https://ria.ru/20221020/shtab-1825268510.html
На Колыме создали оперативный штаб для усиления мер безопасности
На Колыме создали оперативный штаб для усиления мер безопасности - РИА Новости, 20.10.2022
На Колыме создали оперативный штаб для усиления мер безопасности
Первое заседание оперативного штаба для усиления мер безопасности провели в правительстве Магаданской области, в регионе объявлен базовый режим готовности. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T08:19
2022-10-20T08:19
2022-10-20T08:19
специальная военная операция на украине
магаданская область
общество
сергей носов
введение военного положения на новых территориях россии
частичная мобилизация в россии
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МАГАДАН, 20 окт – РИА Новости. Первое заседание оперативного штаба для усиления мер безопасности провели в правительстве Магаданской области, в регионе объявлен базовый режим готовности.Ранее губернатор Сергей Носов сообщил о полном выполнении задач по частичной мобилизации в Магаданской области. Власти обещали единовременно выплатить по 150 тысяч рублей всем военнослужащим-колымчанам."Против нашей страны ведется открытая борьба объединенных стран Европы. Не только через поставки техники, но и бойцов. Мы видим ежедневные обстрелы территорий, ставших российскими. Задачи в рамках СВО не меняются. Мы должны понять, что меняется режим работы всей страны в связи с указом. Задача органов власти - быстро реагировать на происходящие события, менять закон, если это требуется", - заявил на заседании штаба Носов.
https://ria.ru/20221019/rezhim-1825160450.html
магаданская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магаданская область, общество, сергей носов, введение военного положения на новых территориях россии, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Магаданская область, Общество, Сергей Носов, Введение военного положения на новых территориях России, Частичная мобилизация в России
На Колыме создали оперативный штаб для усиления мер безопасности
Оперативный штаб для усиления мер безопасности создали в Магаданской области