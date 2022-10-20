https://ria.ru/20221020/ukraina-1825516661.html

Конгрессмен США раскрыл секрет, связанный с поставками оружия на Украину

Конгрессмен США раскрыл секрет, связанный с поставками оружия на Украину - РИА Новости, 20.10.2022

Конгрессмен США раскрыл секрет, связанный с поставками оружия на Украину

Соединенные Штаты испытывают значительные проблемы с соблюдением стандартов оборонного производства, но в Вашингтоне это тщательно скрывают, заявил член палаты... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T21:34

2022-10-20T21:34

2022-10-20T22:37

в мире

майкл маккол

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

нато

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конгресс сша

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты испытывают значительные проблемы с соблюдением стандартов оборонного производства, но в Вашингтоне это тщательно скрывают, заявил член палаты представителей Майкл Маккол в интервью Newsmax."Я думаю, что в Вашингтоне это своего рода секрет, что наша оборонно-промышленная база разрушена. Система сломана. Мы не можем производить оружие достаточно быстро", — сказал конгрессмен.Он также отметил, что в результате снижения военного потенциала США и проблем с защитой союзников за рубежом возникли и внутренние проблемы.Маккол заявил, что США уже три года не поставляют оружие Тайваню. Кроме того, "задолженность" наблюдается и в отношении Украины: новые артиллерийские ракетные комплексы HIMARS могут быть переданы Киеву лишь через пару лет."Вопрос продажи оружия, вероятно, является самой большой угрозой для нашей национальной безопасности в настоящее время", — добавил конгрессмен.На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять вооружения Украине. Москва неоднократно заявляла, что западные военные поставки только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221020/ukraina-1825426836.html

https://ria.ru/20221020/ssha-1825515635.html

https://ria.ru/20221019/bayden-1825083235.html

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в мире, майкл маккол, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), нато, сша, украина, конгресс сша