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Путин рассказал, как решить проблему алкоголизма - РИА Новости, 21.10.2022
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Путин рассказал, как решить проблему алкоголизма
Путин рассказал, как решить проблему алкоголизма - РИА Новости, 21.10.2022
Путин рассказал, как решить проблему алкоголизма
Бороться с алкоголизмом нужно не запретами, а предложениями личностного развития в интересном деле, заявил президент России Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T13:37
2022-10-21T20:31
россия
общество
владимир путин
сергей носов
магаданская область
алкоголь
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НОВО-ОГАРЕВО, 21 окт — РИА Новости. Бороться с алкоголизмом нужно не запретами, а предложениями личностного развития в интересном деле, заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым."Надо, чтобы людям было чем заниматься. Уверен, не запрет, а именно возможность заняться саморазвитием, интересным делом, развивать свои хобби — вот это чрезвычайно важно, это точно совершенно поможет", — сказал он.По словам главы государства, Россия в этом отношении придерживается общепринятой практики."Это мировая практика и практика нашей страны последних лет, где у нас в целом по стране хорошие результаты", — добавил он.Как резюмировал Путин, проблема — решаемая.
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россия, общество, владимир путин, сергей носов, магаданская область, алкоголь
Россия, Общество, Владимир Путин, Сергей Носов, Магаданская область, Алкоголь
13:37 21.10.2022 (обновлено: 20:31 21.10.2022)
 
Путин рассказал, как решить проблему алкоголизма

Путин заявил, что проблема алкоголизма решается не запретами, а возможностью саморазвития

© Depositphotos.com / itakdaleeОтказ от алкоголя
Отказ от алкоголя - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© Depositphotos.com / itakdalee
Отказ от алкоголя. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 21 окт — РИА Новости. Бороться с алкоголизмом нужно не запретами, а предложениями личностного развития в интересном деле, заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.
"Надо, чтобы людям было чем заниматься. Уверен, не запрет, а именно возможность заняться саморазвитием, интересным делом, развивать свои хобби — вот это чрезвычайно важно, это точно совершенно поможет", — сказал он.
По словам главы государства, Россия в этом отношении придерживается общепринятой практики.
"Это мировая практика и практика нашей страны последних лет, где у нас в целом по стране хорошие результаты", — добавил он.
Как резюмировал Путин, проблема — решаемая.
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РоссияОбществоВладимир ПутинСергей НосовМагаданская областьАлкоголь
 
 
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