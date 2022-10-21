https://ria.ru/20221021/alkogolizm-1825655457.html

Путин рассказал, как решить проблему алкоголизма

Путин рассказал, как решить проблему алкоголизма - РИА Новости, 21.10.2022

Путин рассказал, как решить проблему алкоголизма

Бороться с алкоголизмом нужно не запретами, а предложениями личностного развития в интересном деле, заявил президент России Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T13:37

2022-10-21T13:37

2022-10-21T20:31

россия

общество

владимир путин

сергей носов

магаданская область

алкоголь

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НОВО-ОГАРЕВО, 21 окт — РИА Новости. Бороться с алкоголизмом нужно не запретами, а предложениями личностного развития в интересном деле, заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым."Надо, чтобы людям было чем заниматься. Уверен, не запрет, а именно возможность заняться саморазвитием, интересным делом, развивать свои хобби — вот это чрезвычайно важно, это точно совершенно поможет", — сказал он.По словам главы государства, Россия в этом отношении придерживается общепринятой практики."Это мировая практика и практика нашей страны последних лет, где у нас в целом по стране хорошие результаты", — добавил он.Как резюмировал Путин, проблема — решаемая.

https://ria.ru/20220821/pivo-1811055684.html

россия

магаданская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, общество, владимир путин, сергей носов, магаданская область, алкоголь