https://ria.ru/20221020/shoygu-1825394909.html
В Британии заявили о важности поддержания профессиональной связи с Шойгу
В Британии заявили о важности поддержания профессиональной связи с Шойгу - РИА Новости, 20.10.2022
В Британии заявили о важности поддержания профессиональной связи с Шойгу
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что важно продолжать поддерживать профессиональную связь с главой российского Минобороны Сергеем Шойгу,... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T15:25
2022-10-20T15:25
2022-10-20T15:25
бен уоллес
сергей шойгу
великобритания
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что важно продолжать поддерживать профессиональную связь с главой российского Минобороны Сергеем Шойгу, несмотря на сложную геополитическую обстановку.Трансляция велась на сайте британского парламента.Уоллес добавил, что существует "постоянная возможность" общаться с главой российского оборонного ведомства. Он отметил, что это "не особо легко" и так же непросто и в рамках международного сообщества, однако все равно "возможно".В случае если это станет "невозможным", Уоллес пообещал найти другие пути связи с российскими коллегами и заверил парламентариев, что имеет "близких союзников", которые могут ему помочь в такой ситуации.
https://ria.ru/20221019/es-1825229314.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бен уоллес, сергей шойгу, великобритания
Бен Уоллес, Сергей Шойгу, Великобритания
В Британии заявили о важности поддержания профессиональной связи с Шойгу
Глава Минобороны Великобритании Уоллес: важно поддерживать профессиональную связь с Шойгу
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил
, что важно продолжать поддерживать профессиональную связь с главой российского Минобороны Сергеем Шойгу, несмотря на сложную геополитическую обстановку.
"Важно, чтобы мы поддерживали профессиональную связь с российским министром обороны и осознавали, что мы можем обсуждать важные вопросы в эти времена", - сказал Уоллес, отвечая на вопросы парламентариев.
Трансляция велась на сайте британского парламента.
Уоллес добавил, что существует "постоянная возможность" общаться с главой российского оборонного ведомства. Он отметил, что это "не особо легко" и так же непросто и в рамках международного сообщества, однако все равно "возможно".
В случае если это станет "невозможным", Уоллес пообещал найти другие пути связи с российскими коллегами и заверил парламентариев, что имеет "близких союзников", которые могут ему помочь в такой ситуации.