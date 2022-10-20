https://ria.ru/20221020/sochi-1825277355.html

Туроператоры ожидают рост спроса на путевки в Сочи

Туроператоры ожидают рост спроса на путевки в Сочи - РИА Новости, 20.10.2022

Туроператоры ожидают рост спроса на путевки в Сочи

Российские туроператоры ждут роста спроса на поездки в Сочи в преддверии горнолыжного сезона, в этой связи расширен ассортимент предложений на направлении,... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T11:17

2022-10-20T11:17

2022-10-20T11:17

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Российские туроператоры ждут роста спроса на поездки в Сочи в преддверии горнолыжного сезона, в этой связи расширен ассортимент предложений на направлении, рассказали РИА Новости представители отрасли.В компаниях говорят, что продажи уже идут, в том числе на новогодние даты. Так, в пресс-службе Fun&Sun РИА Новости сообщили, что в зимнем сезоне будут отправлять туристов в Сочи на гарантированных блоках мест на рейсах авиакомпании "Уральские авиалинии". Вылеты есть из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары и Уфы. При этом объем перевозки сопоставим с прошлым годом. "Спрос пока раскачивается. Активных продаж ожидаем в ноябре", – указали в туроператоре.В "Интуристе" отметили, что полетные программы в Сочи на зимний период есть из каждого крупного города России. "Спрос на отдых в Сочи всегда устойчиво высокий, а цены на билеты приемлемые, разнообразие авиакомпаний и рейсов большое, поэтому необходимости в постановке собственных чартерных программ на зимний сезон мы не видим. Множество тайм-слотов позволяет подобрать оптимальное время прилета практически каждой семье", – сказали в компании.

https://ria.ru/20221018/sochi-1824646602.html

сочи

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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