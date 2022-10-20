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В Госдуме назвали Трасс символом некомпетентности - РИА Новости, 20.10.2022
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В Госдуме назвали Трасс символом некомпетентности
В Госдуме назвали Трасс символом некомпетентности - РИА Новости, 20.10.2022
В Госдуме назвали Трасс символом некомпетентности
Случившийся в Великобритании коллапс был очевиден, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс – символ некомпетентности, которая характерна для европейской... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T16:40
2022-10-20T17:04
в мире
лиз трасс
великобритания
олег морозов
госдума рф
отставка трасс с поста премьера британии
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Случившийся в Великобритании коллапс был очевиден, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс – символ некомпетентности, которая характерна для европейской дипломатии, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.Ранее Трасс заявила, что уходит в отставку. Она была избрана главой британского правительства 6 сентября и к моменту объявления об отставке пробыла на посту всего 44 дня."Я предсказывал её победу и предполагал тот коллапс, который она принесёт стране. Дело не в ней. Трасс - это символ некомпетентности и политической глупости, которая сегодня характерна для европейской политики. Хуже не будет", - сказал Морозов.Он отметил, что летом возможны неожиданные кадровые перестановки, однако сейчас ситуация не изменится."Будет снова "Трасс". Думаю, что трезвость наступит ближе к лету. Там возможны новые кадровые неожиданности", - отметил депутат.
https://ria.ru/20221002/zapad-1820868485.html
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в мире, лиз трасс, великобритания, олег морозов, госдума рф, отставка трасс с поста премьера британии
В мире, Лиз Трасс, Великобритания, Олег Морозов, Госдума РФ, Отставка Трасс с поста премьера Британии
16:40 20.10.2022 (обновлено: 17:04 20.10.2022)
 
В Госдуме назвали Трасс символом некомпетентности

Депутат Морозов назвал Трасс символом некомпетентности, характерной для политики в Европе

© AFP 2022 / Daniel LealПремьер-министр Великобритании Лиз Трасс
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© AFP 2022 / Daniel Leal
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Случившийся в Великобритании коллапс был очевиден, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс – символ некомпетентности, которая характерна для европейской дипломатии, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.
Ранее Трасс заявила, что уходит в отставку. Она была избрана главой британского правительства 6 сентября и к моменту объявления об отставке пробыла на посту всего 44 дня.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и глава МИД Великобритании Элизабет Трасс во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
2 октября, 08:00
Запад столкнулся с антропологической катастрофой
"Я предсказывал её победу и предполагал тот коллапс, который она принесёт стране. Дело не в ней. Трасс - это символ некомпетентности и политической глупости, которая сегодня характерна для европейской политики. Хуже не будет", - сказал Морозов.
Он отметил, что летом возможны неожиданные кадровые перестановки, однако сейчас ситуация не изменится.
"Будет снова "Трасс". Думаю, что трезвость наступит ближе к лету. Там возможны новые кадровые неожиданности", - отметил депутат.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
Вчера, 08:00
Унижения Трасс. Великобритания теряет второго премьер-министра за год
 
В миреЛиз ТрассВеликобританияОлег МорозовГосдума РФОтставка Трасс с поста премьера Британии
 
 
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