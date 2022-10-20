Туроператоры ожидают рост спроса на путевки в Сочи
Туроператоры России ждут роста спроса на поездки в Сочи в преддверии горнолыжного сезона
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкОткрытие горнолыжного сезона на курорте "Горки Город" в Сочи
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Российские туроператоры ждут роста спроса на поездки в Сочи в преддверии горнолыжного сезона, в этой связи расширен ассортимент предложений на направлении, рассказали РИА Новости представители отрасли.
В компаниях говорят, что продажи уже идут, в том числе на новогодние даты. Так, в пресс-службе Fun&Sun РИА Новости сообщили, что в зимнем сезоне будут отправлять туристов в Сочи на гарантированных блоках мест на рейсах авиакомпании "Уральские авиалинии". Вылеты есть из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары и Уфы. При этом объем перевозки сопоставим с прошлым годом. "Спрос пока раскачивается. Активных продаж ожидаем в ноябре", – указали в туроператоре.
В "Интуристе" отметили, что полетные программы в Сочи на зимний период есть из каждого крупного города России. "Спрос на отдых в Сочи всегда устойчиво высокий, а цены на билеты приемлемые, разнообразие авиакомпаний и рейсов большое, поэтому необходимости в постановке собственных чартерных программ на зимний сезон мы не видим. Множество тайм-слотов позволяет подобрать оптимальное время прилета практически каждой семье", – сказали в компании.