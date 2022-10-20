Рейтинг@Mail.ru
Мобилизованные из Ивановской области получат по 50 тысяч рублей - РИА Новости, 20.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ивановская область
Ивановская область
https://ria.ru/20221020/vyplaty-1825369310.html
Мобилизованные из Ивановской области получат по 50 тысяч рублей
Мобилизованные из Ивановской области получат по 50 тысяч рублей - РИА Новости, 20.10.2022
Мобилизованные из Ивановской области получат по 50 тысяч рублей
В Ивановской области призванные в вооруженные силы в рамках частичной мобилизации получат единовременную выплату из регионального бюджета в размере 50 тысяч... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T14:12
2022-10-20T14:12
ивановская область
частичная мобилизация в россии
станислав воскресенский
социальные выплаты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
ИВАНОВО, 20 окт – РИА Новости. В Ивановской области призванные в вооруженные силы в рамках частичной мобилизации получат единовременную выплату из регионального бюджета в размере 50 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Станислав Воскресенский."Ребят мобилизуют, например, в начале октября, а деньги они получат не раньше середины ноября. Получается, что семья остается фактически без денег на этот период. Поэтому приняли решение – всем мобилизованным из Ивановской области выплатим 50 тысяч рублей единоразово. Такая единовременная помощь, подчеркиваю, нужна, чтобы поддержать семьи, пока военнослужащие не получают зарплату в Минобороны. Поручил разработать такой порядок, чтобы это было автоматически, все списки в военкоматах есть", - сказал Воскресенский во время посещения регионального волонтерского штаба "Мы Вместе".Представитель пресс-службы регионального правительства также напомнил, что в регионе разработан пакет мер поддержки для семей военнослужащих – участников специальной военной операции. В пакет мер поддержки вошло предоставление бесплатного питания в школах для детей мобилизованных, предоставление образовательных сертификатов на обучение в вузе, которые закрепляют право ребёнка при поступлении в вуз воспользоваться возможностью обучаться на коммерческих местах за счёт средств областного бюджета, если на бюджетные места по каким-либо причинам поступить не удалось, а также ряд других мер поддержки.
https://ria.ru/20221011/podderzhka-1823038369.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
частичная мобилизация в россии, станислав воскресенский, социальные выплаты
Ивановская область, Частичная мобилизация в России, Станислав Воскресенский, социальные выплаты
14:12 20.10.2022
 

Мобилизованные из Ивановской области получат по 50 тысяч рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и монеты
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 20 окт – РИА Новости. В Ивановской области призванные в вооруженные силы в рамках частичной мобилизации получат единовременную выплату из регионального бюджета в размере 50 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Станислав Воскресенский.
"Ребят мобилизуют, например, в начале октября, а деньги они получат не раньше середины ноября. Получается, что семья остается фактически без денег на этот период. Поэтому приняли решение – всем мобилизованным из Ивановской области выплатим 50 тысяч рублей единоразово. Такая единовременная помощь, подчеркиваю, нужна, чтобы поддержать семьи, пока военнослужащие не получают зарплату в Минобороны. Поручил разработать такой порядок, чтобы это было автоматически, все списки в военкоматах есть", - сказал Воскресенский во время посещения регионального волонтерского штаба "Мы Вместе".
В Ивановской области поддержат семьи мобилизованных - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 11:39Ивановская область
В Ивановской области поддержат семьи мобилизованных
Представитель пресс-службы регионального правительства также напомнил, что в регионе разработан пакет мер поддержки для семей военнослужащих – участников специальной военной операции. В пакет мер поддержки вошло предоставление бесплатного питания в школах для детей мобилизованных, предоставление образовательных сертификатов на обучение в вузе, которые закрепляют право ребёнка при поступлении в вуз воспользоваться возможностью обучаться на коммерческих местах за счёт средств областного бюджета, если на бюджетные места по каким-либо причинам поступить не удалось, а также ряд других мер поддержки.
 
Ивановская областьЧастичная мобилизация в РоссииСтанислав Воскресенскийсоциальные выплаты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала