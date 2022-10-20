https://ria.ru/20221020/yadernyy-1825367994.html

Посол России призвал США не размахивать ядерной дубинкой

Посол России призвал США не размахивать ядерной дубинкой - РИА Новости, 20.10.2022

Посол России призвал США не размахивать ядерной дубинкой

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США не "размахивать ядерной дубинкой", потому что победы в ядерном конфликте не будет. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T14:08

2022-10-20T14:08

2022-10-20T14:20

россия

сша

анатолий антонов

безопасность

ядерное оружие

нато

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США не "размахивать ядерной дубинкой", потому что победы в ядерном конфликте не будет."В адрес России сыплются угрозы. Взять хотя бы обещания генералов в отставке Бена Ходжеса и Дэвида Петреуса нанести по российским Вооруженным Силам и Черноморскому флоту конвенциальный удар. Или призывы бывшего помощника президента по нацбезопасности Джона Болтона к смене режима в России. Недавние бредовые заявления о возможности "обезглавливающего" удара по российскому военно-политическому руководству и вовсе не поддаются здравому объяснению. Что происходит в головах военных планировщиков США? Хочу спросить американских коллег, Джон Болтон здоров?" - заявил Антонов в статье для "Российской газеты"."В Вашингтоне пора отказаться от непродуманной и безответственной ядерной риторики. Нельзя размахивать ядерной дубинкой и бряцать ядерным оружием. Это крайне деликатная сфера. Нужно каждый день помнить - ядерной войны не должно быть. Победы в ядерном конфликте не будет", - подчеркнул он.По мнению посла, в Вашингтоне не могут отказаться от невероятного опьянения всемогуществом, которое там наступило после самопровозглашенной победы в холодной войне. "Отмечу, что в США есть и здравые люди, которые видят всю опасность дальнейшего обострения российско-американских отношений. Хотелось бы, чтобы их призывы к миру звучали чаще и громче", - добавил Антонов.Президент РФ Владимир Путин в сентябрьском обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на открытии Европейской дипломатической академии, пообещал "мощный военный ответ" РФ в случае применения ядерного оружия на Украине.В утвержденном указом президента РФ документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".

https://ria.ru/20221020/ssha-1825334516.html

https://ria.ru/20221018/zapad-1824695086.html

https://ria.ru/20221016/politika-1824369960.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, анатолий антонов, безопасность, ядерное оружие, нато