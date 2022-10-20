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"Наградили нацизм": в Сети возмутились присуждением Украине премии Сахарова - РИА Новости, 20.10.2022
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"Наградили нацизм": в Сети возмутились присуждением Украине премии Сахарова
"Наградили нацизм": в Сети возмутились присуждением Украине премии Сахарова - РИА Новости, 20.10.2022
"Наградили нацизм": в Сети возмутились присуждением Украине премии Сахарова
Пользователей Twitter возмутило решение Европарламента присудить премию "За свободу мысли" имени Сахарова народу Украины в лице Владимира Зеленского. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T10:58
2022-10-20T11:28
в мире
андрей сахаров
европарламент
twitter
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутило решение Европарламента присудить премию "За свободу мысли" имени Сахарова народу Украины в лице Владимира Зеленского."Чертовски предсказуемо. Поставьте это достижение на полку рядом с Евровидением", — написал один из пользователей."Вы только что наградили нацизм. Теперь эта премия ничего не значит", — добавил второй."Ура! Премией "За свободу мысли" награждена страна, которая запретила оппозиционные партии и свободную прессу. Куда катится Европа", — отметил третий."Уморительно", — считает еще один читатель."Вы, ребята, очень любите нацистов", — заключил юзер.Европарламент учредил премию имени академика Андрея Сахарова в 1998 году. Ее ежегодно присуждают людям и организациям, которые, по мнению европарламентариев, вносят значимый вклад в защиту прав человека и фундаментальных европейских ценностей. В 2020 году ее лауреатами стали "женщины Белоруссии", в 2021-м — Алексей Навальный. В Кремле этот факт посчитали девальвацией названия премии.
https://ria.ru/20221011/evroparlament-1823133200.html
https://ria.ru/20221013/assanzh-1823664303.html
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в мире, андрей сахаров, европарламент, twitter
В мире, Андрей Сахаров, Европарламент, Twitter
10:58 20.10.2022 (обновлено: 11:28 20.10.2022)
 
"Наградили нацизм": в Сети возмутились присуждением Украине премии Сахарова

Пользователи Twitter возмутились решением ЕП присудить украинцам премию Сахарова

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутило решение Европарламента присудить премию "За свободу мысли" имени Сахарова народу Украины в лице Владимира Зеленского.
"Чертовски предсказуемо. Поставьте это достижение на полку рядом с Евровидением", — написал один из пользователей.
"Вы только что наградили нацизм. Теперь эта премия ничего не значит", — добавил второй.
"Ура! Премией "За свободу мысли" награждена страна, которая запретила оппозиционные партии и свободную прессу. Куда катится Европа", — отметил третий.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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Глава Европарламента поддержала поставку Киеву тяжелого вооружения
"Уморительно", — считает еще один читатель.
"Вы, ребята, очень любите нацистов", — заключил юзер.
Европарламент учредил премию имени академика Андрея Сахарова в 1998 году. Ее ежегодно присуждают людям и организациям, которые, по мнению европарламентариев, вносят значимый вклад в защиту прав человека и фундаментальных европейских ценностей. В 2020 году ее лауреатами стали "женщины Белоруссии", в 2021-м — Алексей Навальный. В Кремле этот факт посчитали девальвацией названия премии.
Участник акции против преследования основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
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Ассанж стал одним из трех финалистов среди кандидатов на премию Сахарова
 
В миреАндрей СахаровЕвропарламентTwitter
 
 
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