18:04 20.10.2022 (обновлено: 19:01 20.10.2022)
Около ста семей староверов из Латинской Америки хотят переселиться в Россию
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкГлава Русской православной старообрядческой церкви, митрополит Московский и всея Руси Корнилий
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Около 100 семей староверов из Латинской Америки хотят переселиться в Россию, сообщил глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов).
"На данный момент около сотни семей выразили желание переселиться в Россию из Латинской Америки, из США 50 человек хотят переселяться, староверы готовы ехать не только в Приморский край, но и в другие регионы России", - сообщил митрополит Корнилий участникам Собора РПСЦ, видео доклада митрополита Корнилия опубликовано на сайте staroobryadci.ru.
В сентябре на сайте Русской православной старообрядческой церкви сообщалось, что Приморский край в ближайшее время планирует принять на постоянное проживание более 50 человек из США. В РПСЦ отметили, что в Приморье уже живут и занимаются сельским хозяйством 46 семей – "это около 200 человек, которые ранее решили переехать из разных стран Южной Америки".
В 2019 году главы восьми старообрядческих общин из Бразилии и США указом президента России получили гражданство Российской Федерации для переезда в Приморский край. Поддержка соотечественников-старообрядцев и переселение их в Россию проводится по поручению главы государства Владимира Путина. Для них предусмотрены меры поддержки на всех стадиях адаптации в рамках государственной программы переселения соотечественников, которые позволят им быстро освоиться в регионе. Речь идет о компенсации части расходов, выделении земельных участков, предоставлении льготных кредитов на приобретение или лизинг сельхозтехники, обучение работе на этой технике.
Освященный собор Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) проходит в Москве с 18 по 20 октября.