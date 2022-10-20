Мобилизованные из Ивановской области получат по 50 тысяч рублей
Денежные купюры и монеты
ИВАНОВО, 20 окт – РИА Новости. В Ивановской области призванные в вооруженные силы в рамках частичной мобилизации получат единовременную выплату из регионального бюджета в размере 50 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Станислав Воскресенский.
"Ребят мобилизуют, например, в начале октября, а деньги они получат не раньше середины ноября. Получается, что семья остается фактически без денег на этот период. Поэтому приняли решение – всем мобилизованным из Ивановской области выплатим 50 тысяч рублей единоразово. Такая единовременная помощь, подчеркиваю, нужна, чтобы поддержать семьи, пока военнослужащие не получают зарплату в Минобороны. Поручил разработать такой порядок, чтобы это было автоматически, все списки в военкоматах есть", - сказал Воскресенский во время посещения регионального волонтерского штаба "Мы Вместе".
Представитель пресс-службы регионального правительства также напомнил, что в регионе разработан пакет мер поддержки для семей военнослужащих – участников специальной военной операции. В пакет мер поддержки вошло предоставление бесплатного питания в школах для детей мобилизованных, предоставление образовательных сертификатов на обучение в вузе, которые закрепляют право ребёнка при поступлении в вуз воспользоваться возможностью обучаться на коммерческих местах за счёт средств областного бюджета, если на бюджетные места по каким-либо причинам поступить не удалось, а также ряд других мер поддержки.