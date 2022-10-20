https://ria.ru/20221020/surovikin-1825286312.html
Аксенов дал оценку личности командующего войсками в спецоперации Суровикина
Аксенов дал оценку личности командующего войсками в спецоперации Суровикина - РИА Новости, 20.10.2022
Аксенов дал оценку личности командующего войсками в спецоперации Суровикина
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал командующего российской Объединенной группировкой войск в районе специальной военной операции генерал армии Сергея Суровикина... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T10:33
2022-10-20T10:33
2022-10-20T10:33
безопасность
сергей аксенов (политик)
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вооруженные силы рф
афганистан
таджикистан
сергей суровикин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал командующего российской Объединенной группировкой войск в районе специальной военной операции генерал армии Сергея Суровикина решительным офицером с нужными полководцу качествами."Сергей Владимирович Суровикин – это честный, правильный офицер, мужественный, у которого есть решительность и нужные полководцу качества", - сказал Аксенов в эфире "Соловьев Live".Генерала армии Суровикина назначили командующим объединенной группировкой в зоне СВО 8 октября. До этого он командовал группировкой "Юг", одной из компонент специальной военной операции.Он кадровый военный, прошедший путь от бойца спецназа до начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ и главкома Воздушно-космическими силами.Участник боевых действий в Афганистане, Таджикистане и Чечне. За мужество и героизм в Сирии в 2017 году удостоен звания Героя России. Награжден орденами Святого Георгия IV степени, Мужества, "За военные заслуги" и рядом медалей.
https://ria.ru/20221020/kherson-1825281327.html
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безопасность, сергей аксенов (политик), россия, вооруженные силы рф, афганистан, таджикистан, сергей суровикин
Безопасность, Сергей Аксенов (политик), Россия, Вооруженные силы РФ, Афганистан, Таджикистан, Сергей Суровикин
Аксенов дал оценку личности командующего войсками в спецоперации Суровикина
Глава Крыма Аксенов назвал Суровикина офицером с "нужными полководцу качествами"