https://ria.ru/20221020/temrezov-1825497551.html
Глава КЧР подписал указ о введении в республике уровня базовой готовности
Глава КЧР подписал указ о введении в республике уровня базовой готовности - РИА Новости, 20.10.2022
Глава КЧР подписал указ о введении в республике уровня базовой готовности
Глава КЧР Рашид Темрезов подписал указ о введении на территории республики уровня базовой готовности, об этом он сообщил в соцсетях. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T19:32
2022-10-20T19:32
2022-10-20T19:32
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧЕРКЕССК, 20 окт - РИА Новости. Глава КЧР Рашид Темрезов подписал указ о введении на территории республики уровня базовой готовности, об этом он сообщил в соцсетях.В состав оперативного штаба КЧР вошли члены правительства республики, администрации главы и правительства КЧР, руководители городов и районов, военком КЧР, руководители территориальных подразделений правоохранительных структур, Управления ФСБ РФ по КЧР и Погрануправления, МЧС."В регионе будут приняты меры по усилению охраны общественного порядка и безопасности, объектов жизнеобеспечения. В соответствии с уровнем базовой готовности будет введен особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды", - сообщил Темрезов.В соответствии с указом, ведомства проведут мероприятия по защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера.Будет обеспечена постоянная готовность единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.При этом, подчеркнул Темрезов, "правительство КЧР продолжит реализовывать меры для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, воинских формирований и нужд жителей КЧР".
https://ria.ru/20220928/rabota-1820112819.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рашид темрезов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ЧЕРКЕССК, 20 окт - РИА Новости. Глава КЧР Рашид Темрезов подписал указ о введении на территории республики уровня базовой готовности, об этом он сообщил в соцсетях.
В состав оперативного штаба КЧР вошли члены правительства республики, администрации главы и правительства КЧР, руководители городов и районов, военком КЧР, руководители территориальных подразделений правоохранительных структур, Управления ФСБ РФ
по КЧР и Погрануправления, МЧС
.
"В регионе будут приняты меры по усилению охраны общественного порядка и безопасности, объектов жизнеобеспечения. В соответствии с уровнем базовой готовности будет введен особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды", - сообщил Темрезов.
В соответствии с указом, ведомства проведут мероприятия по защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера.
Будет обеспечена постоянная готовность единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
При этом, подчеркнул Темрезов, "правительство КЧР продолжит реализовывать меры для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, воинских формирований и нужд жителей КЧР".