, увел в квартиру и стал звонить с угрозами жене, которая после конфликта около двух месяцев назад переехала к матери вместе с детьми. Раненого ребенка направили во Всеволожскую больницу, где успешно прооперировали. Против отца возбудили уголовное дело о покушении на убийство.
"По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 18 декабря 2022 года", - информирует Telegram-канал СУСК по Ленобласти.
После задержания мужчина признался полицейским, что не понимает, что натворил. Ранее региональные власти сообщали, что ребенок после операции находится в тяжелом, но стабильном состоянии, угрозы жизни нет.
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