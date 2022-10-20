https://ria.ru/20221020/shoygu-1825394909.html

В Британии заявили о важности поддержания профессиональной связи с Шойгу

В Британии заявили о важности поддержания профессиональной связи с Шойгу - РИА Новости, 20.10.2022

В Британии заявили о важности поддержания профессиональной связи с Шойгу

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что важно продолжать поддерживать профессиональную связь с главой российского Минобороны Сергеем Шойгу,... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T15:25

2022-10-20T15:25

2022-10-20T15:25

бен уоллес

сергей шойгу

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773103378_0:115:2361:1443_1920x0_80_0_0_b96c969766fc32ef23d2b6cbafb7dc2e.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что важно продолжать поддерживать профессиональную связь с главой российского Минобороны Сергеем Шойгу, несмотря на сложную геополитическую обстановку.Трансляция велась на сайте британского парламента.Уоллес добавил, что существует "постоянная возможность" общаться с главой российского оборонного ведомства. Он отметил, что это "не особо легко" и так же непросто и в рамках международного сообщества, однако все равно "возможно".В случае если это станет "невозможным", Уоллес пообещал найти другие пути связи с российскими коллегами и заверил парламентариев, что имеет "близких союзников", которые могут ему помочь в такой ситуации.

https://ria.ru/20221019/es-1825229314.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

бен уоллес, сергей шойгу, великобритания