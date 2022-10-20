https://ria.ru/20221020/ukraina-1825294304.html

"Наградили нацизм": в Сети возмутились присуждением Украине премии Сахарова

"Наградили нацизм": в Сети возмутились присуждением Украине премии Сахарова - РИА Новости, 20.10.2022

"Наградили нацизм": в Сети возмутились присуждением Украине премии Сахарова

Пользователей Twitter возмутило решение Европарламента присудить премию "За свободу мысли" имени Сахарова народу Украины в лице Владимира Зеленского. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T10:58

2022-10-20T10:58

2022-10-20T11:28

в мире

андрей сахаров

европарламент

twitter

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутило решение Европарламента присудить премию "За свободу мысли" имени Сахарова народу Украины в лице Владимира Зеленского."Чертовски предсказуемо. Поставьте это достижение на полку рядом с Евровидением", — написал один из пользователей."Вы только что наградили нацизм. Теперь эта премия ничего не значит", — добавил второй."Ура! Премией "За свободу мысли" награждена страна, которая запретила оппозиционные партии и свободную прессу. Куда катится Европа", — отметил третий."Уморительно", — считает еще один читатель."Вы, ребята, очень любите нацистов", — заключил юзер.Европарламент учредил премию имени академика Андрея Сахарова в 1998 году. Ее ежегодно присуждают людям и организациям, которые, по мнению европарламентариев, вносят значимый вклад в защиту прав человека и фундаментальных европейских ценностей. В 2020 году ее лауреатами стали "женщины Белоруссии", в 2021-м — Алексей Навальный. В Кремле этот факт посчитали девальвацией названия премии.

https://ria.ru/20221011/evroparlament-1823133200.html

https://ria.ru/20221013/assanzh-1823664303.html

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в мире, андрей сахаров, европарламент, twitter