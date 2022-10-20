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Аксенов дал оценку личности командующего войсками в спецоперации Суровикина - РИА Новости, 20.10.2022
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Аксенов дал оценку личности командующего войсками в спецоперации Суровикина
Аксенов дал оценку личности командующего войсками в спецоперации Суровикина - РИА Новости, 20.10.2022
Аксенов дал оценку личности командующего войсками в спецоперации Суровикина
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал командующего российской Объединенной группировкой войск в районе специальной военной операции генерал армии Сергея Суровикина... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T10:33
2022-10-20T10:33
безопасность
сергей аксенов (политик)
россия
вооруженные силы рф
афганистан
таджикистан
сергей суровикин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал командующего российской Объединенной группировкой войск в районе специальной военной операции генерал армии Сергея Суровикина решительным офицером с нужными полководцу качествами."Сергей Владимирович Суровикин – это честный, правильный офицер, мужественный, у которого есть решительность и нужные полководцу качества", - сказал Аксенов в эфире "Соловьев Live".Генерала армии Суровикина назначили командующим объединенной группировкой в зоне СВО 8 октября. До этого он командовал группировкой "Юг", одной из компонент специальной военной операции.Он кадровый военный, прошедший путь от бойца спецназа до начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ и главкома Воздушно-космическими силами.Участник боевых действий в Афганистане, Таджикистане и Чечне. За мужество и героизм в Сирии в 2017 году удостоен звания Героя России. Награжден орденами Святого Георгия IV степени, Мужества, "За военные заслуги" и рядом медалей.
https://ria.ru/20221020/kherson-1825281327.html
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безопасность, сергей аксенов (политик), россия, вооруженные силы рф, афганистан, таджикистан, сергей суровикин
Безопасность, Сергей Аксенов (политик), Россия, Вооруженные силы РФ, Афганистан, Таджикистан, Сергей Суровикин
10:33 20.10.2022
 
Аксенов дал оценку личности командующего войсками в спецоперации Суровикина

Глава Крыма Аксенов назвал Суровикина офицером с "нужными полководцу качествами"

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкСергей Суровикин
Сергей Суровикин - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сергей Суровикин. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал командующего российской Объединенной группировкой войск в районе специальной военной операции генерал армии Сергея Суровикина решительным офицером с нужными полководцу качествами.
"Сергей Владимирович Суровикин – это честный, правильный офицер, мужественный, у которого есть решительность и нужные полководцу качества", - сказал Аксенов в эфире "Соловьев Live".
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
09:58Специальная военная операция на Украине
Аксенов заявил о желании жителей Херсонской области защищать регион от ВСУ
Генерала армии Суровикина назначили командующим объединенной группировкой в зоне СВО 8 октября. До этого он командовал группировкой "Юг", одной из компонент специальной военной операции.
Он кадровый военный, прошедший путь от бойца спецназа до начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ и главкома Воздушно-космическими силами.
Участник боевых действий в Афганистане, Таджикистане и Чечне. За мужество и героизм в Сирии в 2017 году удостоен звания Героя России. Награжден орденами Святого Георгия IV степени, Мужества, "За военные заслуги" и рядом медалей.
Военнослужащие подразделения ВС - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
Вчера, 00:56Специальная военная операция на Украине
В Херсон ВСУ никто не пустит, предупредил Стремоусов
 
БезопасностьСергей Аксенов (политик)РоссияВооруженные силы РФАфганистанТаджикистанСергей Суровикин
 
 
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