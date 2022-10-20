https://ria.ru/20221020/temrezov-1825497551.html

Глава КЧР подписал указ о введении в республике уровня базовой готовности

Глава КЧР подписал указ о введении в республике уровня базовой готовности - РИА Новости, 20.10.2022

Глава КЧР подписал указ о введении в республике уровня базовой готовности

Глава КЧР Рашид Темрезов подписал указ о введении на территории республики уровня базовой готовности, об этом он сообщил в соцсетях. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T19:32

2022-10-20T19:32

2022-10-20T19:32

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧЕРКЕССК, 20 окт - РИА Новости. Глава КЧР Рашид Темрезов подписал указ о введении на территории республики уровня базовой готовности, об этом он сообщил в соцсетях.В состав оперативного штаба КЧР вошли члены правительства республики, администрации главы и правительства КЧР, руководители городов и районов, военком КЧР, руководители территориальных подразделений правоохранительных структур, Управления ФСБ РФ по КЧР и Погрануправления, МЧС."В регионе будут приняты меры по усилению охраны общественного порядка и безопасности, объектов жизнеобеспечения. В соответствии с уровнем базовой готовности будет введен особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды", - сообщил Темрезов.В соответствии с указом, ведомства проведут мероприятия по защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера.Будет обеспечена постоянная готовность единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.При этом, подчеркнул Темрезов, "правительство КЧР продолжит реализовывать меры для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, воинских формирований и нужд жителей КЧР".

https://ria.ru/20220928/rabota-1820112819.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рашид темрезов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)