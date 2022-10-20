https://ria.ru/20221020/starovery-1825463892.html

Около ста семей староверов из Латинской Америки хотят переселиться в Россию

Около ста семей староверов из Латинской Америки хотят переселиться в Россию - РИА Новости, 20.10.2022

Около ста семей староверов из Латинской Америки хотят переселиться в Россию

Около 100 семей староверов из Латинской Америки хотят переселиться в Россию, сообщил глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T18:04

2022-10-20T18:04

2022-10-20T19:01

религия

владимир путин

россия

латинская америка

сша

русская православная старообрядческая церковь (рпсц)

религия

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Около 100 семей староверов из Латинской Америки хотят переселиться в Россию, сообщил глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов)."На данный момент около сотни семей выразили желание переселиться в Россию из Латинской Америки, из США 50 человек хотят переселяться, староверы готовы ехать не только в Приморский край, но и в другие регионы России", - сообщил митрополит Корнилий участникам Собора РПСЦ, видео доклада митрополита Корнилия опубликовано на сайте staroobryadci.ru.В сентябре на сайте Русской православной старообрядческой церкви сообщалось, что Приморский край в ближайшее время планирует принять на постоянное проживание более 50 человек из США. В РПСЦ отметили, что в Приморье уже живут и занимаются сельским хозяйством 46 семей – "это около 200 человек, которые ранее решили переехать из разных стран Южной Америки".В 2019 году главы восьми старообрядческих общин из Бразилии и США указом президента России получили гражданство Российской Федерации для переезда в Приморский край. Поддержка соотечественников-старообрядцев и переселение их в Россию проводится по поручению главы государства Владимира Путина. Для них предусмотрены меры поддержки на всех стадиях адаптации в рамках государственной программы переселения соотечественников, которые позволят им быстро освоиться в регионе. Речь идет о компенсации части расходов, выделении земельных участков, предоставлении льготных кредитов на приобретение или лизинг сельхозтехники, обучение работе на этой технике.Освященный собор Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) проходит в Москве с 18 по 20 октября.

https://ria.ru/20220622/osnovy-1797362104.html

https://ria.ru/20221018/sluzhba-1824907947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

владимир путин, россия, латинская америка, сша, русская православная старообрядческая церковь (рпсц), религия