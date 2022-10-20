https://ria.ru/20221020/shtab-1825268510.html

На Колыме создали оперативный штаб для усиления мер безопасности

На Колыме создали оперативный штаб для усиления мер безопасности - РИА Новости, 20.10.2022

На Колыме создали оперативный штаб для усиления мер безопасности

Первое заседание оперативного штаба для усиления мер безопасности провели в правительстве Магаданской области, в регионе объявлен базовый режим готовности. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T08:19

2022-10-20T08:19

2022-10-20T08:19

специальная военная операция на украине

магаданская область

общество

сергей носов

введение военного положения на новых территориях россии

частичная мобилизация в россии

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МАГАДАН, 20 окт – РИА Новости. Первое заседание оперативного штаба для усиления мер безопасности провели в правительстве Магаданской области, в регионе объявлен базовый режим готовности.Ранее губернатор Сергей Носов сообщил о полном выполнении задач по частичной мобилизации в Магаданской области. Власти обещали единовременно выплатить по 150 тысяч рублей всем военнослужащим-колымчанам."Против нашей страны ведется открытая борьба объединенных стран Европы. Не только через поставки техники, но и бойцов. Мы видим ежедневные обстрелы территорий, ставших российскими. Задачи в рамках СВО не меняются. Мы должны понять, что меняется режим работы всей страны в связи с указом. Задача органов власти - быстро реагировать на происходящие события, менять закон, если это требуется", - заявил на заседании штаба Носов.

https://ria.ru/20221019/rezhim-1825160450.html

магаданская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

магаданская область, общество, сергей носов, введение военного положения на новых территориях россии, частичная мобилизация в россии