https://ria.ru/20221020/trass-1825425305.html

В Госдуме назвали Трасс символом некомпетентности

В Госдуме назвали Трасс символом некомпетентности - РИА Новости, 20.10.2022

В Госдуме назвали Трасс символом некомпетентности

Случившийся в Великобритании коллапс был очевиден, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс – символ некомпетентности, которая характерна для европейской... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T16:40

2022-10-20T16:40

2022-10-20T17:04

в мире

лиз трасс

великобритания

олег морозов

госдума рф

отставка трасс с поста премьера британии

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Случившийся в Великобритании коллапс был очевиден, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс – символ некомпетентности, которая характерна для европейской дипломатии, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.Ранее Трасс заявила, что уходит в отставку. Она была избрана главой британского правительства 6 сентября и к моменту объявления об отставке пробыла на посту всего 44 дня."Я предсказывал её победу и предполагал тот коллапс, который она принесёт стране. Дело не в ней. Трасс - это символ некомпетентности и политической глупости, которая сегодня характерна для европейской политики. Хуже не будет", - сказал Морозов.Он отметил, что летом возможны неожиданные кадровые перестановки, однако сейчас ситуация не изменится."Будет снова "Трасс". Думаю, что трезвость наступит ближе к лету. Там возможны новые кадровые неожиданности", - отметил депутат.

https://ria.ru/20221002/zapad-1820868485.html

https://ria.ru/20221020/politika-1825164649.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, лиз трасс, великобритания, олег морозов, госдума рф, отставка трасс с поста премьера британии