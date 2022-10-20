https://ria.ru/20221020/wifi-1825304733.html

Минцифры вынужденно приостановило подключение школ к Wi-Fi

Минцифры вынужденно приостановило подключение школ к Wi-Fi - РИА Новости, 20.10.2022

Минцифры вынужденно приостановило подключение школ к Wi-Fi

Минцифры РФ вынуждено приостанавливает подключение школ к Wi-Fi, заявил глава министерства Максут Шадаев. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T11:25

2022-10-20T11:25

2022-10-20T11:28

общество

максут шадаев

россия

госдума рф

сергей кравцов

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Минцифры РФ вынуждено приостанавливает подключение школ к Wi-Fi, заявил глава министерства Максут Шадаев."Программы, которые мы вынужденно приостанавливаем - это Wi-Fi в школах", - сказал Шадаев во время заседания комитета Госдумы по бюджетной политике. Он добавил, что сейчас уже 9 тысяч школ полноценно подключены к Wi-Fi."Мы договорились с Кравцовым (министр просвещения Сергей Кравцов - ред.), что посмотрим, как практика используется, отработаем эти моменты и вернемся к рассмотрению этого вопроса", - добавил он.В конце августа Кравцов заявил, что использовать мобильные телефоны на уроках с нового учебного года будет нельзя. Он добавил, что в случае чрезвычайной ситуации, если надо будет позвонить родителям, следует обратиться к учителю.В начале сентября в Telegram-канале "Госуслуги: для родителей" появилось сообщение, в котором пояснялось, что российские школьники смогут пользоваться телефонами на переменах и для экстренной связи, никаких нововведений по использованию гаджетов в школе больше нет.

https://ria.ru/20221020/voenkomaty-1825300519.html

https://sn.ria.ru/20221017/messendzhery-1824531648.html

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общество, максут шадаев, россия, госдума рф, сергей кравцов, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)