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Около ста семей староверов из Латинской Америки хотят переселиться в Россию - РИА Новости, 20.10.2022
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Религия
https://ria.ru/20221020/starovery-1825463892.html
Около ста семей староверов из Латинской Америки хотят переселиться в Россию
Около ста семей староверов из Латинской Америки хотят переселиться в Россию - РИА Новости, 20.10.2022
Около ста семей староверов из Латинской Америки хотят переселиться в Россию
Около 100 семей староверов из Латинской Америки хотят переселиться в Россию, сообщил глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T18:04
2022-10-20T19:01
религия
владимир путин
россия
латинская америка
сша
русская православная старообрядческая церковь (рпсц)
религия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Около 100 семей староверов из Латинской Америки хотят переселиться в Россию, сообщил глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов)."На данный момент около сотни семей выразили желание переселиться в Россию из Латинской Америки, из США 50 человек хотят переселяться, староверы готовы ехать не только в Приморский край, но и в другие регионы России", - сообщил митрополит Корнилий участникам Собора РПСЦ, видео доклада митрополита Корнилия опубликовано на сайте staroobryadci.ru.В сентябре на сайте Русской православной старообрядческой церкви сообщалось, что Приморский край в ближайшее время планирует принять на постоянное проживание более 50 человек из США. В РПСЦ отметили, что в Приморье уже живут и занимаются сельским хозяйством 46 семей – "это около 200 человек, которые ранее решили переехать из разных стран Южной Америки".В 2019 году главы восьми старообрядческих общин из Бразилии и США указом президента России получили гражданство Российской Федерации для переезда в Приморский край. Поддержка соотечественников-старообрядцев и переселение их в Россию проводится по поручению главы государства Владимира Путина. Для них предусмотрены меры поддержки на всех стадиях адаптации в рамках государственной программы переселения соотечественников, которые позволят им быстро освоиться в регионе. Речь идет о компенсации части расходов, выделении земельных участков, предоставлении льготных кредитов на приобретение или лизинг сельхозтехники, обучение работе на этой технике.Освященный собор Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) проходит в Москве с 18 по 20 октября.
https://ria.ru/20220622/osnovy-1797362104.html
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владимир путин, россия, латинская америка, сша, русская православная старообрядческая церковь (рпсц), религия
Религия, Владимир Путин, Россия, Латинская Америка, США, Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ), Религия
18:04 20.10.2022 (обновлено: 19:01 20.10.2022)
 

Около ста семей староверов из Латинской Америки хотят переселиться в Россию

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкГлава Русской православной старообрядческой церкви, митрополит Московский и всея Руси Корнилий
Глава Русской православной старообрядческой церкви, митрополит Московский и всея Руси Корнилий - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Около 100 семей староверов из Латинской Америки хотят переселиться в Россию, сообщил глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов).
"На данный момент около сотни семей выразили желание переселиться в Россию из Латинской Америки, из США 50 человек хотят переселяться, староверы готовы ехать не только в Приморский край, но и в другие регионы России", - сообщил митрополит Корнилий участникам Собора РПСЦ, видео доклада митрополита Корнилия опубликовано на сайте staroobryadci.ru.
Епархиальный съезд Санкт-Петербургской и Тверской епархии под председательством митрополита Корнилия - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 16:59
Россия возвращается к духовным основам, сохраненным старообрядцами
В сентябре на сайте Русской православной старообрядческой церкви сообщалось, что Приморский край в ближайшее время планирует принять на постоянное проживание более 50 человек из США. В РПСЦ отметили, что в Приморье уже живут и занимаются сельским хозяйством 46 семей – "это около 200 человек, которые ранее решили переехать из разных стран Южной Америки".
В 2019 году главы восьми старообрядческих общин из Бразилии и США указом президента России получили гражданство Российской Федерации для переезда в Приморский край. Поддержка соотечественников-старообрядцев и переселение их в Россию проводится по поручению главы государства Владимира Путина. Для них предусмотрены меры поддержки на всех стадиях адаптации в рамках государственной программы переселения соотечественников, которые позволят им быстро освоиться в регионе. Речь идет о компенсации части расходов, выделении земельных участков, предоставлении льготных кредитов на приобретение или лизинг сельхозтехники, обучение работе на этой технике.
Освященный собор Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) проходит в Москве с 18 по 20 октября.
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18 октября, 18:20Религия
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РелигияВладимир ПутинРоссияЛатинская АмерикаСШАРусская православная старообрядческая церковь (РПСЦ)Религия
 
 
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