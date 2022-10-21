https://ria.ru/20221021/arest-1825553648.html
Суд арестовал жителя Ленинградской области, ранившего девятилетнего сына
Суд арестовал жителя Ленинградской области, ранившего девятилетнего сына - РИА Новости, 21.10.2022
Суд арестовал жителя Ленинградской области, ранившего девятилетнего сына
Суд арестовал жителя Ленинградской области, который в пьяном виде тяжело ранил ножом своего девятилетнего сына, сообщило региональное следственное управление. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T08:43
2022-10-21T08:43
2022-10-21T08:43
ленинградская область
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Суд арестовал жителя Ленинградской области, который в пьяном виде тяжело ранил ножом своего девятилетнего сына, сообщило региональное следственное управление.Полиция в среду сообщила о задержании 38-летнего жителя города Кудрово, который, будучи пьяным, заперся в квартире с девятилетним сыном и тяжело ранил его ножом в шею. Мужчину удалось обезвредить, когда полицейские под предлогом медпомощи мальчику убедили хозяина квартиры открыть дверь. Как выяснилось, в среду утром он в нетрезвом виде подкараулил сына по дороге в школу, увел в квартиру и стал звонить с угрозами жене, которая после конфликта около двух месяцев назад переехала к матери вместе с детьми. Раненого ребенка направили во Всеволожскую больницу, где успешно прооперировали. Против отца возбудили уголовное дело о покушении на убийство."По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 18 декабря 2022 года", - информирует Telegram-канал СУСК по Ленобласти.После задержания мужчина признался полицейским, что не понимает, что натворил. Ранее региональные власти сообщали, что ребенок после операции находится в тяжелом, но стабильном состоянии, угрозы жизни нет.
https://ria.ru/20221019/rebenok-1825052525.html
ленинградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Ленинградская область, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд арестовал жителя Ленинградской области, ранившего девятилетнего сына
Суд арестовал жителя Ленинградской области, тяжело ранившего ножом девятилетнего сына
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Суд арестовал жителя Ленинградской области, который в пьяном виде тяжело ранил ножом своего девятилетнего сына, сообщило региональное следственное управление.
Полиция в среду сообщила о задержании 38-летнего жителя города Кудрово, который, будучи пьяным, заперся в квартире с девятилетним сыном и тяжело ранил его ножом в шею. Мужчину удалось обезвредить, когда полицейские под предлогом медпомощи мальчику убедили хозяина квартиры открыть дверь. Как выяснилось, в среду утром он в нетрезвом виде подкараулил сына по дороге в школу, увел в квартиру и стал звонить с угрозами жене, которая после конфликта около двух месяцев назад переехала к матери вместе с детьми. Раненого ребенка направили во Всеволожскую больницу, где успешно прооперировали. Против отца возбудили уголовное дело о покушении на убийство.
"По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 18 декабря 2022 года", - информирует Telegram-канал СУСК по Ленобласти.
После задержания мужчина признался полицейским, что не понимает, что натворил. Ранее региональные власти сообщали, что ребенок после операции находится в тяжелом, но стабильном состоянии, угрозы жизни нет.