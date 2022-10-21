https://ria.ru/20221021/aktivy-1825793887.html

Нехаммер: вопрос использования российских активов может решить только суд

Нехаммер: вопрос использования российских активов может решить только суд - РИА Новости, 21.10.2022

Нехаммер: вопрос использования российских активов может решить только суд

Использование замороженных активов РФ может быть санкционировано только в рамках прозрачного юридического процесса, лучше всего - приговором суда, заявил... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T19:18

2022-10-21T19:18

2022-10-21T19:21

австрия

россия

карл нехаммер

брюссель

евросоюз

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ВЕНА, 21 окт - РИА Новости. Использование замороженных активов РФ может быть санкционировано только в рамках прозрачного юридического процесса, лучше всего - приговором суда, заявил журналистам по итогам саммита ЕС в Брюсселе канцлер Австрии Карл Нехаммер."Австрия занимает однозначную правовую позицию. Одно дело - изъятие, другое - использование изъятых активов. Для этого использования в какой-либо форме потребуется решение суда", - сказал Нехаммер, добавив, что данный вопрос будет обсуждаться на встрече министров юстиции стран ЕС.По словам канцлера, использование изъятых активов "в других целях требует, с нашей точки зрения, прозрачного юридического процесса, в этом случае наилучшим будет судебный приговор, который бы санкционировал это". Он добавил, что у лиц, чьи активы были изъяты, "должна быть возможность вступить в процесс" по поводу возможного иного использования их имущества.

https://ria.ru/20221021/aktivy-1825765692.html

австрия

россия

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австрия, россия, карл нехаммер, брюссель, евросоюз