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Калужским мобилизованным выплатят по сто тысяч рублей

Калужским мобилизованным выплатят по сто тысяч рублей - РИА Новости, 20.10.2022

Калужским мобилизованным выплатят по сто тысяч рублей

В Калужской области принят инициированный губернатором Владиславом Шапшой закон о выплате мобилизованным жителям региона по 100 тысяч рублей, сообщило... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T20:07

2022-10-20T20:07

2022-10-20T20:07

калужская область

общество

владислав шапша

сергей шойгу

калужская область

россия

украина

частичная мобилизация в россии

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 окт – РИА Новости. В Калужской области принят инициированный губернатором Владиславом Шапшой закон о выплате мобилизованным жителям региона по 100 тысяч рублей, сообщило правительство региона."Двадцатого октября на заседании очередной сессии законодательного собрания Калужской области депутаты единогласно приняли закон Калужской области "Об установлении дополнительной меры социальной поддержки гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации", - говорится в сообщении.Закон подразумевает единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей мобилизованным жителям Калужской области. С инициативой о рассмотрении законопроекта выступил губернатор Владислав Шапша.Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года, информируют власти."В ближайшее время будут даны подробные разъяснения о прядке получения выплаты. Спасибо депутатам за поддержку нашей инициативы. Выплаты начнутся в ближайшее время. Поставил задачу коллегам из правительства региона дать подробное разъяснение о прядке ее получения", - цитирует Шапшу пресс-службы областного правительства.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.

калужская область

россия

украина

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общество, владислав шапша, сергей шойгу, калужская область, россия, украина, частичная мобилизация в россии