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На Колыме создали оперативный штаб для усиления мер безопасности - РИА Новости, 20.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221020/shtab-1825268510.html
На Колыме создали оперативный штаб для усиления мер безопасности
На Колыме создали оперативный штаб для усиления мер безопасности - РИА Новости, 20.10.2022
На Колыме создали оперативный штаб для усиления мер безопасности
Первое заседание оперативного штаба для усиления мер безопасности провели в правительстве Магаданской области, в регионе объявлен базовый режим готовности. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T08:19
2022-10-20T08:19
специальная военная операция на украине
магаданская область
общество
сергей носов
введение военного положения на новых территориях россии
частичная мобилизация в россии
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МАГАДАН, 20 окт – РИА Новости. Первое заседание оперативного штаба для усиления мер безопасности провели в правительстве Магаданской области, в регионе объявлен базовый режим готовности.Ранее губернатор Сергей Носов сообщил о полном выполнении задач по частичной мобилизации в Магаданской области. Власти обещали единовременно выплатить по 150 тысяч рублей всем военнослужащим-колымчанам."Против нашей страны ведется открытая борьба объединенных стран Европы. Не только через поставки техники, но и бойцов. Мы видим ежедневные обстрелы территорий, ставших российскими. Задачи в рамках СВО не меняются. Мы должны понять, что меняется режим работы всей страны в связи с указом. Задача органов власти - быстро реагировать на происходящие события, менять закон, если это требуется", - заявил на заседании штаба Носов.
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магаданская область, общество, сергей носов, введение военного положения на новых территориях россии, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Магаданская область, Общество, Сергей Носов, Введение военного положения на новых территориях России, Частичная мобилизация в России
08:19 20.10.2022
 
На Колыме создали оперативный штаб для усиления мер безопасности

Оперативный штаб для усиления мер безопасности создали в Магаданской области

© РИА Новости / Александр Крылов / Перейти в медиабанкВид на город Магадан
Вид на город Магадан - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Александр Крылов
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Вид на город Магадан. Архивное фото
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МАГАДАН, 20 окт – РИА Новости. Первое заседание оперативного штаба для усиления мер безопасности провели в правительстве Магаданской области, в регионе объявлен базовый режим готовности.
Ранее губернатор Сергей Носов сообщил о полном выполнении задач по частичной мобилизации в Магаданской области. Власти обещали единовременно выплатить по 150 тысяч рублей всем военнослужащим-колымчанам.
"Против нашей страны ведется открытая борьба объединенных стран Европы. Не только через поставки техники, но и бойцов. Мы видим ежедневные обстрелы территорий, ставших российскими. Задачи в рамках СВО не меняются. Мы должны понять, что меняется режим работы всей страны в связи с указом. Задача органов власти - быстро реагировать на происходящие события, менять закон, если это требуется", - заявил на заседании штаба Носов.
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Специальная военная операция на УкраинеМагаданская областьОбществоСергей НосовВведение военного положения на новых территориях РоссииЧастичная мобилизация в России
 
 
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